2019-11-22T16:35:13+03:00
Общество

Чиновникам можно расслабиться - до мандаринов пока не дойдет

Наш колумнист рассуждает о внезапной отмене приказа Минздрава о новых правилах медосмотра
Игорь ОРЕХОВСтарший корреспондент
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В среду и четверг наркодиспансер на Барнаульской едва не взяли штурмом.В среду и четверг наркодиспансер на Барнаульской едва не взяли штурмом.Фото: Иван МАРКОВ
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Похоже, ощущение «нас обобрали» для калининградских автомобилистов после того как Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для получения водительских прав сменилось на «нас обманули». Что представляется едва ли не более досадным: к чему тогда было давиться в километровых колоннах, лихорадочно восстанавливая советские навыки с их списками очередников и заветным номером на руке? Хорошо еще обошлось без потасовок и стихийных акций протеста.

Впрочем, повторение известных событий конца 2009 - начала 2010 года региональным властям, думается, вряд ли грозило. (Хотя опасаться подобного развития событий чиновникам полезно всегда, пусть даже вероятность сравнительно мала.) Напомним, тогда решение о повышении транспортного налога сразу на 25 процентов привело к самым массовым за предыдущее десятилетие народным волнениям и в итоге стоило губернатору Георгию Боосу должности. Казалось бы, еще через десятилетие история вполне может сделать очередной виток своей спирали, но, как говаривал легендарный товарищ Сухов, «это… вряд ли».

Спору нет, повышение стоимости медсправки сразу в десятки раз способно даже самого стойкого государственника обратить в лютого революционера. Но с другой стороны, если транспортный налог касается абсолютно всех водителей, и его приходится платить ежегодно, то еще до начавшегося ажиотажа многие калининградцы успели поменять водительские права. Которые, слава богу, выдаются сразу на 10 лет. Конечно, остаются еще желающие обзавестись оружием и некоторые прочие категории, кому потребна медицинская справка. Но их несравнимо меньше, чем тех, кто ежедневно крутит баранку в нашем сверхавтомобилизированном эксклаве.

Не следует забывать и о роли личности в истории. То есть, о конкретном человеке или группе людей, способных возглавить протестные выступления. В 2009-м такой лидер нашелся еще и потому, что сам имел связанный с автомобилями бизнес и, конечно, был заинтересован в том, чтобы вывести его из-под удара. Сегодня требуется тот, кто готов порадеть за народ в целом, а не за отдельные интересы этого народа. Это совсем другой уровень. Но уже известные видные оппозиционеры не спешат предлагать себя для такой роли, а новых на горизонте не наблюдается. «Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков…»

В общем, после вмешательства в ситуацию федерального центра правительству Калининградской области можно немного расслабиться – до очередного жонглирования мандаринами пока не дойдет. Накал страстей в обществе сейчас быстро пойдет на спад, а вот рейтинг власти, наоборот, может повыситься. Во всяком случае, именно такой результат был бы весьма желателен для руководства на всех уровнях руководящей вертикали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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