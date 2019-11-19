2019-11-19T18:52:00+03:00
В мире

Приняли за НЛО. На перехват летевшего из Калининграда самолета времен войны поднялись истребители НАТО

Легендарный бомбардировщик Су-2 переполошил авиацию альянса
Михаил КИСЕЛЕВ
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Легендарный самолет Великой Отечественной войны летел зачем-то над Балтийским морем.Легендарный самолет Великой Отечественной войны летел зачем-то над Балтийским морем.Фото: Википедия
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Минобороны Литвы традиционно отчиталась об активности российской боевой авиации в воздушном пространстве над Балтийским морем. Российские ВКС еженедельно летают то в Калининградскую область, то из российского эксклава. В привычном ритме их сопровождают натовцы, которые базируются в Литве и Эстонии. Контингенты разных стран НАТО дежурят попеременно. Сейчас в Литве бельгийцы и датчане. Задача рутинная, но все вылеты – по тревоге. Без нее не обошлось и на прошедшей неделе. В нейтральное воздушное пространство над Балтикой со стороны Калининградской области влетел... неопознанный летающий объект.

На оставшейся в наследство Литве с советских времен авиабазе в Шяуляй завыла сирена. Датские и бельгийские пилоты помчались к своим уже устаревшим, но все еще грозным американским F-16. Взлет, цель захвачена, приближение для визуального опознания объекта и…

Трудно сказать наверняка, каково было удивление натовцев. Перед ними в воздухе, в полной исправности и во всю красу, неспешно летел советский легкий бомбардировщик Су-2. Его сконструировали еще в конце 30-х годов прошлого века, а для фашистской Германии он стал настоящим ужасом. Потери этого бомбардировщика на фронтах Великой Отечественной были в пропорции один на 22,5 вылета. Это очень хороший показатель на фоне остальных советских самолетов.

- Летел из Калининградской области в материковую часть России без включенного радиолокационного ретранслятора, без плана полета и без радиосвязи с литовским Центром полетов, - цитирует нахальство «старичка» литовское Минобороны.

Сделали ли круги почета бельгийцы и датчане над легендарным советским бомбардировщиком, литовское ведомство не поясняет. Осталось за кадром и вообще откуда он такой взялся, да еще и в исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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