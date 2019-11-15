Гороскоп «КП»: Насколько вы ленивы

Зима уже близко. И делать вообще ничего не хочется. А у вас тоже бывают приступы лени? Проверим!

Овен

Овны только обещают себе позволить немного полениться, но у них это плохо получается, потому что они просто не умеют это делать. Правда, это качество не всегда идет им на пользу. Овны часто выдумывают себе совершенно бесполезные занятия из-за того, что не могут расслабиться и отдохнуть. Даже будучи маленьким, Овен — известный непоседа, он будет с упоением ломать игрушки или дубасить по голове соседа по песочнице — просто так, от безделья. Впрочем, взрослый Овен тоже на это способен, лишь бы не сидеть без дела.

Телец

Тельцы — один из самых ленивых знаков зодиака. Они прекрасны в своей лени, потому что полностью отдаются этому чувству, с упоением наслаждаясь, и ценя каждый бесценный момент, и редко когда испытывают угрызения совести по этому поводу. Они мудры и понимают, что каждый человек создан для лени. Ну, хорошо, не человек, а Телец.

Близнецы

Такое качество, как лень, в Близнецах развито и выращено с огромной любовью. Только вот для того чтобы это качество стало главным, необходимо избавиться от других разнообразных талантов и умений, которыми обладают Близнецы, а от них избавляться им лень. Так что представители этого знака позволяют себе полениться от безысходности, например, когда совершенно нечем заняться или когда план по завоеванию мира уже много раз прокручен в голове. Тогда-то они позволяют себе расслабиться, но это бывает где-то раз в году.

Рак

Раки довольно ленивые люди, но парадокс в том, что они очень этого стесняются и изо всех сил имитируют трудолюбие. При всем этом они стыдятся бездельничать перед самими собой, а чужое мнение их мало интересует. Поэтому вместо того, чтобы плюхнуться на диван и почитать гороскоп они затеют уборку или еще что-то, чтобы внутренний надзиратель ничего не заподозрил. Рак не лениться сам и не выносит лени других, чем иногда способен вызвать раздражение у окружающих.

Лев

Львы обожают лениться. Не зря поговорку «Не царское это дело» частенько можно встретить в любом гороскопе о Львах. Не царское дело – это любое дело, которые в данный момент лень делать, а это может быть как что-то незначительное типа мыться посуды, так и очень важный годовой отчет. Одним словом, Львы ленятся при любом удобном случае. И вы, конечно же, не завидуйте!

Дева

Девы ужасно ленивы. Что странно, представители этого знака являются зодиакальными трудоголиками. Правда, мы совершенно не понимаем, откуда такая репутация, ведь Девам даже зачастую бывает лень сделать вид, что им не лень. Впрочем, не все так плохо, иногда они действительно способны поработать на славу и так же на славу потом полениться.

Весы

Весы твердо убеждены, что если хочется лениться, то нужно обязательно это делать. И если другие жизненные вопросы заставляют представителей этого знака долго думать и сомневаться, то тут они не сомневаются ни секунды. Конечно, нельзя назвать их королями лени, но все-таки они позволяют себе заниматься ничегонеделанием, когда это необходимо. И делают это без особых угрызений совести.

Скорпион

Как бы парадоксально это не звучало, но Скорпионам лень лениться. Хотя на самом деле им страшно. Они как никто другой знают, что в определенный момент можно устать от своей участи бездельника и начать заниматься самокопанием. А этого Скорпионы ой как не любят. Легче пойти помыть посуду. Как-то безопаснее будет.

Стрелец

Стрельцы умеют лениться, но искренне не понимают, зачем им это нужно. Почему они должны лежать на диване, когда можно сделать столько всего увлекательного? Например, лежать на диване, но не в одиночестве. Репутация трудоголика заставляет Стрельца чувствовать себя виноватым, если он ничем не занят. Именно поэтому даже в минуты безделья они представляют, что это тоже принесет какую-то пользу.

Козерог

Козероги мыслят рационально: они не ленится, а отдыхают. Неделю уже отдыхают? И что? Значит, сильно устали. И в принципе, это здоровое отношение к жизни, но только отдыхать, пока не устали, представители этого знака не умеют. Выполнив основные дела, они берутся за то, что им совсем не нужно, и доводят до конца. Поэтому они умудряются выучить язык племени Чамикуро, которым владеют лишь десять человек, или купить запас технической воды на случай землетрясения. И что-то нам подсказывает, что бывали истории и похуже.

Водолей

Лень можно назвать одним из существенных недостатков Водолеев. Хотя они так не считают, а скорее называют это достоинством. И это именно они часто прикрывают банальную лень словом «прокрастинация». Так звучит благороднее, это ведь тоже занятие. И вообще, если бы не лень, то Водолеи давно устроили нам настоящий апокалипсис. Может, все еще не так плохо.

Рыбы

Рыб, без сомнения, можно назвать самым ленивым знаком зодиака. Если лень была бы видом спорта, то они явно получили бы золотую медаль. Но даже ее они забрать не смогли бы — им было бы просто лень. Им вообще все лень. Кроме одного — имитации бурной деятельности. Вот тут они настоящие мастера. Но делают Рыбы это только в тот момент, когда по-другому совсем никак.