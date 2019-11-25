Едут на три дня, жалуются на очереди, но в целом довольны: что известно об иностранных туристах, поваливших в Калининград

Главным событием 2019 года в культуре, туризме, политике и экономике Калининграда стало введение электронных виз. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

В октябре по электронным визам в Калининград приехало больше туристов, чем в июле 00:00 00:00

С 1 июля по 31 октября в наш регион по электронным визам приехало 57 тысяч человек. Интересно, что в октябре границу пересекло больше туристов, чем в июле - 11,5 тысячи против десяти тысяч.

- Думали, что пойдет падение после введения электронной визы в Санкт-Петербурге с 1 октября, но нет, - говорит министр. - Были люди из Ирана, Индонезии, Малайзии, Японии, Лихтенштейна, Мальты, из Мексики много приехало. Португалия, Франция и Италия не отстают. Но пятерка лидеров трафика - Литва, Латвия, Польша, Германия и Эстония. Многие впервые посетили не только Калининградскую область, но и вообще в Россию. Всего приехали из 45 стран люди, но визы запрошены из 50-ти.

Средняя продолжительность пребывания в Калининграде - около трех дней. А основные жалобы туристов - на очереди на погранпереходах.

- Рассчитываем, что в следующем году будет изменена полетная программа, к нам полетит больше рейсов из Европы, что разгрузит наши автомобильные переходы. Надеемся, что электронные визы навсегда, и навсегда бесплатно. Это важный момент, так как с 2021 года обсуждается проект введения электронных виз для всей страны, но их хотят сделать платными. Идея нашего губернатора в том, чтобы для Калининграда все-таки оставить эту визу бесплатной. Это очень хорошее подспорье, - говорит Ермак.

По словам министра, после чемпионата мира по футболу Россия - одна из самых желанных стран для посещения, а Калининград был одним из самых гостеприимных городов. Ермак припомнил случай, когда турист спросил дорогу, а ему купили бутылку виски и настойчиво предлагали выпить, хоть он и собирался трезвым прийти на стадион.

- Следующий год - год максимального промоусилия. За 2020-ый мы должны опередить другие регионы России в привлечении к себе максимального туристского интереса на наших целевых рынках. Это Германия, Скандинавия, Франция, Испания, Италия, Чехия, - сказал министр.

«Прямую линию» с Андреем Ермаком слушайте ЗДЕСЬ.