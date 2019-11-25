Калининград готовится к Новому году: елку на площади обновят, а каток у Дома Советов под вопросом

Украшения

В этом году на новогодние праздники мэрия выделяет такую же сумму, как и в прошлом - 11 млн рублей. Из них 5 миллионов уйдет на площадь Победы с монтажом елки и гуляниями 1 и 7 января. По словам Анны Апполоновой, почти все элементы главной новогодней ели города постепенно приобретались заново.

- Вы знаете, что металл подвержен коррозии. В прошлом году был куплен новый каркас, в этом мы освежили искусственные лапы-ветки. Повреждены были игрушки. В результате, образ будет старый, исполнение новое, - рассказала Апполонова. - Мы проинвентаризировали все оборудование, которое осталось с прошлого года. Помните, были шторма и акты вандализма, потому мы заложили деньги на ремонт.

Кроме площади Победы новогодние елки появятся на Верхнем озере, у «Киноленда», у Дома искусств и у монумента «Мать-Россия». В этом году снова решили уделить внимание микрорайонам: поселку имени Александра Космодемьянского, Чкаловску, Прибрежному и территории вокруг Летнего озера.

- Мы подумали, что необходимо усилить оформление на Ленинском проспекте — там появятся новые гирлянды на деревьях. Здание администрации получит новое оформление. И мы обновим дюралайт (светящиеся конструкции - Ред.) на панно зданий КГТУ и КДЦ. Сейчас думаем, как оформить озера Поплавок и Нижнее. На Нижнем пруду завершается реконструкция, и Алексей Силанов хочет его украсить, как подарок городу, - рассказала Апполонова.

Кстати, со 2 декабря администрация традиционно принимает документы на конкурс лучшего новогоднего оформления городских зданий и территорий. Призы тот же, что и всегда: 100 тысяч рублей за первое место, 70 и 50 тысяч - за второе и третье.

Катки

В этом году обязательно откроются катки на стадионе «Балтика» и в Центральном парке культуры и отдыха. А вот каток и ярмарка у Дома Советов пока под вопросом. Также идут переговоры с инвесторами по катку на улице Интернациональной в Московском районе. Ярмарка должна расположиться и на достроенной пешеходной зоне улицы Баранова.

Каток впервые появился в прошлом году и, возможно, мы сможем покататься и на предстоящих праздниках.Фото: Александр КАТЕРУША

Утренники

С середины декабря (примерно с 12-го числа) ведущие театры города (Театр эстрады, Драмтеатр, Калининградский областной театр кукол, Дом творчества детей и молодежи на Нижнем озере) начнут приглашать детей на утренние и вечерние новогодние спектакли. Утренники у всех разноплановые, но стоимость должна быть не больше 500 рублей. Город закупает около двух тысяч мест на утренниках для малообеспеченных семей и приобретает для них же килограммовые шоколадные подарки.

Концерт

Главная сцена на площади Победы начнет работать 1 января с обеда. Горожан встретят Дед Мороз со Снегурочкой и музыкальные исполнители (хедлайнера пока не называют). Концерт продлится до 19-20 часов, после чего сразу начнется фейерверк. Уже традиционно 31 декабря под елкой гуляний не будет, но к ней пустят — через рамки. А после праздников мэрия планирует собрать у организаций и горожан домашние ели в горшках и высадить их в черте города.

ВАЖНО!

Напомним, в этом году «Комсомолка» исполнит новогодние желания 5 калининградцев. Присылайте нам свои желания на ЭТОЙ СТРАНИЦЕ!!!