«Оторвались от русской культуры»: в Калининграде обсудили проблемы русского театра за рубежом

Круглый стол «Русский театр. Без границ» стал продолжением реализации большого проекта, начатого в 2017 году при поддержке Министерства культуры России.

- Главной проблемой русских театров за рубежом стала их оторванность от русской культуры, отсюда серьезные проблемы. Это искажение русского языка, в некоторых странах - насильственное, когда язык является политическим орудием. Это недостаток общения с российскими актерами и режиссерами, а также невнимание местных властей от культуры к их проблемам - отсутствие финансирования, - так объясняют важность события организаторы дискуссии - Российское государственное театральное агентство при поддержке Министерства культуры России.

Ведущими круглого стола выступил заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского университета театрального искусства, художественный руководитель международного фестиваля искусств «Балтийские сезоны» Давид Смелянский и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

- Сегодня во многом русские театры брошены, - отметил Григорий Заславский. - Найти деньги на поддержу театрального проекта на территории СНГ чрезвычайно сложно. Это грозит тем, что мы теряем влияние. Потерять влияние очень легко, а вот на восстановление потребуются не то что десятилетия, восстановить в желаемом виде будет невозможно.

О влиянии геополитики

Николай Свентицкий, директор Тбилисского государственного русского драматического театра имен Грибоедова, начал свою речь ярко и эмоционально.

- Россия взяла ответственность за русский театр за рубежом, и за последние годы что-то делается, - заявил Свентицкий. - Мастер-классы, летние школы, программа «Большие гастроли». Создана ассоциация русских театров, штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге, объединяющая 60 русских театров в мире. Эта организация также требует поддержки. Но сейчас я хочу устроить практикум… Я стою здесь (в Калининграде. – Авт.), а в ста метрах от театра имени Грибоедова в Тбилиси радикальные группировки разбили палатки, жгут костры. К театру подойти можно, но на машине не подъедешь. Происходит это по политическим причинам. Ситуация очень близка к гражданской войне. Представители национальной партии выступают против всего русского, потому что видят в этом руку Москвы. И декларируют: мол, где собираются прокремлевские, прорусские, мы не дадим им собираться. А 22 ноября в нашем театре - вечер памяти Данелия и Хуциева, великих режиссеров, наших соотечественников. Приезжают русские актеры. Я боюсь, что эта толпа просто не даст нам собраться. А что делать театру в этой ситуации? К чему мы должны быть готовы? Мы позиционируем себя как часть грузинского пространства, но говорим со зрителем на русском языке. Геополитика сегодня влияет на театр! Вот в следующем году исполнятся 175 лет театру Грибоедова, в следующем году в Грузии будут выборы. В этой ситуации нам отмечать юбилей или оттянуть празднование?

На вопрос: «Что делать театру в такой ситуации?» быстро нашелся ответ у Давида Смелянского.

- Нужно объединять усилия с обеих сторон (в данном случае речь идет о Грузии и России. – Авт.), - сказал Давид Смелянский. - Проводить фестивали, искать деньги. Потому что есть единение душ, есть единство понимания. И только так можно добиться любви и взаимоуважения.

Отвественность молодых

При таком горячем и остром начале обсуждения проблем существования русских театров за рубежом мирным и позитивным выглядело выступление художественного руководителя Русского театра в Эстонии Филиппа Лося.

- Поскольку тема нашего круглого стола - общение с молодыми режиссерами и их режиссерские заявками, прежде всего хочу поблагодарить ГИТИС, - отметил он. - Мы постоянно в контакте, провели режиссерские лаборатории, и в репертуаре нашего театра появляются яркие современные спектакли. Да, русский театр строит репертуар на русской классике, но аудитории нужны и постановки, основанные на современном материале. У меня просьба к молодым режиссерам - предлагая в рамках режиссерской лаборатории свои идеи, не отдавайте их на откуп только театру, только продюсеру. Мол, вот вам моя идея и думайте дальше, что с ней делать. На мой взгляд, ваши идеи тоже должны быть мотивированы с точки зрительского интереса, с точки зрения понимания аудитории, с которой предстоит работать.

Открытый Калининград

Участников круглого стола приветствовал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

- В части «Русский театр за рубежом» у нас сложилась нестандартная ситуация: есть много успехов, но потенциал у нас гораздо выше, чем имеющиеся успехи, и есть площадки, где мы могли бы развиваться, - подчеркнул Ермак. - У нас есть опыт участия русских театров зарубежья, благодаря «Балтийским сезонам» и Давиду Смелянскому. В этом году у нас появился серьезный повод и хорошая возможность, чтобы русский театр узнали в Калининграде. Это фестиваль «Башня», который легко принимает эксперименты, порой очень смелые эксперименты. Думаю, не нужно откладывать, нужно сделать уже в 2020 году что-то совместное и конкретное в рамках этого фестиваля.

Художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев продолжил делиться идеями – как Калининград мог бы быть полезен театрам ближнего зарубежья.

- Мы хоть и русский театр, но тоже находимся за границами, - отметил Михаил Андреев. – Но с этим нам помогают справляться и региональные власти, и федеральные проекты. Думаю, когда будем формировать пул участников международного фестиваля «Башня» на будущий год, нужно будет обратить внимание на русские театры зарубежья. В нашем театре есть своя премия актерского мастерства «Свое лицо». Если бы мы установили плотные связи с театрами зарубежья, можно было бы подумать и об учреждении приза для ваших актеров. Это был ответ на реплику одного из директоров театра, мол, вот бы учредить премию для актеров, которые играют на русском языке, сохраняют русский язык.

КСТАТИ

Специально для круглого стола был проведен анализ текущего состояния русских театров ближнего зарубежья, их достижений, общих проблем и перспектив развития, а также подготовлены информационно-аналитические материалы и презентация для проведения мероприятия.

- Опираясь на открытые источники мы насчитали за рубежом 26 русских театров, - отметил директор Центра исследования культурной среды МГУ имени Ломоносова Олег Иванов.