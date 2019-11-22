В Калининграде главврачом центра специализированных видов помощи назначена Татьяна Задоркина

Татьяна Задоркина по образованию врач-акушер-гинеколог. Она окончила «Астраханскую государственную медицинскую академию Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», имеет диплом с отличием по специальности «Лечебное дело».

После этого училась в «Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», получила диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Является членом Общественной палаты Калининградской области. Работала заместителем главного врача Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области.

Одно из ярких публичных выступлений Татьяны Задоркиной прозвучало на круглом столе в Калининградской областной думе, посвященном вопросу готовности региона работать с маркировкой лекарственных препаратов. Она поделилась впечатлениями от встречи общественности с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, 31 октября в Светлогорске состоялось расширенное заседание президиума Госсовета, во время которого обсуждались проблемы первичного звена системы здравоохранения.

- Интересно прошли полтора часа встречи президента с общественностью, - сказала Татьяна Задоркина. - Все, кто первый раз побывали, говорили о шикарной харизме нашего президента и эмоциональном подъеме, который всегда идет от нашего президента. На самом деле то, что видим по телевизору, даже на пять процентов не передает этого. Мне после этой встречи захотелось работать больше и эффективнее. Сегодня врачам сложно работать, потому что от пациентов идут и плюсы, и минусы. Но когда ты видишь, что проблемы обсуждаются на высоком уровне, их готовы решать, это, конечно очень приятно.

Высказываясь о проблемах здравоохранения, Татьяна Задоркина отметила позитивные тенденции.

- Мы видим, что многие больницы и поликлиники в Калининградской области расположены в старых, неприспособленных зданиях. Но в тоже время мы видим шикарную реконструкцию инфекционной больницы, парк, который сделали вокруг этой больницы в рамках подготовки ЧМ-18. Что касается кадрового дефицита, давайте, не будем забывать, что за последнее время в область приехали порядка 200 врачей. И будем честными, сегодня врачи получают до 90 тысяч рублей, в зависимости от муниципалитета, куда они приезжают. Все вокруг говорят, что все плохо, все плохо. А если разложить все по полчкам, все не так - делается огромное дело. Квартиры медикам выдают. В прошлом году 63 квартиры, в этом - около 40 квартир...