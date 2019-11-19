Турбазы и гостевые дома: Где отдохнуть с друзьями на Новый год в Калининграде

Это только кажется, что до Нового года еще долго. Моргнуть не успеете, как город встанет в вечерних пробках и наступит пора корпоративов. И если сидеть дома в праздники вам не хочется, а шумные рестораны в Калининграде – не то о чем вы мечтаете, то отправляйтесь встречать Новый год за город!

Сразу хотим вас предупредить о важном. Во-первых, далеко не все гостевые дома работают непосредственно в ночь с 31 декабря по 1 января. Если и работают, то банкеты не устраивают. То есть вы можете приехать и сами организовать праздник, пожарить во дворе шашлыки, устроить танцы в номере. Во-вторых, у некоторых действует неприятное правило – бронировать можно минимум на двое суток. Это касается, прежде всего, частных домов. Ну, и учитывайте временной фактор. Места лучше бронировать заранее.

МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ЗеленоградскФото: Александр Подгорчук

Домик Гудовича

Зеленоградск, ул. Пушкина 3

Тел: 8 (911) 459-57-22

Дом с панорамными окнами и витражами в 300 метрах от пляжа. Есть все необходимое, в том числе кухня, на которой можно приготовить праздничный ужин. Во дворе можно воспользоваться мангалами и пожарить мясо.

Сколько стоит: 6 тысяч рублей в сутки.

Гостевой Комплекс «Сосны»

Светлогорск, ул. Аптечная, 4.

Тел: 8 (40153) 217-75, 8(911) 485-86-61

Комплекс состоит из отдельно стоящих корпусов. Вторые этажи домиков мансардного типа. На территории есть воможность посидеть в беседке и пожарить шашлык. Ресторана в заведении нет.

Сколько стоит: от 3900 рублей за номер в новогоднюю ночь. После 3 января – от 3100 рублей.

Апарт-отель Friday

Янтарный, ул. Озерная, 17.

Тел: 8 (906) 237-50-50

Гостевой комплекс, состоящий и пяти домов. Самые маленькие вмещают пару гостей (или семью с ребенком), дома побольше рассчитаны на дружную компанию.

На территории есть мангалы.

Сколько стоит: от 4000 рублей за домик.

Гостевой дом «У Охотника»

Янтарный, Балтийский переулок 2 «А»

Тел: 8 (952) 054-50-05

В новогоднюю ночь дом сдают целиком. К вашим услугам две беседки, 8 2-местных номеров, банкетный зал и кухня, на которой можно самостоятельно приготовить закуски. Есть мангалы во дворе.

Сколько стоит: 2-местный номер 2000 рублей/сутки. Дом целиком в Новый год 40 тысяч рублей, в январские праздники 30 тысяч дом.

Гостевой дом «Избушка у моря»

Пионерский, садовый массив «Ягодка», 116.

Тел: 8 (911) 450-95-85

Трехэтажный дом подойдет для большой компании, потому что вмещает 28 человек. Можно погулять на корпоратив или шумно отметить новогодние деньки. Есть действующий камин, во дворе – зона для барбекю.

Сколько стоит: 25 тысяч в сутки

Турбаза «Балтийская коса»

Балтийская коса, поселок Коса. Тел. 8 (911) 458-25-07

Гостям сдается половина дома довоенной постройки. Разместить готовы 7 человек. Внутри есть банкетный зал, на улице – беседка с мангалом.

Сколько стоит: 700 рублей с человека.

КУРШСКАЯ КОСА

Турбаза «Дюны», поселок Дюны.

Тел. 8 (4012) 38-43-20

Рассчитана на 100 человек,находится у залива, а вот до моря идти около 15 минут. В домиках, которые сдают отдыхающим, есть все условия и горячая вода. В стоимость входит аренда мангала и места для отдыха во дворе.

Сколько стоит: 1000 рублей с человека.

Гостевой комплекс «Дом рыболова», поселок Лесной.

Тел. 8 (952) 790-63-65

Частный пляж на берегу Куршского залива зимой вряд ли актуален, а вот возможность погулять по территории и посидеть в беседке – это плюс. Тут же есть ресторан, где заказывают по меню, бар, банкетный зал. По запросу еду и напитки доставят в номер.

