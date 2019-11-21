Ради 9-секундной сцены в фильме режиссер Герман взорвал замок Рагнит

В Государственный архив Калининградской области передали фотографии, сделанные во время съемок фильма «Двадцать дней без войны» по сценарию Константина Симонова. На черно-белых карточках – пляж в Пионерском, где в 1975 году снимали сцены бойцов солдат и налет немецкой авиации. Эти кадры можно увидеть в самом начале ленты режиссера Алексея Германа. Солдаты у костра, бомбежка - и вот уже герой Юрия Никулина (фронтовой журналист Лопатин) помогает доставать из воды убитого красноармейца, а потом садится на бревно и выливает из сапог воду Балтийского моря.

Фотографии, сделанные капитаном 3 ранга, морским артиллеристом Игорем Васьковским, в архив передала его дочь Лариса Игоревна.

- Мой отец служил командиром боевой части на корабле «Красная Пресня» в Балтийске, - рассказывает женщина. - Их привлекали для съемок, и в перерыве была возможность пофотографировать. В кадр попали Юрий Никулин и Михаил Кононов, игравший военкора Пашу Рубцова.

Юрий Никулин не расставался с военной формой даже вне съемочной площадки.Фото: Государственный архив Калининградской области

Юрий Никулин тогда вошел в образ: всюду ходил в сапогах и форме. На плечах – телогрейка, на голове – армейская фуражка. Актер постоянно курил «фронтовые» самокрутки. Казалось, он делал все для того, чтобы и вне съемочной площадки оставаться Лопатиным.

Воспользовавшись перерывом между съемками, начальник погранзаставы уговорил Алексея Германа и забрал Никулина на вечер – выступить перед пограничниками в ленинской комнате. Актер согласился.

- В Калининградской области съемки проходили в 1975 году. В основном были задействованы окрестности Калининграда и Знаменск. Как всегда, нашему региону выпала роль декораций для военных эпизодов, - рассказывают в областном архиве. - В тот раз именно у нас нашли пейзажи, близкие к сталинградским. Увы, но в городе Неман съемочная группа очень навредила замку Рагнит. Для сцены Герману был необходим эффектный взрыв. Решили взорвать стену замка, что в дальнейшем способствовало его обрушению. Эпизод занял в фильме 9 секунд. А в реальности была утрачена одна из внутренних стен замка длиной 30, высотой 10 метров и толщиной до 2 метров.

В Черняховске снимали сцену на ташкентском вокзале, поскольку именно здесь нашелся вокзал, в точности похожий на тот, что в годы войны был в столице Узбекистана. Интересно, что на память о съемках Юрий Никулин оставил большой автограф на стене в будке пионерской спасательной станции. Рядом по обыкновению нарисовал рожицу. Росчерк звезды кино сначала берегли, но потом почему-то замазали краской.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Писатель и фронтовой журналист Лопатин (Юрий Никулин) едет в Ташкент, чтобы навестить семью погибшего сослуживца, побывать на съемках фильма по своим очеркам, встретить новый 1943 год, пережить недолгую, яркую любовь, — одним словом, провести двадцать дней без войны.