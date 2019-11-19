Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Согласно отчету Роскомнадзора, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44%, по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Уже на 88% сети в Калининграде установлено современное оборудование стандарта 4G.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть (модернизация завершена в 25 филиалах, работы продолжаются на 52 территориях). В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Благодаря развитию сети 4G клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. В Калининграде потребление 4G трафика за год увеличилось на 28%. Увеличенная скорость позволит клиентам Билайн без ограничений пользоваться «тяжелым» контентом. Они смогут смотреть фильмы в HD-качестве, загружать видео в интернет, делать видеозвонки и обращаться к другим сервисам сети, для комфортного использования которых необходима постоянная высокая скорость.

Дмитрий Заика, территориальный управляющий Калининградским кластером компании «ВымпелКом», отметил: «Мы подготовили нашу сеть к высокому спросу и продолжим работу для того, чтобы наши абоненты могли пользоваться мобильным интернетом везде, где им это необходимо».

Билайн готовит инфраструктуру к внедрению нового стандарта связи 5G: в Москве на всей сети активированы стандарты NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) и LTE Cat-M, в которых могут работать десятки миллионов умных устройств и доступны сервисы интернета вещей. В пилотной зоне 5G, созданной осенью в Лужниках, работает тестовый фрагмент сети нового поколения, и максимальная скорость на одно абонентское устройство достигает 3,3 Гбит/сек.

«Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли, - прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп. - Клиенты используют больше новых сервисов. Масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

реклама