Сколько стоит: 3500 рублей за номер.

Усадьба Танаевской, поселок Лесной.

Тел: 8 (916) 238-62-74

Здесь есть несколько домиков, в которые могут заселить и небольшую компанию (5-6 человек) и группу от 10 отдыхающих. Доступна придомовая территория, беседки с мангалами, где можно жарить шашлыки. Баня за отдельную плату. До моря идти 7 минут.

Сколько стоит: 1000 рублей с человека.

Усадьба «В камышах», поселок Рыбачий.

Тел: 8 (921) 006-03-00

На территории усадьбы расположены два больших дома. Принять могут разом до 30 человек. Во дворе есть беседка и мангалы, баня за отдельную плату. Из окон номеров виден залив.

Сколько стоит: Номера от 3000 до 8000 рублей.

Гостевой дом «Досуг», поселок Морское.

Тел. +7(911)-459-12-43.

Небольшая туристическая база, всего 4 домика. Могут разом принять до 50 человек. Для гостей: большая территория, беседки, зона для барбекю. Баня за отдельную плату. Из плюсов – банкетный зал и кафе, где по запросу могут накрыть новогодний стол. Обещают развлекательную программу с музыкой.

Сколько стоит: 1500 рублей с человека.

Гостевой дом «Росситтен», поселок Рыбачий.

Тел: 8 (4012) 69-75-08

Гостевой дом с территорией для отдыха и принадлежностями для барбекю. Для гостей работает ресторан.

Сколько стоит: 4680 рублей за номер.

ГЛУБИНКА

Поселок Чистые Пруды Нестеровского районаФото: Иван МАРКОВ

Гостевой дом «Целинбург»

Гурьевский район, поселок Краснополье, ул. Крайняя, 3 «А».

Тел: 8 (931) 603-66-96

В распоряжении гостей 40 номеров, ресторан с банкетным залом на 150 человек. На территории три собственных озера с домиками. Есть ресторан, сауна и бассейн.

Сколько стоит 1000 рублей с человека + банкет 3000 рублей с человека.

Загородный комплекс «FishDorf»

Полесский район, поселок Матросово, ул. Левобережная, 21.

Это большой гостиничный комплекс. Можно снять номер и отдельно – домик у воды. Есть беседки, баня и открытый бассейн. Работает ресторан, где еду готовят из фермерских продуктов.

Сколько стоит: от 3900 рублей за номер.

Усадьба «Королевич»

Черняховский район, пос. Краснополянское.

Тел: 8 (401) 239-11-50, 8(911) 855-56-68

Гостевой дом находится рядом с прудом и речкой. Для гостей есть беседка, во дворе можно пожарить шашлыки. От города далеко, вероятность встретить знакомых близится к нулю.

Сколько стоит: от 500 до 1200 рублей за двухместный номер.

Гостевой дом «Waldhauzen»

Черняховский район, Бережковское, ул. Луговая, 1.

Тел: 8 (4012) 522 952, 8 (991) 483-39-39

Небольшой гостевой дом на 8 номеров. Работает ресторан и два банкетных зала.

Для гостей есть дворовая территория, беседки и мангалы.

Сколько стоит: 3000 рублей за люкс, 2000 рублей за стандартный номер.

Турбаза «Виштынец»

Нестеровский район, озеро Виштынецкое. Тел. 8-962-253-41-14

Самое большое и живописное озеро Калининградской области ждет гостей. Главное, не мусорить! На базе множество домиков: есть простые, есть с видом на озеро. На территории – мангалы, беседки. Работает банный комплекс.

Сколько стоит: в новогоднюю ночь на двоих от 3000 рублей, в январские праздники – от 2000 рублей.

Усадьба Заеца

Нестеровский район, поселок Чистые Пруды, хутор Озерки.

Тел. 8-921-260-01-97

Усадьба находится в 150 км от Калининграда. Тишина и чистый воздух обеспечены. Гостям готовят домашнюю еду, которая уже включена в стоимость проживания.

Есть баня с парилкой.

Сколько стоит: в Новый год 7000 рублей с человека на двое суток. В январские праздники - 2500 рублей с человека в сутки.

Внимание! Наличие мест и точные цены на интересующие вас даты, уточняйте непосредственно в гостиницах.