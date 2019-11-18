Дорожный ремонт в Калининграде: на Киевской укладывают асфальт, на Горького открывают движение

Накануне на участке улицы Киевской со стороны трамвайного депо положили первый слой асфальта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году обустроят нижний слой покрытия толщиной восемь сантиметров, и второй, пятисантиметровый. По мнению специалистов, этого достаточно, чтобы пустить транспорт и пережить зиму, а последний, самый ответственный слой асфальта, толщиной также пять сантиметров, уложат по весне, когда позволят погодные условия.

Монтажники «Калининград-ГорТранса» свою часть работы на трамвайных путях закончили, остался небольшой участок примыкания на перекрёстке с проспектом Калинина. Сейчас одновременно ведут работы на бетонировании подпорной стенки под путепроводом, установку бортового камня, устройство песчаного основания на тротуарах. Когда на одной стороне уже работают асфальтоукладчик и каток, на другой бульдозер выравнивает крупный щебень, готовя его к так называемой «расклинцовке» - закреплению крупных кусков камня мелкими фракциями щебня.

- До конца ноября транспорт вернется на Киевскую, пока по временной схеме, а дорожники продолжат реконструкцию соседней половины улицы, - уточнили в мэрии.

На еще одном крупном объекте - улице Горького - подрядчик планирует открыть движение в эти выходные. Накануне с инспекцией там побывал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. Вместе с представителем подрядной организации, руководителями подразделений комитета и представителями муниципального учреждения ГДСР он прошел от «Военного городка» до Центрального рынка.

На основании сигналов калининградцев еще на стадии работ удалось скорректировать некоторые упущения дорожников. Среди них – восстановление в обновленном виде пандуса у пересечения Горького с Сибирякова. Удобным спуском пользуются не только мамы с колясками, но и пожилые люди.

Сейчас завершается устройство верхнего слоя на четной стороне улицы от улицы Озерова до Азовской. Подрядчик планирует вернуть транспорт на обе полосы. Дорожники оборудуют переходы тактильной плиткой, наносят на переходы двухцветные «зебры». Впереди предстоит довести до норматива понижения на переходах, нанести разметку на примыкающих к Горького улицах, обновить знаки, привести в порядок остановочные павильоны, рекламу и дорожные знаки, устранить причину периодического подтопления локального участка тротуара у магазина «Керамика».

- До того, как дорожный объект будет принят в эксплуатацию, качество и объемы работ, а также устранение текущих недоделок проверит комиссия специалистов, основываясь, в том числе, на данные приборных и лабораторных проверок, - отметили в пресс-службе мэрии.