Стояние на Барнаульской: приказ о росте цен на анализы отложили, но очередь за справкой к наркологу не рассасывается

Как только появилась новость о том, что Минздрав России отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, мы решили выяснить, повлияет ли это решение на калининградцев, стоящих в километровой очереди в наркодиспансер на улице Барнаульской. Сначала было подумали, что разъяренная толпа может разорвать гонца доброй вести в клочья, но потом постановили – надо ехать.

Очередь в наркологический диспансер была все такая же длинная, при мне записывался 1432-й человек.

- Может, вы не в курсе, что перенесли дату вступления в силу приказа? – обратился я к пенсионеру, заносившему в список очередную фамилию.

- В смысле? – разозлился он, правда, тут же попросил объяснить смысл сказанного. Люди в очереди начали прислушиваться.

- Во дела! – широко улыбнулся парень, который специально отпросился с работы, чтобы стать 1432-м, – Но я уж постою, вдруг отменят.

Очередь и не собиралась расходиться.Фото: Иван МАРКОВ

Когда я рассказал о приостановке приказа в середине очереди, послышалось несколько недоверчивых голосов:

- Ну, видел что-то в каком-то телеграм-канале, - достал смартфон мужчина в кожаной куртке. – А официальные подтверждения этому есть?

- "Интерфакс", ТАСС, РИА "Новости" подтверждают, - отвечаю.

- Домой что ли идти?! – вдруг взвизгнула женщина, стащив капюшон с кудрявой головы, и начала оглядываться в поисках поддержки.

Из очереди вышли двое, но остальные упорно продолжили свое зябкое ожидание.

У стеклянных дверей диспансера встретил знакомого уже мужчину в бомбере, которого видел тремя часами ранее в хвосте очереди. Если тогда он улыбался и даже посмеивался, то теперь вид его был суров: кулаки сжаты, голова вобрана в плечи от холода, лицо бледное. Улыбки не было и в помине. Я постучал по его плечу и спросил, помнит ли он меня.

- Ну, допустим, помню, но вы очередь не занимали! – огрызнулся мужчина.

- Да я просто хотел спросить, не обидно ли так стоять, когда уже ясно, что приказ об отсрочке пришел, - улыбнулся я.

- Так вы что предлагаете? Развернуться и уйти, когда я уже у дверей стою что ли? – резко ответил он, но потом успокоился и расплылся в улыбке. – Зато потом в очереди стоять не надо будет. Уже все почти.

Кое-как пробился к дверям при помощи удостоверения. Списками уже завладели пенсионерки. Проверив документы, они пропустили меня внутрь. За дверью ждал второй кордон – медсестра спросила, куда я лезу без очереди. Наверху, перед кабинетами, стояла еще одна проверяющая в белом халате.

- Не было у вас тут инцидентов сегодня? – спрашиваю.

- Тут точно не было, - ответила она, разводя руками. – Вы посмотрите на людей, все довольны, все даже улыбаются. Удивительный порядок.

Уставшая медсестра в коридоре наркодиспансера.Фото: Иван МАРКОВ

Когда рассказал о приостановке приказа (медсестрам об этом никто не сообщил), медсестра рассмеялась: «Надо же было такой переполох нам устроить!»

Молоденькая медсестра с первого этажа тоже удивилась: «Получается, такого больше не будет? Как хорошо! – вскрикнула она. – Только вот зачем же мы весь день тут нервы свои треплем, вместо того, чтобы делом заниматься?»

На улице было все по-прежнему. Очередь, хоть и роптала, но продолжала твердо стоять. Правда, было и небольшое изменение – хвост прекратил расти, желающих присоединиться к великому стоянию на Барнаульской больше не было.