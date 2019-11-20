Руины, косые сараи и ржавые гаражи: Евгений Гришковец беспощадно высказался о Калининградской области

Наш знаменитый земляк, писатель и актер Евгений Гришковец, недавно сыгравший в драмтеатре спектакль «Как я съел собаку», которому исполнилось 20 лет, побывал в роли туриста, проехав по Калининградской области. Как он сам высказался, «съездили в небольшое путешествие по предместьям»: побывал в Правдинском районе.

О поездке писатель рассказал в своем интернет-дневнике. Запись получилась скорее печальная, тем более, что сопровождают ее фотографии разрухи. На снимках, выложенных Евгением Гришковцом – полуразрушенные кирхи и старинные здания, заброшенные шлюзы на осеннем фоне.

"Русская глубинка в совершенно не российском пейзаже и антураже. Это удивительно и это невозможно описать словами", - написал Гришковец.

«Сейчас это печальные и не лишенные торжественной грусти руины», – отмечает автор и восхищается тем, как «все было здорово построено и сделано». - Как ни разбирали эти замечательные строения на кирпичи, ни растаскивали на металлолом, ни предавали запустению, они все равно стоят и пока еще украшают пейзаж. Можно только восхищаться тем, в каких красивых местах прежние хозяева все это построили.

Гришковец осмотрел руины замка и несколько брошенных кирх.

«Скорее всего, это уже никогда не будет восстановлено и отреставрировано», - справедливо заметил он.

Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША

Но, пожалуй, самое тяжелое впечатление на писателя произвел бывший Гердауэн, переименованный в советские годы в Железнодорожный.

«Все это пахнет, как русская деревня. На задворках старинных немецких домов стоят кривые, косые сараи из черных досок, возле руин средневековых кирх стоят ржавые гаражи, - пишет Евгений Гришковец о Железнодорожном, дома которого сейчас спешно капитально ремонтируют.

Один из фахверковых складом в Железнодорожном.

Писатель отмечает, что этот удивительный населенный пункт запросто может стать туристической жемчужиной Калининградской области.

«Но все равно в нем видна и слышна русская глубинка. Русская глубинка в совершенно не российском пейзаже и антураже. Это удивительно и это невозможно описать словами. Это можно только увидеть. Там, где русские люди живут не в эмиграции, там везде Россия. Калининградская область в этом смысле — абсолютно уникальное место», - заключает автор.

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