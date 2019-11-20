Справка нарколога дорожает с 200 рублей до 5 тысяч: водители выстроились в километровые очереди

С 22 ноября в России вступает в силу приказ Минздрава России № 731Н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». С этого дня начнут действовать новые правила получения справки у нарколога. Меняется не только сама процедура получения этой справки, но еще (значительно!) и ее стоимость. О переменах, которые не за горами, а ближайшим поворотом «Комсомолке» рассказал и.о. главного врача Калининградского областного наркологического диспансера Станислав Ким.

Как работают с ажиотажем

- Еще вчера наркодиспансер работал в штатном режиме, а сегодня, мы открыли дополнительные кабинеты, увеличили продолжительность рабочего дня до 19.00, - комментирует Станислав Ким. - Таков наплыв желающих получить справку у нарколога по действующим правилам. Всего на приеме сегодня работали 6 врачей в четырех кабинетах. 21 ноября – последний день действия нынешних правил. И мы также ожидаем большой наплыв желающих. Наши специалисты будут работать в четверг с 9.00 до 19.00, также шесть врачей будут вести прием в четырех кабинетах.

Суть перемен

- Сейчас правила такие: водитель приходит к наркологу, врач осматривает его, задает вопросы, проверяет – нет ли его в базе наркодиспансера. Если все в порядке, врач выдает справку, и за нее необходимо заплатить 210 рублей, - поясняет руководитель наркодиспансера. - Начиная с 22 ноября процедура получения справки меняется. Потенциальному обладателю водительского удостоверения необходимо пройти два теста. Один тест – на наличие (отсутствие) наркотических веществ (список наркотических веществ также указан в приказе), другой – на наличие (отсутствие) алкоголя. С результатами исследований человек идет на прием к наркологу. Если результаты вызывают споры или сомнения, тогда собирается врачебная комиссия, и уже эксперты решают вопрос – проходить еще раз необходимое тестирование, возможно, назначение дополнительных анализов.

- Если у человека есть хронические заболевания, он принимает препараты по назначению врача, то на врачебной комиссии этот факт будет учитываться, - уточняет Станислав Ким. – Есть группа водителей, кто сами себе назначают, например, сердечные препараты, их можно легко купить в аптеках. А в составе таких лекарств входят вещества, приравненные к наркотическим. И по результатам теста, так вполне может оказаться, человека направят на врачебную комиссию, где будет обсуждаться вопрос выдачи справки.

Цена вопроса

- Что касается стоимости справки, то опираясь на опыт других российских регионов, она возрастет ориентировочно до 5 тысяч рублей, - уточнил Станислав Ким. – В настоящее время точную стоимость назвать не могу, этот вопрос будет решаться 21 ноября в региональном министерстве. В стоимость входит, самое важное, реагенты, оборудование.

Также Станислав Ким отметил, что для реализации новых правил новое оборудование не закупалось.

- Все необходимое оборудование в диспансере уже есть, работает штатно, - подчеркнул руководитель диспансера.

О монополии

Комментируя вопрос о монополизации наркодиспансерами по всей России права выдавать справки по новым правилам, Станислав Ким отметил, что «приказом определено право проводить подомные освидетельствования только специализированными учреждениями».

- В год мы выдаем порядка 20 тысяч подобных справок, - отметил Станислав Ким. – Говорить в данный момент, как изменится эта цифра, сложно.