Что приготовили на праздники рестораны и отели Калининградской области

Сразу предупредим: многие кафе и рестораны Калининграда непосредственно в новогоднюю ночь не работают. Объясняют это тем, что официанты и повара тоже хотят отдохнуть, и их можно понять. Впрочем, заведения, которые в ночь с 31-е на 1-е будут открыты, все же есть. В каждом ресторане вам предложат развлекательную программу с ведущими и ди-джеем. Обязательно будут конкурсы и подарки, танцы, тосты и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

«Комсомолка» поможет сориентироваться в ценах и праздничных угощениях.

«Карамзин»

Чем угостят: соленья, салат с языком, салат «Цезарь» с цыпленком, шашлык из свинины, лосось на пару.

В чем фишка: гостей будет развлекать шоу-балет «Шкафф» и вокалистка. Дискотека до 03:45.

Стоимость: 3500 рублей с человека при бронировании до 30 ноября и 4000 рублей - при бронировании после.

Адрес: Калининград, улица Карамзина, 40.

«Резиденция королей»

Чем угостят: стейк с перечным соусом, лосось под пармезановой крошкой, салат с моцареллой и кедровыми орешками, киш Лорен с ростбифом и грибами.

В чем фишка: театрализованное и танцевальное шоу, живая музыка, салют. Гостей поздравят не только Дед Мороз и Снегурочка, но и Щелкунчик и Мышиный король. Поздравление президента покажут на большом экране. Постоянным гостям обещают скидку и подарок.

Стоимость: от 4000 рублей с человека.

Адрес: Калининград, улица Александра Невского, 10.

Что будет на новогоднем столе, зависит от вашего выбораФото: из архива «КП»

Пивной ресторан «Планета»

Чем угостят: брускеты с красной рыбой, салат из курицы с овощами, «Оливье» с ветчиной, свинина, рыба.

В чем фишка: После 2 часов ночи гости пивного клуба бесплатно смогут пройти на дискотеку в ночной клуб.

Стоимость: 3300 рублей с человека.

Адрес: Калининград, ул. Черняховского, 26.

«Садко»

Чем угостят: форшмак из сельди, салат с креветками и хрустящими жареными баклажанами, жульен с грибами и птицей в хлебной корзиночке, судак с овощами, филе свинины, медальоны из куриной грудки

В чем фишка: Новогоднее шоу будет, но детали держатся в секрете. Гулять в ресторане можно до 5 утра, хотя праздничная программа продлится до 4-х.

Стоимость: 2900 рублей с человека.

Адрес: Гурьевск, Калининградское шоссе, 8.

«Берлин»

Чем угостят: шашлычок куриный, жульены с курицей и грибами, буженина с брусничным соусом, шашлычки из свинины, стейк из семги, салат с судаком.

В чем фишка: При заказе столика на новогоднюю ночь скидка 50% на проживание в гостинице. То есть номер на двоих обойдется в 1625 рублей. Призы и подарки обещают каждому гостю.

Стоимость: 3500 с человека.

Адрес: Калининград, улица Киевская, 17 «Б».

Практически во всех заведениях будут предусмотрены танцы, конкурсы и подаркиФото: из архива «КП»

«Самбия»

Если хотите погулять в ресторане, придется покупать «пакет новогодний», то есть с 31-ое на 2-ое. Номер на двоих обойдется в 22 100 рублей. В эту цену входит проживание, завтраки и, конечно, новогодний банкет.

Чем угостят: судак с овощами, томленая буженина с рататуем и сливочным соусом, утка, салат «Оливье» с бужениной, мини-бургеры. Для вас накроют и шведский стол с закусками.

В программе - танцы, двое ведущих, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Адрес: Зеленоградск, ул. Володарского 20.

«Русь»

Торжество, руководить которым будут два ведущих, состоится в ресторане отеля. В программе - встреча Нового года по московскому и калининградскому времени, дискотека, работает детская комната с клоунами. Посадить обещают за отдельный столик. После ужина можно остаться в номере – на двоих обойдется в 7200 рублей.

Чем угостят: креветки, буженина, студень из телячьих ножек, сельдь под шубой, свиная вырезка в беконе и сыре под смородиновым соусом, семга.

Стоимость банкета: 5900 рублей с человека.

Адрес: Светлогорск, ул. Верещагина, 10.

«Беккер»

Ресторан приглашает на ужин с 21:30 до 02:00. В программе: сюрпризы и подарки, Дед Мороз, интересный ведущий. Для детей – отдельный праздник в маленьком зале.

Только в эту ночь скидка на номер в гостинице 30 процентов. Таким образом проживание на двоих обойдется в 3990 рублей. В стоимость входит посещение спа-зоны, сауны и бани, тренажерного зала.

Чем угостят: креветки на шпажках, салат с кальмаром, стейк из семги, куриная грудка, филе телятины под сыром.

Стоимость банкета: 3900 рублей с человека.

Адрес: Янтарный, улица Советская, 72.

Даже застолье в ресторане не обойдется без традиционного салата ОливьеФото: из архива «КП»

«Дом лесника»

Редкий случай, когда в ресторане система шведского стола будет действовать на все блюда, а не только на холодные закуски. То есть вы сможете выбирать и горячее, и салаты по желанию.

Гостей ждут конкурсы и музыка, поздравления. Ночью работает ди-джей. В финале праздника – фейерверк. Стоимость проживания в новогоднюю ночь – от 4300 рублей за двухместный номер.

Чем угостят: свинина, судак, новогодние салаты. С точным меню в заведении еще не определились.

Стоимость банкета: 3200 рублей с человека.

Адрес: Полесский район, поселок Сосновка, улица Октябрьская, 18-20.

«Усадьба»

В новогоднюю ночь гостям готовят сюрприз. Меню не раскрывают. Говорят, его разработкой сейчас занимается шеф-повар. Обещают вкусно и большие порции.

Программа праздника называется «Бал вампиров», гостей ждут в манеже «Усадьбы». Поскольку заявлена такая ужасающе-пугающая тематика, костюмы приветствуются.

Дети будут отдыхать в отдельном зале (снежная дискотека, анимация), а наблюдать за ними родители смогут по мониторам.

Остаться в гостинице после ужина – 5100 рублей за двухместный номер.

Стоимость банкета: 10 800 рублей с человека.

Адрес: Поселок Орловка, ул. Заречная, 8.

Внимание!

Материал информационный. Наличие мест и подробности празднования уточняйте в интересующих вас заведениях.

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Напомним, в этом году «Комсомолка» исполнит новогодние желания 5 калининградцев. Присылайте нам свои желания на этой странице.