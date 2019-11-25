Бил по немцам прямой наводкой: Алексей Ваньков чудом не получил ни одного ранения за всю войну!

День ракетных войск и артиллерии в России празднуют 19 ноября, поэтому следующий герой, о котором мы расскажем, имеет к богу войны непосредственное отношение. Алексей Константинович Ваньков родился в Пятигорске. До войны жил в Глазове (Удмуртия). На фронт попал 7 февраля 1942 года в звании лейтенанта. Кадровый военный, он сразу стал помощником начальника штаба 537-го армейского артиллерийского полка. Это соединение защищало Москву и принимало участие в легендарном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.

К моменту прибытия Ванькова наступление, начавшееся в декабре 41-го в рамках Московской операции, стало захлебываться. 537-й артиллерийский полк, поддерживавший 352-ю стрелковую дивизию, вышел на подступы к Погорелому Городищу Калининской области и уперся в непробиваемую оборону немцев. Тем не менее, попытки прорывов, в которых участвовал полк, не прекращались до весны.

Битва за Москву и Ржев

На конец лета советское командование приступило к реализации Ржевско-Сычевской наступательной операции, в которой участвовали войска Калининского и Западного фронтов. Несмотря на сильнейшее напряжение, запланированного успеха Красной армии достичь не удалось. Тем не менее, немцам пришлось бросить на это направление основные силы группы армий «Центр», что, вероятно, спасло Сталинград. Отличился в этих боях, во время которых был взят крупный опорный пункт противника в поселке Карманово, и лейтенант Ваньков.

Командование отметило, что под руководством Ванькова в ходе наступления было засечено 15 артиллерийских батарей противника и 6 из них подавлены огнем полка. Кроме того, 8 августа 1942 года лейтенант-артиллерист прямой наводкой разбил четыре дома с пехотой и огневыми точками в деревне Васильевское (сегодня Гагаринский район Смоленской области).

- Уничтожено 3 пулеметные точки и до 15 солдат и офицеров, затем под огнем противника вывез оба орудия в безопасное место, - уточняет командир полка, полковник Сергей Розов, в наградном документе.

Также 18 августа в боях за деревню Мясиково (сегодня не существует) Ваньков обнаружил 3 огневых точки в блиндажах и «немедленно их уничтожил». Во время боев за Карманово, длившихся до 23 августа 1942 года, лейтенант постоянно находился в передовых окопах пехоты, откуда и управлял огнем полка.

В середине октября, после завершения Ржевско-Сычевской операции, лейтенанта Ванькова представили к первой награде – ордену Красной звезды.

Бесстрашный командир батареи

Летом 1943-го Алексей Ваньков, повышенный в звании до капитана и назначенный на пост командира батареи 537-го армейского пушечного артиллерийского полка, сражается в районе сел Перестряж (сегодня Ефимцево Калужской области) и Красниково (Орловская область). Офицер и тут показал себя бесстрашным и инициативным командиром. Во время прорыва укрепленной полосы противника в районе сел Перестряж и Жуково он вместе со своими артиллеристами находился непосредственно в боевых порядках пехоты, сопровождая ураганным огнем наступательные действия стрелковых подразделений. В частности, Ваньков бил прямой наводкой по льнозаводу деревни Долгое, в котором укрепился противник, не обращая внимания на сильный минометно-пулеметный огонь немцев.

- Огнем батареи капитана Ванькова было подавлено сопротивление противника в этом районе. Прямым попаданием снаряда была уничтожена пулеметная точка, - говорится в наградном листе.

Александр Ваньков.Фото: Архив автора

Следующий боевой эпизод, в котором проявил себя капитан, произошел 21 июля 1943 года. В районе деревни Красниково противник предпринял контратаку, поддержанную танками. Ваньков, отражая танковую атаку противника, лично подбил один танк и еще один танк поджег. В итоге, атака гитлеровцев захлебнулась.

С августа 1943 года полк Ванькова принимает участие в Орловской наступательной операции, а осенью и зимой – в Городокской операции. Командование посчитало, что за период летних боев капитан заслужил вторую награду – 15 октября 1943 года ему вручили орден Отечественной войны 2-й степени.

Весной 1944-го 537-го армейский пушечный артиллерийский полк получил небольшую передышку – в апреле он был отведен в тыл, а в мае того же года стал частью 149-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Ваньков был назначен начальником штаба 3-го дивизиона бригады и уже в конце июля, после прорыва обороны немцев под Оршей, его представили к третьей награде. Дело в том, что капитан, несмотря на штабную должность, не покидал передовой. В частности, под Оршей он в качестве артиллерийского наблюдателя-корректировщика двигался в одном из передовых танков 26-й танковой бригады 2-го Тацинского танкового корпуса, откуда корректировал огонь своего дивизиона.

- Товарищ Ваньков в сложной боевой обстановке 23, 24 и 25 июня 1944 года в районе Заволны и в районе Клюковка отлично корректировал огонь своего дивизиона, в результате которого было уничтожено 2 артиллерийских батареи и свыше 60 солдат и офицеров противника, а также подавлен огонь двух 6-ствольных минометов, - говорится в наградном документе. - Благодаря мужеству и отваге капитана Ванькова, корректировавшего огонь дивизиона и одновременно державшего из танка беспрерывную связь по радио со своим дивизионом и бригадой, наши танки и пехота имели бесперебойную поддержку артиллерийским огнем бригады и успешно выполнили боевую задачу.

К слову, командир 3-го дивизиона майор Павел Чипак и командир артбригады полковник Иван Авраамов, удивившись бесстрашию Ванькова, даже рекомендовали вручить ему орден Красного знамени. Однако командующий артиллерией 11-й гвардейской армии гвардии генерал-лейтенант артиллерии Семенов настоял на ордене Александра Невского.

Под Пилькалленом

Капитан Ваньков не боялся появляться на передовой и после перехода границы Восточной Пруссии. Тот факт, что офицер за всю войну не получил ни одного ранения, можно назвать разве что чудом. Самые кровопролитные бои, в которых он принял непосредственное участие, прошли в районе города Пилькаллен (Добровольск) в середине января 1945-го. В результате успешного координирования огня 13 января были подавлены 105-миллиметровые батареи противника в районе города Жемайткемен (Болотниково Краснознаменского района) и отбиты три контратаки противника на деревне Шаарен (не существует, чуть южнее Добровольска).

14 января дивизион Ванькова подавил огонь 105-миллиметровой батареи в районе деревни Дуден (сегодня не существует, чуть западнее Добровольска) и отбил контратаку противника на деревне Карчарнингкен (Железнодорожное). Также было рассеяно скопление до батальона пехоты и нескольких штурмовых орудий в районе деревни Ляшен (не существует). Артподготовка, в ходе которой было уничтожено до 100 вражеских солдат и офицеров, обеспечила продвижение пехоты вперед с незначительными потерями. На следующий день Ваньков уничтожил одно 75-мм орудие, которое вело огонь прямой наводкой от поселка Айменишкен-Вассакен (не существует, юго-западнее Добровольска) по передовым советским частям. После уничтожения орудия поселок был захвачен.

- 16 января 1945 года товарищ Ваньков прямым попаданием подбил одно штурмовое орудие в районе Антмирелен (не существует – Ред.), чем обеспечил дальнейшее продвижение вперед нашей пехоты, - описывает продолжение боев четвертый наградной лист капитана.

В середине февраля Алексей Ваньков был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а войну он закончил в звании майора. О том, чем офицер занимался после войны, к сожалению, мы не знаем.

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