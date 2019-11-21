2019-11-21T15:24:25+03:00
Общество

Львов у входа в Калининградский зоопарк демонтируют и отольют в бронзе

Работать над восстановлением скульптур будут известные реставраторы из Санкт-Петербурга.
Александр КАТЕРУША
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22 ноября скульптуры львов демонтируют и отправят на реставрацию.22 ноября скульптуры львов демонтируют и отправят на реставрацию.Фото: Александр КАТЕРУША
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Уже решено – 22 ноября демонтируют скульптуры «Лев с добычей» и «Львица с львятами», установленные на крышах касс у центрального входа в Калининградский зоопарк. Ранее региональные власти выделили 15 миллионов рублей на проведение работ по обновлению скульптур.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, работать с львами будет питерская мастерская «Наследие», которая реставрировала скульптуры на Королевских и Фридландских воротах, других исторических объектах.

Демонтированные скульптуры животных перевезут в Санкт-Петербург. Их очистят от наслоений краски и штукатурки, вернут утраченные элементы. И все для того, чтобы цементных львов (а именно из этого материала они были изготовлены в советские годы) превратить в благородных бронзовых.

- За время работы над восстановлением скульптур реставраторам предстоит трижды снять с них форму. В итоговую форму зальют бронзу. Полученные фигуры запатинируют. Результатом станут скульптуры, отлитые из бронзы - гораздо более долговечного материала, чем цементный состав, - рассказали в зоопарке.

22 ноября скульптуры львов демонтируют и отправят на реставрацию. Фото: Александр КАТЕРУША

22 ноября скульптуры львов демонтируют и отправят на реставрацию.Фото: Александр КАТЕРУША

Оставшиеся скульптуры животных, стоящие на крыше зданий центрального входа в зоопарк (это пингвин, медведь, морж и др), по причине их низкой исторической и художественной ценности хотят заменить новыми. А чтобы решить, какие фигуры установить взамен, администрация зоопарка планирует создать экспертный совет, куда войдут представители музеев, архитектурного сообщества и общественности Калининграда.

Все обновленные скульптуры вернутся на место к началу нового летнего сезона 2020 года.

Интересно, что фигуры львов, а также других животных, установленные у входа в Калининградский зоопарк, не имеют охранного статуса и не являются исторической или культурной ценностью. Однако, их решили сохранить: за долгие годы горожане к ним привыкли.

Так выглядел вход в зоопарк в советское время. Фото: Калининградский зоопарк

Так выглядел вход в зоопарк в советское время.Фото: Калининградский зоопарк

СПРАВКА «КП»

Впервые фигуры льва и львицы упоминаются в статье газеты «Калининградская правда» от 11 апреля 1948 года под названием «Скульптуры для парков». Их изготовили на Московской скульптурно-художественной фабрике и привезли в послевоенный Калининград.

Вероятно, это были типовые фигуры животных, которых массово делали для украшений скверов и парков. В советский период подобные львы установили в Ленинградской области, Смоленске, Брянске, Краснодаре, Сочи, Магадане. Некоторые из них были утрачены, какие-то сохранилась до наших дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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