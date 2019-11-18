«Был самолет, а теперь инвалид»: что не так с реконструкцией аллеи Героев морской авиации в Чкаловске

В минувшие выходные калининградцы начали активно обсуждать в соцсетях результаты реконструкции аллеи Героев морской авиации в Чкаловске, которая обошлась бюджету почти в 12 миллионов рублей. К тротуарной плитке претензий у горожан не было, однако недоумение вызвал самолет ИЛ-28, у которого срезали шасси. Чтобы показать «эффект полета», бомбардировщик посадили на треугольную конструкцию, напоминающую тротуарное ограждение. Собственно, это и стало самой популярной ассоциацией – «самолет на заборе».

Одно из активных обсуждений результатов реконструкции прошло в сообществе «Первый Чкаловский» Вконтакте, администраторы которого разочарованно признались, что город «прославился по полной».

- Столько негативных, одинаковых комментов я в жизни не читала, - написала одна из администраторов сообщества. - Может, и правда подрядчику надо провести работу над ошибками, пока не поздно?

- На эту реконструкцию смотришь, и обидно становится, - делится впечатлениями калининградка Инна Ди. - Эта подпорка под самолет - убожество. Просто взяли и сперли шасси. Был целый статный самолет, а сейчас как «инвалид».

- Я согласна, что мимо проезжать стало приятнее, красиво, - добавляет Елена Макарова. - Но ближе лучше не подходить, качество жуть.

- Выглядит так, будто самолет на оградку на кладбище поставили, жесть, - присоединяется к дискуссии анонимный подписчик.

Так самолет выглядел до реконструкции.Фото: Иван МАРКОВ

Интересно, что о процессе реконструкции на своей странице в фейсбуке регулярно рассказывал депутат горсовета Олег Мигунов. Судя по публикациям народного избранника, у него была уверенность в успехе и в том, что самолет «на оградке» будет хорошо принят публикой. Правда, еще в процессе работ появлялись проблемы. В частности, во время манипуляций по перемещению бомбардировщика, был поврежден его фюзеляж. Когда его залатали кусками нержавейки, власти приняли решение еще и покрасить самолет, хотя денег на эти цели изначально не было заложено.

- После его переустановки покрытие фюзеляжа самолета было повреждено, - написал депутат 1 ноября. - К тому же, на фоне преобразившегося сквера вопрос о необходимости покраски самолета стал очевиден. Глава города после нашей встречи с ветеранами принял решение покрасить самолет качественной, специальной краской.

Но основная претензия – нет обещанного эффекта взлета, ради которого были спилены шасси. Из этого неудобного положения Мигунов выбрался весьма оригинально.

- Действительно, на глаз самолет расположен параллельно земле, хотя в действительности нос судна задран выше, - заявил Олег Мигунов. - Угол наклона самолета не сделан больше по двум причинам: во-первых, самолеты данного типа взлетают под углом около 6 градусов, такова их техническая особенность; во-вторых, проект установки опор шасси самолета был ограничен ветровой нагрузкой. Чтобы сделать эффектный угол взлета, стойки превратились бы в массивные столбы, что противоречило основной концепции проекта. К сожалению, такие технические свойства ограничивали фантазию проектировщиков, а все, кто присутствовал на двух публичных слушаниях в 2017-18 годах, отнеслись с пониманием к итоговой концепции проекта.

Такие объяснения удовлетворили далеко не всех. В частности, командующий морской авиацией Балтфлота в 2000–2004 годах, генерал-лейтенант запаса Виктор Сокерин сообщил «Комсомолке», что постамент самолета – это настоящее издевательство.

- Чкаловск – это город летчиков, это нужно понимать. Но то, что там сделали с самолетом ИЛ-28 – это настоящий плевок во всех тех, кто летал на этой машине. До меня дошла информация, что для шасси просто не смогли найти резину (хотя, я не поверю, что на складах невозможно было это найти), и поэтому было решено спилить стойки шасси и сымитировать полет. Но кто же думал, что этот самолет на забор посадят, как петуха? ИЛ-28 – это машина, прощавшая многим летчикам ошибки, которые не прощают другие самолеты. Я сам на нем два года летал. Нельзя над ним так издеваться!

Так должна была выглядеть аллея Героев. Эскиз.Фото: мэрия Калининграда

Командир 4-го отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка, полковник в отставке Сергей Дягилев также не стал сильно хвалить подрядчика. Правда, оговорился, что без ремонта самолет и вовсе бы исчез.

- Мое личное мнение – спасибо хотя бы за то, что сделали, - заявил Дягилев. - Дело в том, что мы уже не раз поднимали вопрос о сохранении этого памятника, но ранее было даже не понятно, чей он. Была угроза, что в один прекрасный день самолет просто завалится в канаву. Все, что там можно было разбить – разбили вандалы, что-то растащили. Заказывать новый фонарь (прозрачная часть пилотской кабины, защищающая экипаж – Ред.) вместо разбитого и восстанавливать то, что сломали или украли, видимо, дорого, поэтому мы имеем то, что имеем. Главное, чтобы рядом с самолетом появилась какая-то информация о 15-м отдельном морском разведывательном авиационном полку ВВС Балтийского флота (установленный в Чкаловске ИЛ-28 относился к нему – Ред.), чтобы не пиво у памятника пили, а своих славных предков помнили.