Допрыгался: четыре дома под Калининградом перешли на самоуправление из-за драки с представителем УК

Об инциденте в поселке Ласкино под Калининградом мы писали в начале ноября. Тогда представитель управляющей компании «ЖК Град» Владимир Разаренов сцепился с одним из жильцов, который пытался подать воду в дом. Бросившись в атаку, Разаренов эпично подпрыгнул, из-за чего видео с его участием быстро разошлось по соцсетям.

Конфликт получил продолжение, но на этот раз обошлось без рукоприкладства. От услуг компании «ЖК Град» уже отказались четыре многоквартирных дома в Ласкино. Причем, собрания собственников, как нам сообщила жительница дома №13 Ирина, проходили в весьма нервозной обстановке.

- Утром 10-го числа, когда в четырех домах должны были пройти собрания, Разаренов привез каких-то людей, - рассказывает Ирина. – Лица были незнакомыми, восточной внешности ребята. Наш дом решил провести собрание не на улице, а в подъезде, чтобы избежать провокаций. Они и смуту могли внести, и задирать людей, да и просто драку устроить. Одно могу сказать точно – это люди не с нашего микрорайона. Их было четыре человека, приехали они все вместе на внедорожнике, который поставили во дворе. Попыток ворваться в подъезд они не предпринимали, так как, во-первых, двери оборудованы домофонами, а, во-вторых, соседи сообща организовали охрану. Мы понимали, что во время собрания может произойти все, что угодно, и договорились вести аудиозапись. А еще на первом этаже поставили наших мужчин, а само собрание проводили на втором. Подойти к дому никто не решился, поэтому голосование прошло спокойно, и все разошлись по своим делам.

Общее собрание жителям дома пришлось проводить в подъезде.

Правда, люди из внедорожника все же направились к дому №17, где также проводилось собрание.

- В том же доме сидит управляющая компания (Разаренов купил квартиру и ведет из нее свою хозяйственную деятельность - Ред.), - продолжает Ирина. – Вероятно, поэтому проведение собрания было затруднено: четверо приехавших подходили, задавали вопросы, приставали к людям, интересовались, что не устраивает. В итоге, закончилось тем, что собрание 17-го дома тоже переместилось в подъезд, а для подстраховки пригласили своих соседей из других домов. Пока проходило собрание, те охраняли порядок, стоя у подъезда.

В результате собственники квартир в четырех домах, которым компания «ЖК Град» угрожала отключением воды, постановили отказаться от услуг этой управляющей компании. За расторжение договоров в доме №13 и №21 высказались единогласно, в доме №17 - 77%, в доме №19 – 95%. Все четыре дома перешли на непосредственное управление. Это значит, что жильцы сами будут принимать решения по своему дому.

- Будем заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и наймем управляющую компанию, которая будет не управлять нами, а обслуживать наши дома, - радуется Ирина.

Что касается остальных домов, то там тоже началось брожение. В частности, 17 ноября проводил собрание дом № 6. Результатов еще нет, поскольку возникла проблема. В доме находится детский сад, который принадлежит конкурсному управляющему. Даже если все жители проголосуют за смену управляющей компании, нет гарантии, что у них все получится. Думают о переходе также дома №9 и №11.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Ты что, сволочь, делаешь?» Почему зампредседателя управляющей компании в поселке Ласкино прыгнул на жильца Геннадия

Калининградские соцсети буквально взорвало видео из поселка Ласкино. Плотный мужчина в полосатом свитере разбегается и резво прыгает с кулаками на другого мужчину в черном, в руках у которого с ключ для перекрытия подачи воды. Завязывается короткая борьба, в которой сложно определить победителя и побежденного. Слышны только возгласы женщины, снимающей происходящее на телефон: «Ты что, сволочь, делаешь?!» и «Не трогай моего мужа, скотина, я тебя засужу!». После этого ролика прыгуна в свитере моментально прозвали "кунг-фу-пандой" и начали изготавливать фотожабы (ПОДРОБНЕЕ).