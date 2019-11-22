О чем говорит Калининград: Анализ мочи по цене золота, ожидание "Пятерочки" и казачьи разъезды у границы

На штурм наркодиспансера!

Главное событие недели, безусловно, - километровые (на самом деле, меньше, но для изобразительности пусть будет так) очереди у наркодиспансера. Вернее, наркодиспансеров по всей стране. То, что произошло в очередной раз показывает, как одно глупое решение, в данном случае поднять в 20 раз плату за получение справки нарколога, может привести к коллапсу.

Увидев, что происходит, власти пошли на попятную: быстро нашли стрелочника, точнее, стрелочницу, которая была оперативно уволена, а вступление в силу приказа о новых правилах медосвидетельствования отложили до июля 2020 года. Обратите внимание: не отменили, а отложили. Поэтому можно предположить, что цена заветной справки все равно повысится. Сейчас говорили, что она должна вырасти до 5-6 тысяч рублей, летом, возможно, пару тысяч скинут. Но все равно. Откуда такие расценки? Неужели реактивы, необходимые для того, чтобы определить, является ли человек наркоманом или алкоголиком, стоят так дорого? Сомневаюсь. А сомневаюсь потому, что четких комментариев о том, как происходит ценообразование, ни минздравы всех уровней, ни наркодиспансеры не предоставили. Секрет.

Еще один интересный вопрос, помогут ли новые правила сделать безопасными наши дороги? Действительно ли после анализов по цене золота на дорогах станет меньше пьяных и обкурившихся дури? Очень сильно сомневаюсь. Как показывают последние страшные аварии в Калининграде и области, народ, как пил за рулем, так и продолжает, несмотря на ужесточение законодательства. И, кроме того, гоняет по шоссе на арестованных автомобилях.

Зато новые правила точно добавят неудобств честным налогоплательщикам. Мало того, что за справку придется платить больше, так процедура очевидно станет более долгой, кропотливой, соответственно, очереди вырастут.

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Четверг. Очередь в наркодиспансер на улице Барнаульской.Фото: Иван МАРКОВ

К нам спешит "Пятерочка"

Крупнейший ритейлер России X5 Retail Group объявил о наполеоновских планах вторжения в Калининградскую область - в начале следующего года у нас должны открыться дискаунтеры "Пятерочка".

Стоит ли волноваться на сей счет? Потребителям уж точно не следует - чем выше конкуренция, тем ниже цена на товар, и, теоретически, тем выше качества этого товара. Что касается действующих игроков калининградского рынка, то и им, вероятно, нервничать не следует. Как говорит основатель сети "Виктория" Николай Власенко, в свое время сильно опасались, когда в Калининград заходил немецкий гигант METRO. Но ничего, пережили. Немцы заняли свою нишу и спокойно торгуют. Скорее всего, так же произойдет и с "Пятерочкой". Учитывая ценовой сегмент федеральной сети, наибольшее опасения должны испытывать магазины с относительно небольшими ценниками - "Дешево" и "Семья". На их место и метит "Пятерочка". Впрочем, место должно хватить всем.

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Такой разный мусор

С декабря Калининград переходит на раздельный сбор мусора. В городе появится шесть десятков контейнеров нового типа. В каждом - по три обделения. Первое для пластика, второе для бумаги, третье для металла. Старые "кески" пока оставят, ведь мусор бумагой, пластиком и железом не ограничивается.

Эту инициативу можно только приветствовать, хоть она и запоздала, как минимум, лет на пять. В Европе уже давно мусор собирают раздельно. Но ладно, лучше поздно, чем никогда.

Зачем это делается? Во-первых, чтобы немного разгрузить мусорные полигоны. Область у нас маленькая, расширяться свалки бесконечно не могут, и так в некоторых местах дышать больно. Часть отсортированного мусора пойдет в переработку, например, пластик. Во-вторых, внедрение раздельного сбора подтолкнет к строительству мусоросортировочного завода, который нам просто необходим. В-третьих, это вообще экономично, экологично и современно.

Это все плюсы. Но есть и минус, который пока до конца оценить мы не можем. Сортировку необходимо оплачивать, деньги на это, вероятнее всего, пойдут из нашего кармана. Так что ближе к лету ждем увеличения тарифа.

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Казаки на границе

Калининградское погрануправление отчиталось: в 2019 году народные дружины, помогающие охранять государственную границу, пополнились 650 новыми членами. Казаками и прочими гражданами. И, кроме этого, помогли задержать шесть десятков нарушителей.

Новость позитивная, дело благое, но позвольте вопрос: у нас пограничники больше не справляются со своими обязанностями? Им теперь нужно привлекать на помощь народные дружины? У нас шпионы повалили через колючую проволоку с таким рвением, что ловить их не успевают? Или казакам, на содержание которых выделяются миллионы из бюджета, просто делать нечего и их надо чем-то занять? Не совсем понятно. В погрануправлении на эту тему не распространяются, а только предлагают записываться в дружины.

На мой взгляд, это странная практика. Любым делом должны заниматься профессионалы, а, тем более, таким важным делом как охрана государственной границы. Но это мое мнение, а общий тренд я тоже понимаю: возвращение к советским привычкам и обычаям идет полным ходом. Многие еще помнят, как по улицам бродили суровые мужики с красными повязками. Дружинники!

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