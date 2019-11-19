«Он нас чуть не угробил». До того, как сбить насмерть женщину под Пионерским, Вадим Кулик уже был виновником страшного ДТП

Вадим Кулик, сбивший насмерть 3 ноября в автомобильной аварии у Пионерского 36-летнюю Наталью Птицыну и покалечивший ее двухлетнего сынишку, оказывается, три года оставался безнаказанным. 18 сентября 2016 года он со своим приятелем Александром Юркиным он чуть не отправил на тот свет несколько человек.

Лобовое столкновение

На часах 00 часов 10 минут. Прямой участок дороги «Холмогоровка - Коврово», 11-й километр шоссе. На встречку со стороны поселка Сиренево вылетает «Ауди А6», в которой находились приятели Кулик и Юркин. Иномарка сначала врезается в «Фольксваген-Пассат», потом бьет «Опель» и еще одну «Ауди». Скрежет металла, крики, стоны, кровь. Три покореженных иномарки, раненые люди.

- Он нас чуть не угробил. Мы с семьей возвращались с фейерверков в Зеленоградске на машине «Фольксваген-Пассат». Я за рулем, рядом жена, наша дочь и моя сестра с дочерью. И в нас на полном ходу в лоб, врезается машина. У меня перелом ноги, травмы получили жена и сестра. Слава Богу у детей только ушибы и сильный стресс, - вспоминает Геннадий Наркун. – Очевидцев было много. В салоне «Ауди А6» валялись бутылки водки и пива. От водителя и пассажиров сильно разило спиртным. Они быстро очухались и сбежали с места аварии, уехали. Затем прибыли полицейские и «скорая». Нас увезли в больницу.

У Геннадия Наркуна врачи установили сотрясение головного мозга, перелом ноги. Предстояло длительное лечение. У пассажира «Ауди» Владимира Шудегова перелом костей носа, у пассажирки «Опеля» колотая рана лба. Но травмы – это одно, главные мытарства у потерпевших были впереди: хождения в полицию Зеленоградского района, а потом в суды и все впустую.

В 2016 году в ДТП Геннадий Наркун получил перелом ноги.

Пьяный водитель скрылся

Виновника ДТП объявили в розыск и долго не могли установить личность.

- До сих пор нам не могут объяснить, кто же был за рулем - Кулик, Юркин или кто-то третий. Майор Жилко, который вел следствие, всячески затягивал дело. К нам, потерпевшим, крайне некорректно, грубо относился, не давал ознакомится с материалами, документами. А ведь определить, кто рулил, можно по отпечаткам пальцев на руле. Просто никто не хотел выяснять, устанавливать истину, привлекать к ответственности. Просто взяли и спустили на тормозах. Полицейские изъяли наши медицинские карточки из больницы и до сих пор не вернули! – продолжает Геннадий.

Водитель «Опеля» Николай Нечипоренко пытался через суд возместить ущерб, сумму, которую потратил на ремонт машины, около 90 тысяч рублей, расходы на юриста и другие траты, связанные с экспертизой, госпошлиной и прочими судебными издержками. Увы, суд Зеленоградского района принял заявление истца, ответчиками выступали Кулик и Юркин. Дело в том, что незадолго до ДТП Юркин продал свою «Ауди А6» другу Вадиму Кулику, сделка была оформлена 27 августа 2016 года. Судья Ватралик единолично рассмотрела дело 2 ноября 2017 года, иск удовлетворила частично. Но получить с Кулика и Юркина деньги потерпевший так и не смог. Наши судебные приставы работали так же "добросовестно", как и доблестные полицейские. Ответчиков приставы никак не могли обнаружить на территории необъятной Калининградской области. А ведь чего проще, Юркин живет в Мельниково, Кулик прописан в Муромском.

Личность неприкосновенная

Водитель «Ауди» Елена Шудегова и ее муж Владимир тоже дошли до суда. 10 января 2018 года иск был рассмотрен тем же судьей, удовлетворен частично. Жертвы ДТП мотались в Зеленоградск из Светлого, как на работу, думали, что добьются хоть какой-то справедливости.

- Юрист Кулика нам сразу сказал, что судиться с таким серьезным человеком бесполезно, мол, ничего не получите. И оказался прав. Мы ничего так и не получили. Приставы даже перестали отвечать на телефонные звонки. Какие они молодцы, работают на износ. И сумму ущерба в суде нам скостили на 100 тысяч. Представляете! Ни Кулик, ни Юркин в суд так и не заявились. Уверена, если бы Кулика привлекли к ответственности, не произошло бы этой страшной и непоправимой трагедии в Пионерском 3 ноября, - считает Елена. – Кто же такой этот Кулик, что он личность неприкосновенная? С простого человека моментально спишут приставы штраф ГАИ, не успеешь обернуться - минус 500 рублей на банковской карте. А здесь сотни тысяч. Посмотрите, интернет гудит. Человек нелегально занимался янтарем, имеет массу штрафов за административные правонарушения и как с гуся вода. Мы все надеемся, что Кулика посадят, что он хотя бы срок отсидит…

По групповой аварии 2016 года в суде рассматривалось 5 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, ни один из истцов не получил и копейки, только моральный ущерб и материальные расходы.

- У меня до суда еще ничего не дошло. Связывались с адвокатом Кулика и Юркина, чтобы решить этот вопрос, тщетно. Дело пошло на самотек. Уголовное дело вообще не возбуждалось. Формально провели проверку, оснований не нашли. Майор Жилко изначально советовал не акцентировать внимание на травмах, чем меньше телесных повреждений, тем проще и быстрее расследование закрыть, - вздыхает Геннадий Наркун.

Напомним, Калининградский областной суд оставил без изменения меру пресечения водителю, обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском. Сейчас Вадим Кулик в СИЗО и останется там по крайней мере до 4 января 2020 года. Против него возбуждено два уголовных дела. А зарабатывал преступник на янтаре, по его наглому заявлению в суде, втрое больше прокурора.

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