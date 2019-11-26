«Земский доктор» Марина Черемисина: «Если со следователей снимут по звезде, буду удовлетворена»

Уголовное дело в отношении терапевта Багратионовской центральной районной больницы в Калининграде прекращено! Напомним, Марина Черемисина приехала к нам из Омска по программе «Земский доктор». По мнению следствия, она мошенническим путем завладела миллионом рублей – подъемными, которые выплачиваются государством в поддержку врачей, решивших работать в сельской местности. Следствие также пришло к выводу, что врач за свою работу незаконно получила порядка 1 миллион 700 тысяч рублей. Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что многие обвинения ничем не подтверждены. Суд вернул дело на дорасследование, а в ноябре стало известно что дальнейшего уголовного преследования не будет.

Марина Черемисина и ее адвокат Владимир Середин стали гостями радио «Комсомольская правда - Калининград», где рассказали подробности. Как оказалось, врач находилась в фокусе внимания правоохранительных органов шесть лет - еще с того времени, когда жила в Омске и готовилась к переезду.

- Сам по себе договор, который подписала Марина, - обычный, стандартный, вполне законный, - подчеркнул Владимир Середин. – В этой ситуации были непредсказуемыми действия главного врача больницы. Оформи он деятельность Черемисиной отдельными приказами, не возникло бы столь спорной ситуации. И если бы следователи в рамках уголовного дела изъяли всю необходимую документацию – из больницы, из страховой компании, заказали экспертизу, посчитали, тогда бы поняли, что Марина не нанесла никакого ущерба государству.

- С адвокатом мы еще детально не обсуждали вопрос реабилитации после прекращения уголовного дела, - призналась Марина Черемисина. - Будем в этом направлении работать. Вот взять и выставить им (следователям, возбудившим уголовное дело– Ред.) моральный ущерб! Я понимаю, как моральные иски удовлетворяются… Смешные суммы. Но вот пойти на принцип и подать зеркальный иск на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Дело против меня было возбуждено незаконно. Я готова отказаться от моральной компенсации, но хотя бы по звезде снимите со следователей, которые все это сделали. Я буду удовлетворена таким решением.

Адвокат и врач дали несколько советов тем, кто сегодня подумывает о вступление в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», реализуемые в Калининградской области.

- Внимательного читайте договор, который предлагают подписать, - сказал адвокат. – А правильнее – привлекайте в качестве помощника юриста.

- Будьте юридически настороженны, - соглашается Марина Черемисина. – У врачей нет юридического образования, поэтому мы находимся в сложной ситуации. С одной стороны, зная, что в государственной медицине не хватает врачей, мы соглашаемся работать и беозоговорочно доверяемся руководству учреждений. А отвечаем по Уголовному кодексу!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Врача, переехавшего в Калининград по программе «Земский доктор», судят и заставляют вернуть миллион рублей

В Багратионовском районном суде рассматривается дело врача-терапевта Марины Черемисиной. Ее обвиняют в мошенничестве, то есть, «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в крупном размере». По версии следствия, 39-летняя переселенка из Омска намеренно пошла на нарушение закона с целью получить миллион рублей как участница программы «Земский доктор». Марина Черемисина согласилась ответить на вопросы «Комсомолки» (ПОДРОБНЕЕ).