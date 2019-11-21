2019-11-21T15:14:07+03:00
Общество

«Сомневаюсь, что себестоимость новых анализов - 6 тысяч рублей». Руководитель частного медцентра недоумевают, почему стоимость справки нарколога вырастает в 20 раз

Специалист по просьбе "КП" сравнил стоимость разных анализов
Надежда Ржевская
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Стоимость анализов составит 5-6 тысяч рублей.Стоимость анализов составит 5-6 тысяч рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Калининград продолжает обсуждать предстоящее повышение стоимости на анализы у нарколога для получения водительских прав. Руководитель одного из медицинских центров на правах анонимности в беседе с «Комсомолкой» усомнился в обоснованности ценообразования на новый вид исследований.

- Вызывает большое недоумение и возмущение, почему цена на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ анализ, который ОБЯЗЫВАЕТ сдавать нас государство и который можно сдать ТОЛЬКО в госучреждении, повышается в десятки раз, - сказал эксперт. - Там, где монополист, там всегда будет твориться вот такое безобразие, причем - необоснованное.

Вызывает большое сомнение, что себестоимость новых анализов для получения водительских прав – 5-6 тысяч рублей. Да, в планируемой новой цене заложена работа врачей, использование оборудования, реагентов, работа с базой данных наркодиспансера, но вот другое интересно – каков процент составляет та самая «накрутка»?

Для сравнения могу сказать, что себестоимость генетического анализа, когда пациента «раскладывают» на атомы, это самый сложный, самый глубокий анализ, равна 10 тысячам рублей. В частных клиниках его продают за 15-20 тысяч рублей.

Оборудование и реагенты, используемые в двух тестах на определение хронического алкоголизма и употребление наркотических веществ, - иностранного производства. Знаю, что оборудование это – дорогостоящее. Но, повторю, это не является поводом и основанием во столько раз увеличивать стоимость получения справки у нарколога.

- Пока в стране есть коррупция, никаким повышением цен на анализы мы порядок на дорогах не наведем, - убежден собеседник.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Справка нарколога дорожает с 200 рублей до 5 тысяч: водители выстроились в километровые очереди

С 22 ноября в России вступает в силу приказ Минздрава России № 731Н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». С этого дня начнут действовать новые правила получения справки у нарколога. Меняется не только сама процедура получения этой справки, но еще (значительно!) и ее стоимость. О переменах, которые не за горами, а ближайшим поворотом «Комсомолке» рассказал и.о. главного врача Калининградского областного наркологического диспансера Станислав Ким (ПОДРОБНЕЕ).

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С 22 ноября справка от нарколога для водителей, получающих или меняющих права, дорожает в десятки раз, правда, калининградцы узнали об этом только сейчас. Вернее, кто-то знал еще вчера и поэтому оперативно прибежал на Барнаульскую к наркологическому диспансеру, встав в очередь 99-м или 110-м. Несмотря на то, что людей было немного, информация быстро распространилась по соцсетям, и горожане внезапно вспомнили, что их водительские права скоро будут просрочены или просрочились еще вчера (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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