В Калининград идет "Пятерочка": случится ли массовый обвал цен, разорятся ли местные торговые сети

В следующем году в Калининграде откроются магазины торговой сети "Пятерочка", принадлежащей крупнейшему российскому ритейлеру X5 Retail Group. Как сообщило агентство "Интерфакс", в ноябре "Пятерочка" разместила объявления о поиске в Калининграде кандидатов на должности регионального менеджера по безопасности и регионального менеджера по персоналу. Среди задач менеджера по персоналу указаны "координация работы по укомплектованию магазинов базовым персоналом" и подбор офисного персонала. Позднее в пресс-службе X5 Retail Group подтвердили, что в операционная деятельность "Пятерочки" в Калининграде стартует в начале 2020 года.

С вопросами о том, что ждать калининградцам от появления на рынке нового крупного игрока, "Комсомолка" обратилась к управляющему партнеру международного хэдж-фонда, создателю и бывшему совладельцу торговой сети "Виктория" Николаю Власенко.

- Николай Владимирович, почему вдруг "Пятерочка" решила прийти в Калининградскую область? Им мало "материковой" России?

- Потому что Калининградская область - это новый рынок сбыта. Очевидно, что сети "Пятерочка" нужен всероссийский охват, компания должна быть представлена во всех регионах. Но эта экспансия относится не только к России. Не зря ведь Михаил Фридман (совладелец X5 Retail Group - Ред.) купил нигерийскую и испанскую сети, возможно, это все он планирует в будущем объединить в один международный холдинг.

- Это уже вроде бы не первая попытка "Пятерочки" зайти на калининградский рынок. Так ведь?

- Действительно, несколько лет назад были переговоры с группой "Дикси", которой принадлежит сеть "Виктория". Тогда, насколько я помню, обсуждались варианты покупки действующих магазинов, потому что это дешевле. Потому что, когда выходишь на рынок "с нуля", строишь новые магазины, формируешь административную сеть, то в течение 3-5 лет имеешь сплошные затраты.

- Какие сложности ждут "Пятерочку"?

- Тут ответ очевиден. Главная сложность - это логистика. Насколько мне известно, возить товар "Пятерочка" собирается с распределительных складов, которые находятся в Москве и Подмосковье. А это границы и растаможка, которая, как мы прекрасно знаем, - долго и дорого. Товары на полках будут пропадать... Плюс необходимо время, чтобы наладить отношения с калининградскими поставщиками, с которыми активно работают действующие игроки, в первую очередь "Виктория" и "СПАР". К тому же у нас традиционно пользуются спросом литовские и польские товары...

- Даже несмотря на санкции?

- Да, мы часто видим на полках "квазиимпортную" молочную, мясную продукцию. С польскими и литовскими товарами "Пятерочке" будет сложнее.

- В каких форматах будут представлены?

- Вообще "Пятерочка" - это дискаунтеры. Но у нас, как мне кажется, большим бы спросом пользовались супермаркеты "Перекресток", этот бренд также принадлежит X5 Retail Group. Он дороже, но крупнее.

- Пишут, что заходит "Пятерочка" в регионы достаточно агрессивно...

- Не знаю, какую можно ждать агрессию, страхи, кажется, преувеличены. Помню, когда в Калининград заходила немецкая сеть METRO, также говорили об агрессии, о демпинге, опасались, что METRO задавит всех. Но, как видим, не случилось. Они заняли свою нишу рынка и работают. И даже второй магазин строить передумали, хотя хотели.

- Стоит ли потребителям ждать снижения цен на товары?

- Системно, думаю, нет. Хотя в "Пятерочке" что-то, конечно, будет стоить дешевле, чем в других сетях. Нужно иметь в виду, что в Калининграде очень высокий уровень конкуренции среди торговых сетей, он не ниже, чем в Москве.

КОНКРЕТНО

Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" - крупнейший формат X5 Retail Group. По информации "Интерфакса", на конец сентября сеть объединяла 14,85 тыс. магазинов (сеть супермаркетов, второй по размеру бизнес Х5, насчитывала 811 магазинов). Выручка "Пятерочки" по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 15,1%, до 1,002 трлн рублей, общая выручка Х5 - на 14%, до 1,265 трлн рублей.

Больше всего "Пятерочек" расположено в Центральном федеральном округе - 5,642 тыс. В Приволжском регионе работает 4,015 тыс. "Пятерочек", в Северо-Западном - 1,674 тыс., в Южном - 1,345 тыс., в Уральском - 1,263 тыс., в Сибирском - 644, в Северо-Кавказском - 257 магазинов.