О чем говорит Калининград: Тильзитский дом, велодорожка "от косы до косы" и смерть за янтарь

Открыточный вид, которого скоро не будет

Редкая неделя у нас проходит без новостей о сносе чего-нибудь исторического: уничтожают культурное наследие в Калининградской области с настойчивостью, достойной лучшего применения. На этот раз топор палача занесен над невинным домом XIX века у моста королевы Луизы в Советске. Его отказались включить в реестр памятников, признали аварийным и уже выделили 40 миллионов на расселение. Затем последует снос.

В плане архитектуры дом ничего из себя выдающегося не представляет, но у него есть другие фишки. Во-первых, здание присутствует на многих открытках прошлого и позапрошлого века с изображением моста королевы Луизы. Снесут дом - уничтожат открыточный вид. Во-вторых, дом уникален тем, что попасть туда можно только по паспорту (с трех сторон он окружен госграницей, с четвертой - рекой Неман). Это обстоятельство в том числе и используется в качестве аргумента за снос здания. Как там людям жить? Это же дико неудобно! Но, наверное, и не нужно там людям жить. Уникальный дом необходимо превратить в туристический объект. Где еще в мире есть здания, в которые можно попасть только по паспорту? Думаю, здание в Советске - единственное.

Однако попасть в дом мало, нужно там и увидеть что-то интересное. И этот вопрос можно решить при желании, если думать о перспективах нашей области, конечно. Например, создать уникальный музей Тильзитского мира (на минуточку, не последнего события в истории нашей страны), выполненный в виде квеста или лабиринта по многочисленным залам, комнатам и комнатушкам в общем-то немаленького здания. Это будет интересно и российским туристам, которые в Калининград повалили, и литовским, которые, благодаря электронным визам, повалили с неменьшим азартом. Власти ломают голову, как поднять деградирующий восток области. Один из способов (не единственный, конечно, и не главный) - создавать точки притяжения для туристов. Дом возле моста мог бы стать такой точкой притяжения. Но увы.

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Гибель дайвера

Из Янтарного пришла новость об очередной гибели дайвера. Вначале об смерти Валима из Чкаловска написал на своей странице в фейсбуке мэр города Алексей Заливатский, затем информацию подтвердили в правоохранительных органах. Дайвер, как вы понимаете, нырял в море не просто так , а за янтарем. Смерть эта далеко не первая - за три года уже утонули около 20 человек, - и, к сожалению, не последняя.

В Москве сейчас обсуждается очередное ужесточение наказаний за незаконную добычц янтаря. Скорее всего, поправки примут - штрафовать "янтарных дайверов" будут на еще более значительные суммы (до двух миллионов рублей), сажать на большие сроки (до четырех лет). Однако в Калининграде есть другое мнение, как решить проблему, легализовать подводную добычу янтаря. Дайверы могли бы вполне законно заниматься своим промыслом и платить налоги.

Впрочем, от трагедий это не спасет, да и вряд ли государство пойдет на легализацию. Все-таки недра - это у нас святое.

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Первые велометры

В курортном Зеленоградске построили первые 100 метров новой велодорожки. В будущем она должна соединить все приморские города нашего региона и влиться в велодорожку на Куршской косе (ту самую, на которую директор национального парка Анатолий Калина попросил у президента 450 млн рублей, в ответ на что получил кулак). Строители рассказали, что строить ее будут три года, потратят 360 млн рублей, а также ответили на первую критику велодорожки: мол, почему ее делают из плитки, а не из асфальта. Оказалось, что плитка там специальная, для велосипедных шин удобная. А между городами дорожка будет сделана, как положено, - из асфальта.

Хочется надеяться что сделают качественно, хотя некоторые опасения есть. В Зеленоградске мы заметили товарищей, которые в прошлом году, занимаясь ремонтом дорог к чемпионату мира по футболу, уничтожили уникальный островок из мелкой брусчатки на улице Житомирской в Калининграде. Обещали восстановить островок, но так этого и не сделали. Перешли на новый объект.

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Рождественская ярмарка в Польше

В День народного единства сотни, а то и тысячи калининградцев по традиции устремились в соседнюю Польшу (ну где еще отмечать такой праздник?). Делать там было особо нечего, кроме магазинов и аквапарков, а вот 23 ноября в Гданьске начнется действительно кое-что интересное - откроется Рождественская ярмарка. Можно будет купить не только новогодние украшения, но и все остальное. Товаров обещают много и разных, цены сниженные. Будут даже живые эльфы. Так что не пропустите.

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