Водитель автобуса, протаранившего Центральный рынок: «Я сам не понял, как это произошло»

Примерно в 17:20 прохожие на улице Горького услышали удары и звон битого стекла – в цветочный павильон на Центральном рынке Калининграда на полном ходу въехал пассажирский автобус, принадлежащий компании «Тотем». Люди успели отбежать, а вот продавцам цветов не повезло.

Пострадавшая продавщица.Фото: Александр КАТЕРУША

Удар пришелся сразу в две застекленные палаточки. Одну женщину зажало внутри, но она осталась цела. Второй, по имени Ольга, повезло меньше – у нее травма головы. Спустя несколько минут на место ДТП приехали две машины "Скорой помощи".

На полном ходу автобус въехал в цветочный павильон.Фото: Александр КАТЕРУША

- Проходи, проходи аккуратно, - женщину ведут под руки. К голове ее прижат платок. Ольгу заводят в карету "скорой".

Рядом плачут женщины. Одна из них – родственница пострадавшей, другая – чудом спасшаяся из соседней палатки.

- Танюш, осмотри себя. Руки, ноги целы? – говорят ей. – Повезло, что не задело. В рубашке родилась.

У женщины шок.

На полном ходу автобус въехал в цветочный павильон.Фото: Александр КАТЕРУША

На место прибыл начальник регионального ГИБДД Геннадий Бубенов и сразу несколько машин ГИБДД, потом еще "скорая", спасатели. Они тут же принялись вытаскивать разбитые стекла из рам, пластиковые детали.

В разбитом автобусе уже никого нет – пассажиры выбежали сразу же, как открылись двери. Внутри только кондуктор и водитель.

- Я поворачивал с Черняховского направо на Горького. Удар об джип и сюда меня отнесло. Джип поворачивал с площади. Меня отбросило на ходу. Я сам не понял, как это произошло. Были тут люди, прохожие, но не пострадали, – рассказывает водитель автобуса Олег.

На полном ходу автобус въехал в цветочный павильон.Фото: Александр КАТЕРУША

На улице Горького стоят на аварийках две машины: «Audi» и кроссовер «Nissan X-Trail» - именно его очевидцы называют джипом.

- Километров 20 автобус шел. Какая тут скорость на повороте? Я перекуривал стоял, все видел. Врезался сначала в машину, потом снес забор, а потом уже – в павильоны, - рассказывает мужчина в вязаной шапке.

- Это какое-то стечение обстоятельств. Не может водитель так вырулить на повороте. Наверное, от страха педали перепутал! – в толпе тут же рождается версия.

На полном ходу автобус въехал в цветочный павильон.Фото: Александр КАТЕРУША