«Он даже не плыл, а бежал ко мне по дну водоема!» Николай Дроздов рассказал, как однажды в Танзании его едва не проглотил бегемот

Замечательный калининградский дождь

Николай Дроздов больше не ведет передачу «В мире животных». Теперь профессор МГУ ездит по городам с лекциями. Недавно в Калининграде он рассказывал об устройстве Вселенной.

- Я вообще в жизни много читал лекций о природе и животных. Я очень хорошо разбираюсь в птицах, в амфибиях и рептилиях, о змеях я могу рассказывать часами. О насекомых могу говорить меньше. Но отдельно взятых историй про насекомых я знаю столько, что если все их объединить, то получится многочасовая лекция, - говорит зоолог.

В Калининграде Дроздов обратил внимание на дождь, но местную погоду ругать не стал, а наоборот принялся ей восхищаться.

- В Калининграде замечательный дождь! Когда прилетели в «Храброво», было ощущение, что садимся в сплошном тумане – это даже не было похоже облака. А садиться в тумане… Вдруг пилот не разглядит, где земля? – смеется Николай Дроздов. - Конечно, за 100 метров уже видно, но надо же заранее рассчитать, где посадочная полоса. Впрочем, я нисколько не переживал. Прекрасно знаю, что сейчас есть самые современные приборы, которые показывают, где ты находишься по отношению к земле. А еще во времена войны, например, таких радио- и эхолокационных приборов не было. Помните песню: «Дождливым вечером, вечером, вечером. Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего...». Если дождь, то взлетать без толку, потому что не найдешь потом аэродром.

- А самый сильный дождь, под который доводилось попасть, помните?

- Это сезон муссонов в Таиланде. Туристы обычно там ездят по пляжам. Но мы, когда вели съемки «В мире животных», пляжей даже не видели. Сразу ехали в парк тигров, парк обезьян, парк слонов. Не подумайте, что сначала оборудуется парк, а потом туда выпускают обезьян. Как раз наоборот! Там, где собираются обезьяны, организуют заповедную территорию. И вот во время муссонов все покрывается водой. Ливень идет, и на земле все пузырится, будто кипит. Очень красиво. Ну а поскольку дождь теплый, то идешь и радуешься – заодно помылся, душ принял. И все растения питаются, все животные пьют. Вода для нас - это все! Когда будет недостаток пресной воды для человека, тогда тяжело придется.

«Не привык лежать на диване»

Любит рассуждать Николай Николаевич и о космосе.

- Если говорить об энергии, то никакого круговорота тут нет. Единственный источник энергии для нас – это Солнце. Оно прогревает и дарит такую колоссальную энергию человечеству! Земля оборачивается один раз в сутки вокруг себя. 12 часов в среднем солнце не светит и холодает, холодает. А есть планеты, которые поворачиваются намного медленнее. Меркурий тот же, за один облет вокруг солнца, поворачивается вокруг своей оси всего два раза. Половина года у него на одной стороне температура +200 градусов, а на другой стороне -150 градусов. Какую жизнь можно устроить при таких температурных режимах?

- Вы продолжаете много ездить по стране. Другой бы давно сказал: «Я на заслуженном отдыхе!» и лежал бы себе на диване.

- Я не привык к этому абсолютно. Сидеть дома мне просто не интересно. Только месяц назад я получил звание Заслуженного. Не артиста, конечно, а профессора МГУ. Я уже около 20 лет профессор. Биография одного моего места работы очень скучная. Я поступал на кафедру биогеографии, там учился студентом, остался в аспирантуре, потом остался там же работать, потом кандидатская, докторская, профессорская. Теперь я Заслуженный профессор. Это трогательно, конечно, что наш ученый совет меня так отметил. Гордыни нет, но приятно.

Не шутите с бегемотом!

Телепередача «В мире животных» - главное дело жизни 82-летнего ученого, который работал в ней с момента ее основания профессором ВГИКа Александром Згуриди.

- Александр Михайлович был тогда знаменитым кинорежиссером, который уже к моменту основания им этой передачи, имел у себя в запасе более 100 фильмов о животных. Он был очень трудолюбивым человеком, - вспоминает Николай Дроздов. - И вот он подал сценарную заявку на имя председателя Гостелерадио. У меня сохранился этот документ, в котором обосновывается важность передачи «В мире животных». Объяснял это еще и тем, что в Европе уже были аналоги. В Великобритании работал зоолог и художник Питер Скотт, во Франции снимал фильмы океанолог Жак-Ив Кусто, в Германии - зоолог и путешественник Бернард Гржимек. Именно директор Франкфуртского зоопарка Гржимек сделал передачи «Место для диких животных», а потом «Для диких животных места нет», то есть показал проблему. Уже тогда он говорил о том, что многие животные вымирают из-за того, что нет пригодных для них мест обитания. Вырубают тропические леса и орангутанам, например, негде жить. Нет дома – нет жизни! Поэтому «экология» в переводе с греческого это «наука о доме».

- Какая из ваших экспедиций была самая яркая?

- Александр Згуриди, пока был ведущим с 1968 по 1975 год, любил экзотические места, дальние районы. Так, в 1971 году он взял меня в Танзанию. Оказаться в саванне и увидеть скопления антилоп гну, жирафов, носорогов, слонов, буйволов и бегемотов – это было невероятно! Обычно поездки занимали 1,5 месяца. Я выступал консультантом и помощником, если надо было подогнать или отогнать какое-нибудь животное (смеется). Я знал, с кем можно шутить, а с кем не стоит.

- Да, попробуй, пошути с бегемотом!

- Точно! Я в то время все фотографировал. Однажды вышел на берег реки, где, как толстые сардельки, лежали бегемоты. И вот они так мирно лежат, и я спускаюсь с крутого обрыва прямо к воде и направляю объектив на ближнего бегемота. Смотрю на его шикарную морду и щелкаю. Замечаю, что я щелкаю, а его «лицо» увеличивается. Гляжу, а он ко мне стремительно движется! Он на меня даже не плыл, а бежал по дну. Он решил меня, вторгнувшегося в пространство его гарема, отогнать с берега. Защищал самок. И не помню, как забрался, но через мгновение я был уже наверху обрыва!

Кому лес, кому - пустыня

- В Калининградскую область в советские годы приезжать доводилось?

- Нет, и вот почему. Во-первых, по Союзу у Згуриди, благодаря отснятым фильмам, было столько материала, что мы эти фильмы просто комментировали. Я был у него одним из выступающих. Во-вторых, в 1975 году зимой мы отправились в Индию на съемки художественного фильма «Рикки-Тикки-Тави». И надо было ведущего «В мире животных» в мое отсутствие кем-то заменить. Згуриди попросил Василия Михайловича Пескова, журналиста, писателя и собкора «Комсомольской правды». Тот стал с 1975 года вести, а я был опять выступающим. Василий Песков очень любил социальные вопросы: «Человек и природа», «Крестьянский двор», «Обращение с домашними животными в городе и деревне». Такие темы у него были. Он очень любил Россию и за рубеж ехать ему совсем не хотелось. Когда стал ведущим, сам ездил на съемки в лесах, не любил пустыни. А потом через два года сказал мне: «Коля, я не могу один, давай по очереди вести передачу». Договорились. Он ездил по Северу, по Прибалтике, в том числе по Калининградской области. А я брал на себя Памир, Кара-Кум, Алтай, Байкал, Курилы и Командорские острова. С 1977-го по 1990 год было замечательное время!