"Кески" пока убирать не будем, чтобы людям психику не ломать". В декабре в Калининграда появятся первые контейнеры для раздельного сбора мусора

Сортировать будем три вида отходов

С конца 2019 года в Калининграде начинается внедрение раздельного сбора мусора. О том, что изменится уже в декабре, в среду 20 ноября рассказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.

- Первый шаг, который мы сейчас будем совершать – организуем 60 площадок, на которых будет предусмотрена возможность раздельного накопления трех видов коммунальных отходов. Это полиэтиленовые бутылки (так называемый ПЭТ), бумага и картон, а также металлические предметы (как правило, банки).

Другие виды мусора, по словам Кондратьева, собирать отдельно пока не планируется. Что касается мест установки контейнеров, то они появятся на уже существующих площадках для сбора отходов.

- Чтобы мы все перешли на цивилизованный способ раздельного сбора, нам необходимо прожить еще некоторый период времени, чтобы воспитать в себе и в детях новое свойство характера. Тогда все встанет на свои места, - продолжил Кондратьев.

Юрий Кондратьев.Фото: Иван МАРКОВ

Аккуратные шкафы в дополнение к «кескам»

Контейнеры будут представлять собой закрывающиеся железобетонные шкафы, в которых есть возможность поместить стандартные емкости объемом 1,1 кубического метра или приспособление для установки мешков. В итоге, перевозчики получат возможность забирать уже рассортированные отходы.

- Все задают вопрос: «А не будет ли перевозчик высыпать рассортированный мусор в одну емкость?». Нас заверили в министерстве, что этого не будет, - добавил коммунальщик. – Также скажу, что боксы будут мобильными. В случае неудобства в том или ином месте их можно будет передвинуть или переместить на новое место.

По словам Юрия Кондратьева, новый способ сбора отходов «перспективный, но недешевый», поэтому пока не совсем ясно, когда будет установлена вторая партия контейнеров, однако в обозримой перспективе регион все-таки перейдет на раздельный сбор.

- В шаговой доступности от каждого дома должны появиться такие площадки, - заявил он. – Сейчас же у нас несортированные отходы собираются в емкости по 8 кубов. Это не очень красиво, но это наше историческое наследие, которое надо будет как-то пережить. Предложенный правительством способ – это один из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации.

Таким будет мусорный контейнер нового типа.Фото: мэрия Калининграда

Кондратьев так же предположил, что на первом этапе перехода на новую систему власти могут «настигнуть мелкие фиаско».

- В один день все сделать невозможно, система не заработает. Если вы занимаетесь сортировкой, то ваш сосед ей не занимается, - рассудил чиновник. – Если я понимаю, что объем мусора надо уменьшать, то я сомну бутылку, а кто-то додумывается пятилитровую бутылку даже в мусоропровод запихивать. Это культура наша такая.

Кондратьев также добавил, что в том случае, если жители вдруг заметят, что мусоровоз высыпает рассортированные отходы в одну кучу, жаловаться нужно в Единую систему обращения с отходами, либо напрямую в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Новые контейнеры постепенно вытеснят старые

Более подробный комментарий по внедрению системы сортировки дал «Комсомолке» министр экологии и природных ресурсов Калининградской области Олег Ступин, который объяснил, почему контейнеры для техзадания выбраны именно такие. Также он рассказал, куда отправятся отходы после сортировки, и кто за это заплатит.

- Юрий Кондратьев сообщил о трех видах отходов, но контейнеры, которые должны будут поставить в городе с двумя отсеками. Почему так?

- Да, в техзадании у нас контейнеры с двумя отсеками. По сути, каждый такой контейнер предназначен для одного вида отходов, и на площадках их будет установлено по три штуки. К тому же, два отсека в каждом контейнере дадут нам возможность в будущем расширить количество фракций, - ответил Олег Ступин.

- Дело в том, что наши контейнерные площадки сейчас выглядят не очень презентабельно. Новые емкости, вероятно, будут не очень хорошо смотреться на фоне этой разрухи.

- Большинство контейнерных площадок, которые уже есть в Калининграде, не соответствует САНПиНу: они открыты, с них разлетается мусор, туда попадает влага. К тому же, они действительно не эстетичны. Когда мы планировали поставить новые контейнеры, мы собирались решить две задачи: привести в порядок площадки, чтобы оно соответствовали нормам, и ввести раздельный сбор.

- Но «кески» пока убирать никто не будет, так?

- Да, мы их пока не убираем, чтобы людям психику не ломать. К новым контейнерам, которые появятся в дополнение к старым, жители постепенно привыкнут, и уже после этого мы постепенно начнем убирать «кески».

Новые контейнеры появятся в следующем месяце.Фото: Правительство Калининградской области

Куда отправится отсортированный мусор?

- Главный вопрос у тех, кто решит заняться раздельным сбором – кто будет забирать мусор?

- У нас подписано трехстороннее соглашение между региональным оператором, муниципалитетом и министерством природных ресурсов и экологии о введении раздельного сбора на территории Калининграда. В классической схеме регионального оператора есть подрядчики, которые забирают отходы на мусоровозах и везут его на полигон или на сортировку. Но вторичные рассортированные отходы не будут подпадать под услуги этих подрядчиков. Мы будем выбирать другого подрядчика, который должен будет в соответствии с условиями соглашения вывезти отходы на переработку и отчитаться нам об этом. Мы выбрали три фракции (ПЭТ, макулатура и металл), потому что на них у переработчиков есть постоянный спрос. Платить за это мы не планируем. Мы просто создаем инфраструктуру, а наш подрядчик будет забирать рассортированные отходы бесплатно. Если ему будет целесообразно, он самостоятельно сможет увеличить количество фракций.

- Получается, пока на тарифе это не отразится?

- Объем, который будет собран по итогам 2020 года, мы исключим из тарифа, который выставляет региональный оператор. Уже по итогам первого полугодия примем решение, увеличивать количество контейнеров или нет.

Где появятся новые контейнеры