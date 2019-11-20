2019-11-20T14:23:09+03:00
Общество

Руины, косые сараи и ржавые гаражи: Евгений Гришковец беспощадно высказался о Калининградской области

Знаменитый писатель побывал в роли туриста и «съездил в небольшое путешествие по предместьям»
Александр КАТЕРУША
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От замка Гердауэн осталось совсем немного - например, эти ворота.От замка Гердауэн осталось совсем немного - например, эти ворота.
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Наш знаменитый земляк, писатель и актер Евгений Гришковец, недавно сыгравший в драмтеатре спектакль «Как я съел собаку», которому исполнилось 20 лет, побывал в роли туриста, проехав по Калининградской области. Как он сам высказался, «съездили в небольшое путешествие по предместьям»: побывал в Правдинском районе.

О поездке писатель рассказал в своем интернет-дневнике. Запись получилась скорее печальная, тем более, что сопровождают ее фотографии разрухи. На снимках, выложенных Евгением Гришковцом – полуразрушенные кирхи и старинные здания, заброшенные шлюзы на осеннем фоне.

"Русская глубинка в совершенно не российском пейзаже и антураже. Это удивительно и это невозможно описать словами", - написал Гришковец.

"Русская глубинка в совершенно не российском пейзаже и антураже. Это удивительно и это невозможно описать словами", - написал Гришковец.

«Сейчас это печальные и не лишенные торжественной грусти руины», – отмечает автор и восхищается тем, как «все было здорово построено и сделано». - Как ни разбирали эти замечательные строения на кирпичи, ни растаскивали на металлолом, ни предавали запустению, они все равно стоят и пока еще украшают пейзаж. Можно только восхищаться тем, в каких красивых местах прежние хозяева все это построили.

Гришковец осмотрел руины замка и несколько брошенных кирх.

«Скорее всего, это уже никогда не будет восстановлено и отреставрировано», - справедливо заметил он.

Евгений Гришковец. Фото: Александр КАТЕРУША

Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША

Но, пожалуй, самое тяжелое впечатление на писателя произвел бывший Гердауэн, переименованный в советские годы в Железнодорожный.

«Все это пахнет, как русская деревня. На задворках старинных немецких домов стоят кривые, косые сараи из черных досок, возле руин средневековых кирх стоят ржавые гаражи, - пишет Евгений Гришковец о Железнодорожном, дома которого сейчас спешно капитально ремонтируют.

Один из фахверковых складом в Железнодорожном.

Один из фахверковых складом в Железнодорожном.

Писатель отмечает, что этот удивительный населенный пункт запросто может стать туристической жемчужиной Калининградской области.

«Но все равно в нем видна и слышна русская глубинка. Русская глубинка в совершенно не российском пейзаже и антураже. Это удивительно и это невозможно описать словами. Это можно только увидеть. Там, где русские люди живут не в эмиграции, там везде Россия. Калининградская область в этом смысле — абсолютно уникальное место», - заключает автор.

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Судьбу исторических построек решали на заседании Общественного совета при службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Глава службы Евгений Маслов сообщил, что за несколько месяцев поступили 30 заявок на включение в список выявленных памятников. Но поскольку на обсуждение каждого претендента могло уйти полчаса, а иногда и больше, Маслов решил рассмотреть часть заявок, не совещаясь с общественностью (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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