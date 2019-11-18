«Пишу другу в тюрьму»: Евгений Гришковец и «Бигуди» сочинили песню на остро социальную тему

Писатель и актер Евгений Гришковец после многолетнего перерыва возобновил творческую работу с группой «Бигуди», результатом которой стали несколько новых песен. Одну из них артист выложил на странице своего интернет-дневника.

Начинается она с того, что герой пишет письмо, кладет в конверт и наклеивает марку. Но, как оказалось, делает это вовсе не потому что он романтик.

«Я пишу письмо другу в тюрьму. Что происходит со мной, с другом и Родиной? Как мы дожили до этого?», - такие слова звучат в песне.

«Выпускаем ее [песню] первой, чтобы было ясно, почему мы решили собраться и поработать. В сущности, это первое мое и наше совместное произведение, решенное художественным и только художественным способом на остро социальную тему», - написал Евгений Гришковец и отметил, что прежде на социально-политические темы он высказывался только как публицист, без музыки.

«Письмо другу» было задумано автором весной, а записана в студии летом.

«Мне очень хотелось, чтобы эта песня появилась сразу же после кошмара летних митингов в Москве… Но хорошо, что мы тогда ее не выпустили. Иначе она воспринималась бы, как просто высказывание на злобу дня. А точнее, как импульсивное высказывание по горячим следам случившегося. Но нет, она вышла сегодня. И это сугубо художественное высказывание, - сообщает Евгений Гришковец. - В нем речь идет не о каком-то одном и конкретном человеке. Друзей, приятелей и близких знакомых, которым я сейчас пишу и отправляю письма, о чьих женах и детях я сейчас беспокоюсь, чьим родителям я выражаю огромное сочувствие и участие… Таких людей в моей жизни на сегодняшний день больше десятка. Эта песня обращена ко мне самому…»

Евгений Гришковец отмечает, что находящийся в работе альбом, созданный с группой «Бигуди», будет содержать в себе не только социальные высказывания, но и вполне лирические, а также веселые, практически шаловливые.

Послушать новую композицию можно ЗДЕСЬ.