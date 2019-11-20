Как прошли последние гастроли Высоцкого: уникальные снимки с концертов в Калининграде

В следующем году в Калининграде планируется отметить 40-летие последних гастролей Владимира Высоцкого. В связи с этим один из старейших калининградских фотографов решил сделать достоянием общественности старую пленку из своего архива. Она была им отснята во время выступлений Высоцкого и считалась утраченной.

Команда: не замечать!

Думается, что те концерты в июне 1980-го – самые аншлаговые в истории Калининграда. Высоцкий первый раз наконец приехал к нам на гастроли. И при этом – находился на пике популярности. Билеты размели. А вокруг залов, где он выступал, бурлило народное вече – многим хотелось хотя бы издалека увидеть кумира.

Вместе с тем далеко не всем он нравился. Более того, в ту пору над ним сгустились тучи. Под Высоцкого вовсю копали в связи с махинациями вокруг его гастрольных поездок. Так что, несмотря на ажиотаж, официально у нас гастролера «в упор не видели». Согласитесь, можно ведь было тогда и концерты его профессионально записать, и на радио позвать, и на телестудии встречу с ним сделать. Но, увы.

Как мне рассказывали, через пару недель после тех гастролей на одном из заседаний был задан вопрос представителю областного телерадиокомитета: почему Высоцкому не дали выступить по местному ТВ? А тот ответил:

– Потому что он – антисоветчик и вообще, человек низкого морального уровня.

Высоцкий идет из гримерки на концерт, сзади - администратор Владимир Конторов.Фото: Владимир КРАВЕЦ

История не забудет

Местные фотокорреспонденты тоже не рвались снимать те концерты. Это ведь как писать «в стол» – в газету такое не поставили бы. Кроме того, несанкционированная съемка могла повредить карьере. Как же там оказался журналист и фотограф Владимир Кравец?

Работая в полесской районке, он часто помогал Борису Баблюку – корреспонденту ТАСС по Калининградской области. Баблюк его и попросил: поснимай Высоцкого. О возможных негативных последствиях Кравец якобы и не думал (при этом претензии ему потом не раз высказывались, правда, обошлось без оргвыводов). А на концерт, хоть и обещал сходить, не пошел, потому что из музыки предпочитал оперу и народные песни. К Высоцкому же был равнодушен.

Но на другой день Баблюк стал уже чуть ли не заставлять. Мол, ты на досуге вслушайся, о чем поет Высоцкий. А пока поверь на слово, что его приезд к нам – это событие. В общем, история скажет тебе спасибо!

Уговорил в итоге. И Кравец, взяв фотоаппарат, отправился во Дворец спорта «Юность».

На той же лестнице сразу после концерта - взмокший и с цветами.Фото: Владимир КРАВЕЦ

Вверх-вниз в поисках ракурса

Настоящий фотокор всегда ищет неожиданные ракурсы, старается снимать «непарадно». Кравец часто снимал в «Юности», дружил с директором Семеном Корецким. Через него и обратился к Владимиру Конторову (один из организаторов гастролей): можно снимать не только во время концерта? Получив разрешение, занял позицию на лестнице, по которой Высоцкий должен был спуститься из гримерки. Щелк! Живой кадр должен получиться.

Затем была съемка с разных точек во время концерта. А потом – опять на ту же лестницу. Увидев Высоцкого, взмокшего и с цветами, Кравец попросил его «принять позу». Но тот лишь устало отмахнулся на ходу:

– Нет уж, позировать не буду, как хочешь, так и снимай…

Кравцу, к слову, показалось, что цветы Высоцкий не очень-то любил. А еще он обратил внимание на то, насколько тот часто курил.

– Создавалось впечатление, что он этого как будто вдохновение получал.

За скандалом наблюдал из-за кулис

Кстати, снимал Кравец на простенький «Зенит». О чем сегодня немного сожалеет:

– Эх, мне бы тогда еще камеру посерьезнее.

