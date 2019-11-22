Гороскоп «КП»: Какая вы мать по знаку зодиака

В предстоящее воскресенье празднуется День матери. А вы, какая мать? Узнаем!

Овен

Женщины Овны довольно темпераментные натуры, а когда у них появляются дети, это еще сильнее может усугубить ситуацию. Ведь Овен мечтает стать образцовой матерью, но беда в том, что дети им достались далеко не образцовые. Долго собираются, долго соображают, долго едят. Все дело в том, что за скоростными Овнами не так уж легко и успеть. Дети Овнов довольно часто привыкают к внезапным вспышкам материнской ярости и попросту перестают обращать на это внимание, потому что они так же быстро успокаиваются и раскаиваются, еще до того, как ребенок успеет что-то натворить. Надо отдать должное Овнам, они безошибочно знают, как будет лучше для их детей. И дети с такой мамой чувствуют себя в безопасности.

Телец

Тельцы – замечательные матери! Они чуткие, щедрые понимающие и принимающие своих детей. У них прекрасно соблюден баланс материнской заботы и раздолбайства. Самокритичны и склонны постоянно анализировать процесс воспитания, даже когда все хорошо, часто опасаются лишний раз баловать ребенка, ведь он может вырасти эгоистом. Все понимают, но не могут отказать своим детям ни в чем. Но пока дети не заставляют их публично краснеть и не проявляют неуважения, не будет никаких проблем. Это ведь просто, не так ли?

Близнецы

Близнецы-матери – креативны, любопытны и легки на подъем. Они с удовольствием занимаются с детьми и искренне наслаждаются процессом. Но они все время о чем-то беспокоятся и переживают, что не позволяет им по-настоящему расслабиться. Возможно, они являются самыми эксцентричными мамами в квартале, а может, самыми упрямыми. А на фоне их материнского инстинкта это уникальное сочетание.

Рак

Раки – превосходные зодиакальные мамы! Материнский инстинкт у них заложен на генном уровне. Именно Раки чаще всего являются сторонниками домашних родов и продолжительного грудного вскармливания. Кроме этого, они способны создавать необыкновенный уют и теплую атмосферу дома. В отношениях с детьми отдаются полностью и всю жизнь остаются для них лучшим другом и советчиком.

Лев

Львы самоотверженно отдаются материнству. Они имеют очень высокую планку, поэтому к детям у них достаточно высокие требования. Да, они балуют своих детей, часто обнимают и говорят, как сильно они любимы, а в выборе подарков мамам-Львам просто нет равных. Потому что дети — это их радость и гордость. Ну и пусть все вокруг говорят, что они требуют от детей слишком много – дети вырастут и непременно скажут спасибо! Но иногда, может быть, стоит ослабить поводья?

Дева

Для Дев материнство еще одни способ познать себя. Они мудры и воспринимают его как очень важное приключение, что заставляет их редко унывать. У них развито чувство юмора, они спокойно относятся к капризам своих детей, понимая, что не нужно потакать каждому требованию. Также Девы зачастую являются интровертами и бережно оберегают свое личное пространство. Поэтому с большим уважением относятся к личным границам ребенка, его желаниям, выбору профессии, предоставляют свободу и доверяют своим детям. Такого философского подхода в воспитании многим не помешает.

Весы

Для Весов материнство дает некую точку опоры и помогает упорядочить внутренний хаос. Даже если раньше представитель этого знака была меланхоличной и не проявляла инициативу, то, став мамой, она будет собранной и постоянно стремиться к идеалу. Весы любят жить для кого-то другого, в этом они находят истинное счастье. Они с удовольствием будут проводить часы со своими детьми и иногда отвечать на их странные вопросы. А еще Весы не хотят забывать о себе. И вы вряд ли увидите их в заляпанной кофточке просто потому, что у них ребенок.

Скорпион

Мама-Скорпион одновременно вдохновляет и пугает. И тут многое зависит от настроения. Если оно хорошее, то дети будут постоянно находиться вокруг, а если плохое, то лучше пройти мимо. А еще Скорпионы намерены загрузить себя работой, ведь главное — чтобы у детей было хорошее будущее. Представители этого знака очень ценят финансовую независимость. Так что им лучше все продумать заранее, чем потом кусать локти.

Стрелец

Стрельцы живут здесь и сейчас и в большинстве жизненных вопросов руководствуются инстинктами и импульсами. Именно поэтому материнство, которое угрожает их независимости кажется им чем-то нереальным. Но это не всегда так. Они часто выбирают позицию друга для своего ребенка. А детям что нужно? Просто быть рядом со своей мамой. И Стрельцы об этом знают как никто другой.

Козерог

Давайте честно. Маму-Козерога язык не повернется назвать слишком ласковой. Она верит, что любовь к детям нужно демонстрировать не поцелуями, а решительными действиями. У каждой представительницы этого знака внутри есть свой стальной стержень, даже несмотря на хрупкую женскую красоту. А еще это тревожная мама. Она может беспокоиться за своего ребенка, хотя со стороны будет казаться, что она излучает внутренне спокойствие.

Водолей

Маму-Водолея сложно описать точными словам. Она может быть любящей и в тоже время отстраненной, спонтанной и безрассудной. Быть родителем для нее это не значит придерживаться строгих правил. Все совсем наоборот — никаких правил. Вообще. Но одно известно точно: с ней никогда не соскучишься. А дети такой матери будут расти в атмосфере сумасшедших приключений и магической утопии. И еще представитель этого знака, даже став матерью, не захочет быть домоседкой. Взбунтуется сразу.

Рыбы

Говоря откровенно, Рыбы — это мамы с чудинкой. Воображение постоянно уносит их куда-то далеко, а в их доме не бывает однообразных дней. Однако есть проблема. Рыбы полностью лишены внутренних ограничений, им не знакомы слова «порядок» и «режим». И это, конечно, отражается на их отпрысках. И тут на помощь придут муж или бабушки с дедушками. Чтобы Рыбы окончательно не избаловали своих детей.