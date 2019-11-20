«Как бросить курить? Начните с перестановки мебели». Врач-пульмонолог - о пагубной привычке и о том, как от нее избавиться

В минувшее воскресенье, 17 ноября, отмечался Всемирный день отказа от курения. На радио «Комсомольская правда Калининград» с врачом-пульмонологом Калининградской областной клинической больницы Татьяной Язиковой обсудили, в каких случаях врач помогает курильщику отказаться от сигарет словом, а в каких – только медикаментозно.

Мужчинам легче

- Татьяна Николаевна, с какими проблемами к вам обращаются пациенты?

- Есть группа пациентов с бронхиальными астмами, есть – с пневмониями, а есть курильщики.

- Курильщиков вы выделяете в отдельную группу. Почему?

- Потому что у курильщиков чаще возникают респираторные и инфекционные заболевания, заболевания тяжелее протекают, чем у некурящих.

- Курильщики на что вам жалуются?

- Чаще всего на постоянный кашель, который мешает им работать, спокойно спать, жить. Сталкиваются с тем, что окружающие начинают подозревать, а не больны ли они, например, туберкулезом.

- Если рисовать потрет курящего калининградца, то это будет…

- Это будет мужчина, в возрасте - от 30 до 50 лет. Хотя женщины к нам тоже поступают. Но если в этот «портрет» добавить показатель - кто успешнее в процессе отказа от курения – мужчины или женщины, то тут нужно отметить волю мужчин. Они – в лидерах!

- Что же женщин останавливает?

- Пациентки называют разные причины. Одна из самых распространенных - страх набрать лишний вес.

- Курильщик осознает риски?

- Как правило, нет. Ведь человеческий организм стойкий, с большим резервом. Человек курит и курит. Ну, кашель. Ну, одышка. Человек думает, что это не страшно. А вот когда развивается хроническое обструктивное заболевание легких (пациенты с таким заболеванием испытывают трудности с дыханием, прежде всего из-за сужения дыхательных путей и разрушения легочной ткани), когда врачи говорят, что победить эту болезнь невозможно, а пациенту приходится все время лечится, вот тогда приходит сожаление. И это ведь не единственное, на что обрекают себя курильщики. Проблемы с кожей и зубами, человек приобретает хронические лор-заболевания, губит сосуды и этот список можно очень долго продолжать.

- Когда курильщик решается на борьбу с зависимостью, сколько требуется времени на то, чтобы перетерпеть «ломку»?

- Первая неделя – самая тяжелая. Чаще пейте воду, грызите морковь. В среднем, месяц уходит на то, чтобы пациент осознал свободу.

- Как семья может помочь курильщику?

- Сделайте перестановку, чтобы больше не было в квартире того уютного уголка, где курильщик проводил время за выкуриванием сигарет. Не поддерживайте в течение месяца-двух отношения с компаниями, где есть курящие.

Только не к психиатру!

- Что лежит в основе привычки курить?

- Можно говорить о двух факторах. Первый - зависимость от никотина. Второй - психологическая зависимость. Например, в коллективах можно наблюдать, когда сотрудник уходит из группы, чтобы побыть одному, чтобы покурить. Либо – другая картина. Человек желает быть частью группы, где все курят. Срабатывает механизм: все курят – я курю. Как признак принадлежности этой группе. Могу сказать, что бороться с психологической зависимостью у курильщиков гораздо сложнее.

- И в таких случаях вы рекомендуете пациенту обратиться за помощью к психологам, психиатру. Как на это реагируют?

- Редко кто из пациентов готов к такой работе. Пока в обществе сохраняется страх перед такими специалистами.

- Говорят, что существует много методик по отказу от курения. Какую из них вы применяете чаще всего?

- Важнее понять, какова вида помощь нужна пациенту. Потому что степени зависимости могут быть разные. Если средняя степень, то чаще всего достаточно применять именно поведенческие методики, доктор в прямом смысле лечит словом. А если уже зависимость в тяжелой степени, то применяются различные медикаментозные способы.

Вейпы? Никаких иллюзий!

- Вейперы и их состояние здоровья вызывают опасения у калининградских врачей?

- Да, к нам уже поступают и такие пациенты. И они , как правило, гораздо моложе тех, кто курит обычные сигареты. Юные калининградцы наивно полагают, что увлекаться вейпами гораздо безобиднее, чем курить сигареты. От этого заблуждения уже пора избавляться, поскольку врачи видят этих пациентов, констатируют – им нужно оказывать ту же помощь, что и «классическим» курильщикам.

- Курильщик говорит: «Я выкуриваю одну сигарету в день». Это победа?

- Не имеет значения – одна сигарета или пачка. Человек курит.

- В вашем врачебном опыте много примеров, когда пациенты отказываются от сигарет, от вейпов?

- К счастью, положительные примеры есть. Могу отметить, что довольно часто калининградцы бросают курить скорее не из-за себя, а из-за близких. Например, когда узнают, почему их ребенок так часто болеет. А ведь доказано, что дети, растущие в семьях курильщиков, - пассивные курильщики. Такие дети подвержены риску заболевания бронхиальной астмой. Дети в таких семьях действительно чаще болеют простудными, инфекционными, лор-заболеваниями.

- Человек бросил курить. Что он приобретает?

- Отказываясь от этой вредной привычки, человек значительно сокращает риски, работает на сохранение ресурсов своего организма. Это главное! Речь идет об онкозаболеваниях, о заболеваниях сердца и сосудов, бесплодии у женщин. Человек приобретает больше сил, времени, желания для работы, для семьи, для спорта, для жизни без вредных привычек.

Выбирайте жизнь без табачного дыма!

ВАЖНО!

Где и как получить помощь в Калининграде?

Прекратить употребление табака не просто, так как зависимость представляет собой совокупность поведенческих, когнитивных и физиологических аспектов. Лишь немногие потребители табака могут с первой попытки отказаться от этой привычки.

Поэтому при отказе от табака отвыкший от самостоятельной эффективной деятельности организм с трудом перестраивается на привычный режим работы и испытывает серьезный дискомфорт. В быту это называют «ломкой», а специалисты – синдромом отмены.

Врач-пульмонолог Татьяна Язикова назвала три способа получения помощи (бесплатно).

1. Обратиться за помощью к специалистам на Всероссийскую телефонную линию помощи в отказе от потребления табака: 8-800-200-0-200 (звонок для жителей России бесплатный).

2. Записаться на прием к терапевту (фельдшеру) по месту прописки. Специалисты первичного звена также могут предложить помощь. Например, запишут курильщика на консультацию к пульманологу, сами дадут несколько рекомендации.

3. Записаться на прием к наркологу в Калининградский областной наркодиспансер.