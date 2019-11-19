После ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, тариф на вывоз отходов в Калининграде подскочит на 15 процентов

Полигон удвоится, чтобы потом закрыться

В минувшие выходные в СМИ попала информация о переводе региональным правительством крупного земельного участка (46 280 квадратных метров), относящегося к землям сельхозназначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Участок этот расположен в непосредственной близости от полигона твердых коммунальных отходов в поселке Круглово, и новая категория земель позволяет легально расширить полигон, практически удвоив его площадь.

Во вторник министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин прокомментировал эту ситуацию, сообщив, что решению о переводе предшествовала «длительная работа по приведению в порядок земельных отношений» на полигоне в Круглово.

- Если внимательно посмотреть основополагающий документ в сфере обращения с отходами, Территориальную схему обращения с отходами, то в ней записано, что эти полигоны (в Ельниках и в Круглово – Ред.) планируются к закрытию к 2022 году, - пояснил Ступин. - Это действительно проблемные полигоны, и мы это прекрасно понимаем, но, к сожалению, в западной части это единственные легальные полигоны, на которых возможно захоронение отходов.

Что касается полигона в Круглово, то, по словам Ступина, экспертами было замечено, что «свалочные массы заходят за основное тело полигона». Министр утверждает, что выяснить, когда конкретно мусор начал переваливаться за отведенные под него границы, сегодня уже невозможно, так как свалка была открыта еще в 60-е годы прошлого века. Однако, как добавил Ступин, прилегающие к полигону участки изначально предполагались под его расширение.

- После принятия Генерального плана Зеленоградского городского округа правительство приняло решение перевести эти земельные участки и таким образом исполнить предписание Росреестра и урегулировать все претензии надзорных органов, - добавил Ступин.

Несмотря на то, что свалка в Круглово фактически продолжает наращивать объемы накопленного мусора, в 2020-2021 годах, как утверждает Ступин, будет подготовлена проектная документация на ее рекультивацию.

Олег Ступин ответил на вопросы журналистов.Фото: Иван МАРКОВ

Мусоросортировочный инвестор

У журналистов тут же возник вопрос, что региональные власти планируют делать с отходами после 2022 года, когда два главных мусорных полигона в западной части области будут закрыты на рекультивацию. По словам Ступина, уже получено несколько предложений по строительству новых объектов по обезвреживанию и утилизации отходов. В частности в Территориальную схему обращения с отходами уже внесено строительство крупного мусоросортировочного комплекса.

- Этот комплекс полностью закроет потребности западной части области на ближайшие 30 лет, - заявил Ступин. – Мощность его – около 300 тысяч тонн. Это самое современное решение, подобранное в Российской Федерации, и оно уже прошло аудит Российского экологического оператора. Мы уже подписали дорожную карту по реализации этого проекта.

Инвестор, на плечи которого ляжет мусорная проблема Калининградской области, по словам Ступина, обязан будет отсортировывать 50% мусора: всю органику, а также ПЭТ, стекло, макулатуру, металлы и прочие продукты, которые направятся во вторичную переработку. Правда, на строительство объекта уйдет не менее двух лет.

От кого конкретно поступила частная концессионная инициатива по строительству комплекса, Ступин сообщить затруднился, правда, он тут же обмолвился о второй поступившей заявке.

- Возможно, заявок будет больше, и, я так понимаю, мы будем выбирать из лучших предложений. Скажу только, что максимальный объем инвестиций составляет в районе 2,5 миллиардов рублей, - пояснил министр. – Но, может быть, кто-то построит объект за более низкую цену. Также мы рассчитываем на поддержку ППК «Российский экологический оператор», субсидия которого позволит снизить стоимость объекта.

Тариф неизбежно вырастет

Место строительства мусоросортировочного комплекса пока также неизвестно. Ясно только, что инвестору предстоит выбрать один из трех подготовленных для него земельных участков (в Зеленоградском, Гурьевском или в Багратионовском районе).

- Наиболее предпочтителен тот участок, который находится ближе к отходообразователю, но мы тут не ориентируемся только на транспортное плечо, а рассматриваем все факторы, - добавил Ступин.

Для потребителя одним из важнейших вопросов является, конечно, цена вопроса. То есть, как строительство комплекса и запуск сортировки отразится на тарифе.

- Расчеты показывают, что он вырастет, - ответил на это Олег Ступин. – Но рост будет незначительным. Вернее, мы не можем говорить об этом, пока не сформируется окончательная цена объекта. Также мы пока не до конца понимаем, какой объем финансирования нам предоставит ППК «Российский экологический оператор» или правительство в качестве субсидии.

Ступин также заявил, что удержание тарифа в рамках – «не ключевая задача».

- Мы вторые снизу по уровню тарифа в Северо-Западной федеральном округе, и одни из самых низких по России. Тариф у нас наиболее объективный. Мы рассчитываем, что рост с момента ввода комплекса в эксплуатацию, то есть, на 2023 год, составит 10-15%.