Полпред Цуканов привез в Гусев мощи святого Георгия Победоносца

В субботу в гусевском храме Всех Cвятых прошли торжественные мероприятия, посвященные освящению придела Георгия Победоносца. На освящение, которое провел епископ Черняховский и Славский Николай, прибыли полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов и заместитель полпреда по Северо-Западу Роман Балашов. На богослужении собрались многочисленные прихожане, а также воспитанники гусевского филиала Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного.

В гусевском храме Всех Святых освятили придел Георгия Победоносца.Фото: Кирилл Алексеев

Николай Цуканов приехал в родной Гусев не с пустыми руками. Он привез частицу мощей Георгия Победоносца из Казанского храма Рыбинска, а также уникальную серебряную икону, выполненную мастерами знаменитой Невьянской иконописной школы, существующей на Урале с XVIII века. Кроме того, на стене церкви появилась табличка, где говорится о том, что гусевский храм-памятник Всех Святых является единственным в России храмом, посвященным подвигу павших в годы Первой Мировой войны русских солдат, что построен храм при содействии президента России Владимира Путина и освящен патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Роман Балашов, игуменья Елисавета, Николай Цуканов.Фото: Кирилл Алексеев

После церемонии освящения Николай Цуканов рассказал о том, как 20 лет назад, тогда еще митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, приехавший освящать храм Успения, сказал, что для Гусева нужен большой храм, так как первый православный храм города не вмещал всех желающих помолиться.

В гусевском храме Всех Святых освятили придел Георгия Победоносца.Фото: Кирилл Алексеев

- И тогда было принято решение строить храм в центре города на берегу реки Писсы, где ранее стояла первая кирха Гумбиннена, уничтоженная во время войны, - сказал полпред. - В год, когда страна готовились к празднованию победы русского воинства в 1812 году, был создан оргкомитет по строительству. Участие в этом принимал и глава государства. Так как Калининградская область, это единственное в России место, где проходили битвы Первой Мировой войны и есть захоронения погибших воинов, то президент дал поручение построить храм, посвященный памяти павших героев.

В гусевском храме Всех Святых освятили придел Георгия Победоносца.Фото: Кирилл Алексеев

31 июля 2010 года епископом Балтийским Серафимом был освящен закладной камень, с которого началась история строительства храма Всех Святых, а шесть лет спустя здесь уже возносились молитвы.

В гусевском храме Всех Святых освятили придел Георгия Победоносца.Фото: Кирилл Алексеев