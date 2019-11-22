Очень личное: «Я сказал, что спасу ребенка, и Елена пошла на операцию»

В минувшее воскресенье в Калининградском областном театре кукол прошел традиционный праздник, посвященный Международному дню недоношенных детей. В этот день собирается большая семья: дети, их семьи и много врачей. Без преувеличения, педиатры, неонатологи, реаниматологи, офтальмологи, неврологи становятся настоящими друзьями и наставниками для семей, в которых рождаются недоношенные дети и дети с экстремально низкой массой тела.

Как врач заплакала

- Если бы не тот педиатр, которая тогда мне сказала: «Ох, и намучаетесь же вы со вторым мальчиком!», не знаю, что было бы с моим Егором, - вздыхает мама близнецов Мирона и Егора Ольга Василенко, когда говорит о роли врачей в истории появления на свет на ее чудо-сыновей. Мальчики появились на свет после экстренного кесарево, весили чуть больше килограмма, сами не дышали. – Ее слова, пусть кому-то покажутся резкими и обидными, стали для меня импульсом, я начала действовать. Прошло время, мальчишки окрепли, и я встречаю этого врача. Она узнала меня, спрашивает: «Как ваши дети? Все хорошо? А можно на них посмотреть?». Я привела детей к этому педиатру. Она взяла Егора на руки и заплакала, стал просить прощения. А мне не за что ее прощать. Я же говорю, ее слова стали тогда толчком для меня – нужно сделать все, чтобы спасти мальчишек.

- Если семья ждет ребенка, и пара знает, что есть сложности, есть риски, советую – доверяйтесь нашим врачам! – призывает Олеся Пузанкевич, ее Яночка родилась 23 мая 2011 года с весом 600 граммов.

- Мы всегда помним наших спасителей – врачей перинатального центра Николая Никишова и Сергея Исакова. Сегодня наша семья ждет пополнения, и я уже точно могу сказать, что пойду рожать в перинатальный центр, - поделилась Олеся.

Полина Погодина.Фото: из семейного архива

- Мне операцию предлагали сразу, когда врачи поняли сложность всей ситуации, - говорит Елена Погодина, ее Полина родилась с весом 840 граммов на 28 неделе беременности, а сегодня девочка готовится к школе. – Но поскольку была возможность потерпеть, доносить ребенка, я старалась это делать. Но однажды врач сказал мне, что нужно решаться на операцию. Мне было очень страшно. Но врач был убедителен…

- Дети растут, меняются, я их не узнаю, - признается врач-реаниматолог, неонатолог Калининградского регионального перинатального центра Анвар Сафаров. – Но вот мам помню. Вот Елена Погодина, например. Собираем консилиум, все, говорим ей, срочно на операцию. А она смотрит на меня, подзывает и спрашивает: «Вы спасете моего ребенка?». Я говорю, что да, что мы будем бороться…

- Здесь о каждой семье можно книги писать! – добавляет Анвар Сафаров. – Каждая семья проходит через мое сердце, через сердца моих коллег.

Мифы о маленьких детях

Принято считать, что недоношенные дети – это непременно «букет» заболеваний, это постоянное наблюдение у врачей. Так ли это?

Мирон и Егор – отличные ребята. Спокойные, улыбчивые и застенчивые. Мама (ну а кто же еще?) рассказывает о разнице в характерах.

- Мирон – спокойный, Егор – очень активный. Но если мне нужен помощник, то Егор всегда будет рядом, - говорит Ольга Василенко.

- До трех лет мы восстанавливали детей, - рассказывает Ольга о сложном периоде жизни. – В детский сад попробовали походить, но поняли, что дети не готовы к такой активной социализации. Часто болеют и с осложнениями. Зато нашли замечательную няню с серьезным педагогическим опытом. Так растем!

- Полину не спешили отдавать в школу, - поделилась Елена Погодина. – Сейчас готовимся. Для нее главная сложность – шум, большое количество людей, если долго находится в такой обстановке, жалуется на головную боль. Одна из главных проблем недоношенных детей – несформированная нервная система.

- Наша Яночка ходит в школу, учится отлично, спокойная и очень надежная девочка, - так говорит о дочери Олеся Пузанкевич.

- Рисков много, конечно, у недоношенных детей, - резюмирует Анвар Сафаров. – Но в перианатальном центре есть все необходимое для того, чтоб выхаживать, реабилитировать детей, чтобы они уходили от нас с нормальным весом и с минимумом заболеваний.

Яна Пузанкевич.Фото: из семейного архива

- Сегодня в перинатальном центре на лечении находится малыш, рожденный с весом 500 граммов, - добавил врач. – За десять лет работы нашего перинатального центра этот ребенок - самый маленький. По статистике, каждый десятый рожденный ребенок – недоношенный. Дети живут, мы их спасаем. И после выписки никого не бросаем. В перинатальном центре работает школа для родителей, у которых родились недоношенные дети. Работает кабинет катамнеза, в котором такие детки наблюдаются до трех лет. Мы не оставляем мам с нерешенными проблемами.

17 ноября - общий день рождения каждого малыша, чье появление на свет считают трудной историей. А еще эту дату можно назвать настоящим днем победы современной медицины над рисками и угрозами, которые мешают появлению на свет детей здоровых и в срок.

Будем жить!

КОНКРЕТНО

Как предупреждают риски и работают с последствиями?

В соответствии с реализацией майских указов Президента РФ в настоящее время, как и

всей стране, министерством здравоохранения Калининградской области реализуется комплекс мер, направленных на снижение младенческой смертности. Большую работу в этом направлении проводит созданный в 2009 году Региональный перинатальный центр.

- В Калининградской области рождается порядка 9 % недоношенных детей от общего количества новорожденных, в большинстве случаев их выхаживанием занимаются специалисты РПЦ. Центр осуществляет организацию эффективного взаимодействия со всеми профильными подразделениями детских медицинских учреждений региона.

- За 10 месяцев 2019 года перинатальном центре родилось – 3 978 детей, из них недоношенных – 466; 90 двоен, 2 тройни; с экстремально низкой массой тела (менее 1 000 г) – 49 (всего по области – 50), с очень низкой массой тела (1 000-1 500 г) – 62.

- В июне 2015 года в РПЦ открылся кабинет катамнеза. Основной задачей кабинета является предупреждение хронических заболеваний, связанных с врожденной и перинатальной патологией детей, тяжелой степенью недоношенности.

- С 2014 года в РПЦ активно работает дистанционный консультативно-диагностический центр мониторинга беременных группы высокого перинатального риска, под наблюдением КДЦ ежемесячно – 480-510 беременных из районов области

- С 2011 года все женщины Калининградской области в 1-ом триместре беременности проходят комплексную биохимическую, ультразвуковую и генетическую диагностику на базе Регионального перинатального центра. Руководством центра проведена большая работа по оснащению учреждения оборудованием экспертного класса, обучению специалистов.