А когда он проявил пленку, увиденным остался настолько недоволен, что даже выбросить хотел. Хорошо, опять вмешался Баблюк – попросил показать, что получилось.

Один из первых напечатанных снимков был подарен Высоцкому. А потом Кравцу снова и снова приходилось печатать копии. Многим хотелось иметь у себя фото с тех гастролей.

Как известно, завершились они скандалом. 22 июня 1980-го дававший по 4-5 концертов в день Высоцкий стал терять голос. И на последнем выступлении петь уже не мог.

Есть немало воспоминаний об этом концерте. Зачастую «показания» противоречат друг другу. Кравец тоже был там.

– Правда, не снимал – пленка закончилась, – говорит он. – Однако видел и слышал я все хорошо. А на память пока не жалуюсь.

Высоцкий рассказывал о своей работе в театре и кино, о том, как пишет песни, о ярких людях, с которыми ему повезло быть знакомым. Попутно – отвечал на вопросы. Но, как выяснилось, не все были довольны таким концертом. Получив из зала очередную записку из зала, Высоцкий пробежал ее глазами и растерянно замолчал.

– Читать? – наконец спросил он у публики.

– Читать, читать! – послышалось в ответ.

– «Хватит трепаться, пой!»

– Я наблюдал все это сзади, из-за кулис, – уточняет Кравец. – Когда Высоцкий прочитал записку, наступила немая сцена. А он так же растерянно постоял, повернулся и ушел. Ну, тут уже в зале поднялся шум…

Один из кадров, сделанных из-за кулис. Дворец спорта «Юность».Фото: Владимир КРАВЕЦ

Дама оказалась кавалером

Ввиду возраста и здоровья последние годы ветеран журналистики жил уединенно. Сейчас же у него словно открылось пресловутое второе дыхание. Недавно при областной научной библиотеке был учрежден клуб «Высоцкий в Калининграде». Председатель клуба Марина Цветкова приехала к Кравцу в Полесск, рассказала о задумках к юбилею гастролей и предложила принять участие в этой работе. Предложение он принял с воодушевлением. А заодно выяснилось, что у него, оказывается, хранится раритетная пленка.

До сих пор в различных источниках можно было встретить лишь часть той «фотосессии», причем все кадры в обрезанном виде. Теперь, когда пленка отсканирована, стала доступна полная версия фото, ранее откадрированных. И открывшиеся там новые детали помогли подтвердить то, что снимал Кравец в «Юности» (многие ведь считают, что место съемок – кинотеатр «Россия»).

Что же касается кадров, которых до этого еще никто не видел, то с одним из них вышло и трогательно, и забавно. Так, среди тех, кто там запечатлен, калининградская журналистка Ирина Моргулева «опознала» отца. Такой вот привет спустя почти сорок лет неожиданно послал дочери скульптор Михаил Дуниман (между прочим – автор доски на «Юности» в память о концертах Высоцкого).

А в другом человеке на том же фото все видели некую женщину. Гадали: какая-то фанатка прорвалась или это кто-то из работниц «Юности» помогал нести охапку цветов? Спасибо, ясность внесла Марина Мигуля (в июне 1980-го она тоже много общалась в Калининграде с Высоцким):

– На снимке не женщина – это Владимир Гольдман, администратор Высоцкого!

Позади еще один концерт. Рядом с Высоцким - администратор Владимир Гольдман, внизу - калининградский скульптор Михаил Дуниман.Фото: Владимир КРАВЕЦ

…Кстати, как и предсказывал собкор Баблюк, после тех концертов Кравец действительно «расслушал» песни Высоцкого. И с тех пор он преданный поклонник его творчества. Хотя тут, наверное, лучше послушать самого Кравца. А такая возможность представится уже 24 ноября. В этот день (начало – в 16 часов) в библиотеке имени Леонова будет мероприятие, посвященное последним гастролям Высоцкого. И один из почетных гостей – Владимир Степанович Кравец.