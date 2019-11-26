Родители утонувшей в Советске 2-летней девочки предстанут перед судом

Следственное управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении родителей девочки, которая погибла в Советске.

Напомним, все произошло днем 14 сентября этого года. Состоявшие в т. н. «гражданском браке» 36-летний горожанин и его 33-летняя подруга отправили погулять своих детей – 7-летнего сына и 2-летнюю дочь. Видимо, чтобы те не мешали увлекательному процессу застолья со спиртным. Некоторое время спустя мальчик вернулся домой один, а его сестренку обнаружили утонувшей в самодельном бассейне, который располагался во дворе дома.

Сожителям инкриминировали статью 109 Уголовного кодекса РФ в ее части 1 – «Причинение смерти по неосторожности». На стадии предварительного следствия оба вину в совершенном преступлении признали.

- Кроме того, женщине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. – Данная гражданка лишена родительских прав в отношении сыновей 9 и 7 лет (младший в тот день гостил у матери), воспитанием которых занимается бабушка, а также 6-летней дочери, опеку над которой оформила семья из другого региона. Будучи обязанной по решениям суда выплачивать алименты на их содержание, женщина умышленно уклонилась от возложенной на нее обязанности.

Многодетная мать не спешила трудоустраиваться, вследствие чего с мая по октябрь этого года задолжала алиментов на более чем 134 тысячи рублей.

Что до главного обвинения, то упомянутая статья 109 УК РФ статья в этом случае предусматривает для виновных исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы – все на срок до 2 лет.