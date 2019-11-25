Плотно завтракай, держи вес! Плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни, обошлись бюджету в 3 млн рублей

С некоторых пор в Калининграде на улицах можно встретить огромные плакаты на тему здорового образа жизни. Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве здравоохранения, тематика для оформления плакатов в стиле советской агитации здорового образа жизни «выбрана в связи с ее наглядностью, яркостью, способностью привлечь внимание горожан к необходимости заботиться о своем здоровье и здоровье близких».

Ситиборд на тему ЗОЖ на Ленинском проспекте.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

- В качестве основы для дизайнерского решения, принятого при размещении информации на билбордах и ситибордах, были взяты материалы санпросветработы конца 70-х годов прошлого века, имеющиеся в распоряжении Центра медпрофилкактики и переданные в советское время учреждению для использования в своей деятельности по пропаганде здорового образа жизни, - говорится в ответе на запрос «Комсомолки».

Также в ведомстве отметили, что эту работу провели в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». Проводилась закупочная процедура. Цена контракта составила - 3 257 632, 24 рублей.