2019-11-22T21:37:54+03:00
Здоровье

В Калининграде главврачом центра специализированных видов помощи назначена Татьяна Задоркина

Юрий Букин, руководивший центром специализированных видов помощи с 2000 года, скончался 15 ноября 2019 года
Надежда Ржевская
Поделиться:
Татьяна Задоркина.Татьяна Задоркина.Фото: Общественная палата Калининградской области
Изменить размер текста:

Татьяна Задоркина по образованию врач-акушер-гинеколог. Она окончила «Астраханскую государственную медицинскую академию Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», имеет диплом с отличием по специальности «Лечебное дело».

После этого училась в «Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», получила диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Является членом Общественной палаты Калининградской области. Работала заместителем главного врача Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области.

Одно из ярких публичных выступлений Татьяны Задоркиной прозвучало на круглом столе в Калининградской областной думе, посвященном вопросу готовности региона работать с маркировкой лекарственных препаратов. Она поделилась впечатлениями от встречи общественности с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, 31 октября в Светлогорске состоялось расширенное заседание президиума Госсовета, во время которого обсуждались проблемы первичного звена системы здравоохранения.

- Интересно прошли полтора часа встречи президента с общественностью, - сказала Татьяна Задоркина. - Все, кто первый раз побывали, говорили о шикарной харизме нашего президента и эмоциональном подъеме, который всегда идет от нашего президента. На самом деле то, что видим по телевизору, даже на пять процентов не передает этого. Мне после этой встречи захотелось работать больше и эффективнее. Сегодня врачам сложно работать, потому что от пациентов идут и плюсы, и минусы. Но когда ты видишь, что проблемы обсуждаются на высоком уровне, их готовы решать, это, конечно очень приятно.

Высказываясь о проблемах здравоохранения, Татьяна Задоркина отметила позитивные тенденции.

- Мы видим, что многие больницы и поликлиники в Калининградской области расположены в старых, неприспособленных зданиях. Но в тоже время мы видим шикарную реконструкцию инфекционной больницы, парк, который сделали вокруг этой больницы в рамках подготовки ЧМ-18. Что касается кадрового дефицита, давайте, не будем забывать, что за последнее время в область приехали порядка 200 врачей. И будем честными, сегодня врачи получают до 90 тысяч рублей, в зависимости от муниципалитета, куда они приезжают. Все вокруг говорят, что все плохо, все плохо. А если разложить все по полчкам, все не так - делается огромное дело. Квартиры медикам выдают. В прошлом году 63 квартиры, в этом - около 40 квартир...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полиция: В ДТП с автобусом в Калининграде пострадали три человека
Из-за автобуса, врезавшегося в павильон, центр Калининграда встал в пробках
«Безопасный город» в Калининграде займется поиском должников по налогам
Три многодетные калининградки награждены медалями «Материнская слава»
Алиханов пообещал поддержку калининградским рыболовецким колхозам
Пассажирский автобус въехал в цветочный павильон на Центральном рынке
В мэрии Калининграда сообщили, как будет организована временная схема движения по ул.Киевской
На ремонт двух улиц в Малом Исаково выделили 24,5 млн рублей
Калининградец потребовал от автодилера 1 млн рублей за сгоревший автомобиль
В Гурьевском районе обнаружили масштабные нарушения при продаже земельных участков
Калининградец зарезал подругу канцелярским ножом
Экс-главу Пограничного сельского поселения осудили за превышение полномочий
На ряде улиц в Московском районе Калининграда не будет работать уличное освещение
Лесопарк в начале ул. Гагарина в Калининграде очистят за 1,7 млн рублей