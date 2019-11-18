Дважды контужен и посечен осколками: как шофер Григорий Мухортов остановил немецкие танки под Цинтеном

В первые месяцы Великой Отечественной войны автотранспортные части Красной армии понесли катастрофические потери. До июня 1941-го армейский парк насчитывал более 272 тысяч автомобилей различных типов, но с началом войны потери еле-еле успевали восполнять при помощи изъятия десятков тысяч машин из народного хозяйства (к концу августа того же года автопарк составлял 271,4 тысячи машин). Тем временем, страна продолжала оставлять густонаселенные территории вместе с заводами, из-за чего ускорить производство грузовиков и легковушек было практически невозможно. К тому же, многие автомобильные заводы переключились на производство военной техники.

На автомобильные батальоны ложилось множество задач: от снабжения частей боеприпасами и продовольствием до переброски оперативных резервов на участки фронта и эвакуацию мирных жителей. Из одного только Ленинграда с конца ноября 1941 года по конец апреля 1942-го автотранспортом вывезли более полумиллиона человек.

Очередной герой нашей рубрики - ефрейтор Григорий Тихонович Мухортов, призванный в Красную армию в начале января 1942 года и попавший на фронт в мае того же года, до самого конца войны был шофером в 124-й отдельной автороте подвоза.

Первая контузия

Фото Григория Мухортова я приобрел на одном из интернет-аукционов. Продавец информацией о его ныне живущих родственниках не обладал, поэтому что-то узнать о них пока не удалось. Более того, были сложности и с определением имени-отчества фронтовика, так как на обороте фотографии была лишь фамилия, дата и название города, из которого был отправлен снимок – Кройцбург (сегодня поселок Славское Багратионовского района). Через этот город, как известно, с боями проходила 5-я армия, а в ней, согласно электронной картотеке сайта «Память народа», состояли на службе всего два человека с фамилией Мухортов, награжденных медалью «За Отвагу». Один из них свою награду получил только в августе 1945 года. Так как снимок был сделан 14 марта 1945-го, стало понятно, что на нем ефрейтор Григорий Тихонович Мухортов.

О личной жизни шофера известно совсем немного: родился в 1907 году, а призывался в армию из деревни Жуланка Кочковского района Алтайского края (сегодня деревня и район относятся к Новосибирской области). До войны был женат: фотография, сделанная в Кройцбурге, - для супруги Лидии Ильиничны.

О боевом пути ефрейтора Мухортова известно куда больше. Еще до вступления на территорию Восточной Пруссии он был награжден медалью «За боевые заслуги» за четкое выполнение работы по доставке грузов на огневые позиции дивизии и от станций снабжения до дивизионного обменного пункта. Задания на своей полуторке, которую, по словам начальства, он «всегда содержал в боевой готовности», Мухортов выполнял в срок, невзирая на вражеские бомбежки и арт-обстрелы.

- В августе 1942 года при выполнении боевого задания [Мухортов] был контужен, - сообщает наградной документ, подписанный 13 июня 1944 года. - Несмотря на контузию, он продолжал работать в части.

В 1944 году Григорий Мухортов получил медаль "За Отвагу", а весной 1945-го - орден Красной звезды.Фото: Архив автора

Подрыв на мине

В середине октября 1944 года 157-я стрелковая дивизия, к которой относилась 124-я отдельная автомобильная рота Мухортова, вплотную приблизилась к границам Восточной Пруссии. К вечеру 17 октября 633-й и 716-й стрелковые полки форсировали реку Шервинта в районе поселка Руссен (севернее сегодняшнего приграничного поселка Чернышевское), а на следующий день они начали наступление на город Шталлупенен (Нестеров). Правда, через несколько дней, встретив упорное сопротивление немцев, перебросивших к границе танки и самоходки, дивизия перешла к обороне.

События конца октября 1944-го стали для ефрейтора Мухортова знаменательными: он впервые за всю войну вез все необходимые саперам грузы не по советской земле, а по вражеской. Из дивизионного обменного пункта, расположенного в Кибартае, с 25 по 31 октября шофер доставлял боеприпасы и продовольствие до Шталлупенена, сделав четыре рейса под непрерывными обстрелами.

- На четвертом рейсе машина попала на мину и потерпела аварию, - сообщает в наградном документе командир автороты, старший техник-лейтенант Иван Бердюгин. - И, несмотря на полученную контузию, задание командования было выполнено в срок.

Награда, медаль «За Отвагу», была вручена ефрейтору Мухортову 15 декабря 1944 года.

Помог саперам под огнем

Той же зимой разбитый грузовик ГАЗ-АА нашему герою заменили на «трехтонку» ЗИС-5. В начале февраля 1945-го Григорий Мухортов работал с 150-м отдельным саперным батальоном и входил в состав подвижного отряда заграждения. Этот отряд следовал за первым эшелоном войск и специализировался на обустройстве минных заграждений, командование использовало его на танкоопасных направлениях. В задачу Мухортова входила подвозка противотанковых мин во время контратак противника с участием бронетехники. Один из боевых эпизодов произошел в ночь на 4 февраля 1945 года, когда стало известно о готовящемся прорыве немцев.

- Нужно было перекрыть дорогу Йоганнисберг-Липниккен (первый поселок не существует, второй – Заречное Багратионовского района) на перекрестке западнее господского двора Карплаукен (не существует), - рассказывает о подвиге ефрейтора командир саперного батальона, капитан Леонид Вайль. - Водитель Мухортов, несмотря на сильный обстрел этой дороги со стороны противника, подвез противотанковые мины, помог саперам под огнем сгрузить их и только тогда вывел машину в безопасное место.

Через 10 дней помощь саперов понадобилась в районе Цинтена (Корнево).

- В ночь на 14 февраля 1945 года в районе города Цинтен противник предпринял контратаку, имея в составе контратакующей группы танки и самоходки, - пишет все тот же Вайль. - Необходимо было заминировать мост через реку Штрадик (Корневка). Ефрейтор Мухортов, невзирая на огонь противника, быстро подвез группу подвижного отряда заграждения с противотанковыми минами, обеспечив тем самым закрытие путей танкам противника.

Конец войны

23 февраля 1945 года при выполнении очередного боевого задания Григорий Тихонович был ранен двумя осколками, однако в госпиталь ехать отказался, оставшись в строю, а 8 марта пришел приказ о награждении его орденом Красной звезды.

В конце марта 157-я стрелковая дивизия, в рядах которой Мухортов прошел от Вязьмы до Восточной Пруссии, участвовала в подавлении последних очагов сопротивления в районе Бальги и мыса Кальхольцер-Хакен (здесь было взято в плен 540 солдат и офицеров и захвачено множество трофеев). К началу апреля истекшая кровью дивизия была ненадолго отведена в тыл, и в штурме Кёнигсберга не участвовала. Но уже 9 апреля после небольшого перерыва полки дивизии столкнулись с немцами в районе поселка Прилакен (хутор Братское). До середины месяца они участвовали в боестолкновениях в районе Меденау (Логвино), где немцами был образован мощный узел обороны, но уже 15 апреля противник начал массовую сдачу в плен. 16 апреля участие в Восточно-Прусской операции для 157-й дивизии закончилось, а День Победы бойцы встретили митингом на станции Шмаковка в Приморском крае.