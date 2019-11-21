2019-11-21T15:24:25+03:00
Общество

Без очереди удалось прорваться только одному пенсионеру, но его помяли. Калининградцы штурмуют наркодиспансер на Барнаульской!

К полудню очередь за справкой нарколога перевалила за тысячу человек [фото, видео]
Иван МАРКОВ
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В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра.В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра.Фото: Иван МАРКОВ
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С 22 ноября справка от нарколога для водителей, получающих или меняющих права, дорожает в десятки раз, правда, калининградцы узнали об этом только сейчас. Вернее, кто-то знал еще вчера и поэтому оперативно прибежал на Барнаульскую к наркологическому диспансеру, встав в очередь 99-м или 110-м. Несмотря на то, что людей было немного, информация быстро распространилась по соцсетям, и горожане внезапно вспомнили, что их водительские права скоро будут просрочены или просрочились еще вчера.

В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра. К открытию там уже пришлось записываться в очередь.

- Я ночью прочитал, что такая петрушка началась, и приехал сегодня к 9 утра – раньше не получилось, - говорит полный мужчина в кепке, промакивая вспотевший лоб платком. – Номер в очереди сумел получить только 654-й.

В этот момент один из стоящих у входа мужиков (их там несколько, и все со списками в руках) начал громко декламировать: «Сейчас заходит 456-й, 457-й, 458-й…» Впустили 20 человек, и стеклянная дверь снова захлопнулась.

В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра. Фото: Иван МАРКОВ

В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра.Фото: Иван МАРКОВ

Подбежала раскрасневшаяся женщина с растрепанными волосами: «Молодые люди, мне только спросить… Можно?»

Мужики только усмехнулись в ответ. Стало понятно, что через людскую стену никто просто так не пройдет. Дело в том, что буквально за полчаса до этого в толпу с разбегу ворвался старик с бешеными глазами. Несмотря на поднявшийся в очереди вой, ему каким-то чудом удалось прорвать оборону, и он оказался у нарколога. После этого инцидента хранители очереди дали друг другу слово, что больше никого не пропустят.

Надо сказать, что уровень самоорганизации перед порогом диспансера был на высшем уровне. Перед дверьми – четверка: двое рослых молодых парней и еще двое, которым лет 50.

- Как проверяете, чтобы человек из очереди вас не облапошил? – спрашиваю у одного из молодых.

- Если рядом стоит – просто помню его, когда он записывался. Если уходил куда-то, паспорт у него проверяем.

- Вы ведь тоже стоите?

- Да, я 510-й. Скоро моя очередь подойдет, и я список следующему передам, - улыбается парень.

В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра. Фото: Иван МАРКОВ

В четверг у диспансера публика начала кучковаться еще до 8 утра.Фото: Иван МАРКОВ

Ближе к хвосту очереди ходят две женщины, в руках у них тоже списки.

- Вы зачем снимаете? – спрашивает одна из них. – Ааа, пресса? Только меня не фотографируйте. Сколько в списке? Да уже за 900 перевалило, правда, прибывают и прибывают.

В самом конце стоит мужчина лет сорока в штанах цвета хаки и бомбере. Вид у него почему-то веселый.

- Вам разве это так нравится? – спрашиваю его.

- Да какое там! – хохочет он. – Над собой смеюсь. Приехал утром, записался 425-м, сейчас бы уже прошел давно, да вот только схитрить решил, отъехал. Когда вернулся, уже все пропустил! Вот теперь начинаю все сначала.

Возвращаюсь в начало. По пути встречаю озлобленный взгляд мужчины, натянувшего шапку на глаза и закрывшегося капюшоном.

- Я надеюсь, в кадр не попал? – цедит он сквозь зубы.

- Если и попали, то за капюшоном вас точно не видно, - отвечаю.

- Что это вы тут все ходите, фотографируете? Падальщики вы! – выплевывает он и запрыгивает на бордюр, втискиваясь в очередь.

Его соседи с удивлением крутят головами, кто-то даже усмехается.

- Пишите-пишите про этот бардак! – кричит одна из женщин, подслушав неприятную беседу. – Может, изменится чего. Хотя, о чем я. Как был беспредел, так и остался.

У входа в диспансер народ встал плотнее. Решаю выяснить, есть ли тут кто-нибудь, кто собирается сделать или продлить справку на ношение оружия (нарколог и там нужен).

- Оружие бы тут точно не помешало, - выкрикивает кто-то из толпы, и людская масса одобрительно рассмеялась.

Тем временем, внутрь заходил уже 536-й, 537-й, 538-й…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Справка нарколога дорожает с 200 рублей до 5 тысяч: водители выстроились в километровые очереди

С 22 ноября в России вступает в силу приказ Минздрава России № 731Н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». С этого дня начнут действовать новые правила получения справки у нарколога. Меняется не только сама процедура получения этой справки, но еще (значительно!) и ее стоимость. О переменах, которые не за горами, а ближайшим поворотом «Комсомолке» рассказал и.о. главного врача Калининградского областного наркологического диспансера Станислав Ким (ПОДРОБНЕЕ).

Очередь к наркологу в Калининграде.Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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