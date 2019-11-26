"Исторически близкая нам область": Беларусь готова поставлять в Калининград электробусы и цемент

В понедельник начался визит калининградской делегации в Беларусь. Первым пунктом визита стала церемония возложения венков к стеле «Минск – город-герой». Затем делегация региона посетила управляющую компанию холдинга «Белкоммунмаш» – ведущего производителя наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Гостям продемонстрировали модели троллейбусов, трамвайных пассажирских вагонов и электробусов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области развития городского электротранспорта.

Встреча в верхах

Двусторонняя встреча губернатора Антона Алиханова и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко началась с того, что глава государства обратил внимание на состав нашей делегации. Среди участников встречи с российской стороны половину составили представительницы прекрасной половины человечества.

- С гендерным равенством у вас порядок? Сейчас я встречался с западниками - они мне выкатили проблему гендерного равенства. Я говорю: к нам приезжайте, поучитесь, - с улыбкой рассказал Лукашенко.

Президент вспомнил о своем первом визите в Калининград в октябре 1999 года, назвав его своеобразной точкой отсчета.

- И за эти два десятилетия очень много сделано, - отметил Александр Лукашенко. - В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в $360 млн. Самое время ставить более амбициозные задачи. Прежде всего в промышленной сфере, по линии производственной кооперации.

Глава государства подчеркнул, что самый западный регион России – не просто важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси.

- Это географически и исторически очень близкая нам область, – отметил Александр Лукашенко.

Белорусские электробусы - красавцы!Фото: Правительство Калининградской области

Делегация Калининградской области уже посещала Минск два года назад. По словам руководителя республики, предыдущая встреча с Антоном Алихановым придала новый импульс сотрудничеству.

- Надеюсь, этот визит позволит вам еще лучше узнать Беларусь, ее возможности, а предстоящие переговоры в правительстве и заседание белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству помогут расширить наши двусторонние связи, – сказал президент.

Антон Алиханов напомнил, что регион и белорусских поставщиков связывает эффективное взаимодействие. Важную роль строительный комплекс республики сыграл во время подготовки Калининграда к чемпионату мира по футболу.

- Темпы сотрудничества в строительной сфере мы не снижаем и даже наращиваем – в области реализуется ряд крупных объектов, которые требуют масштабного привлечения материалов и компетенции, – сказал губернатор.

Особое внимание на переговорах уделили развитию роли портовых мощностей региона в транспортировке товаров из Белоруссии на Запад. Также Антон Алиханов обозначил перспективы приобретения коммунальной техники и развития городского транспорта за счет кооперации с белорусскими машиностроителями.

Александр Лукашенко согласился, что потенциальных точек роста у Беларуси и Калининградской области предостаточно. В пример он привел запуск российской компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии "Автотор Холдинг". По мнению Александра Лукашенко, можно расширить парк пассажирской техники области за счет современного экологичного транспорта – электробусов «Белкоммунмаш».

- Готовы организовать совместную сборку этой техники в вашем регионе, – предложил Александр Лукашенко. - Мы всегда точно, качественно, оперативно выполняем все договоренности. Готовы и сегодня обсуждать, принимать решения по любым интересующим вас темам.

Первые контракты

Детально направления совместной работы обсудили на XVI заседании Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству, которое прошло под председательством Антона Алиханова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Дворника.

Руководители профильных ведомств представили итоги сотрудничества в сфере транспортной отрасли, сельского хозяйства, строительства, промышленности, электроэнергетики и культуры. В ходе переговоров также обозначены дальнейшие планы по взаимодействию регионов. По итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот Калининградской области с Республикой Беларусь по данным российской таможенной статистики внешней торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,5%. Расширяется линейка товаров, экспортируемых из региона в Белоруссию. В частности, прицепы и полуприцепы, произведенные калининградским машиностроительным заводом «Грюнвальд». Экспорт этих товаров за 9 месяцев этого года к аналогичному периоду прошлого вырос в 6 раз.

По итогам встречи с Александром Лукашенко Антон Алиханов уже в ходе заседания продолжил развитие темы развития портовых мощностей региона.

- Безусловным преимуществом Калининградской области является развитая логистика и транспортная инфраструктура. В регионе находится единственный в России незамерзающий порт на Балтике. Мы выражаем готовность обеспечить перегрузку белорусских грузов через калининградский порт и совместно с белорусской стороной проработать этот вопрос, – сообщил он.

Губернатор вновь отметил, что для нашей области актуальным остается вопрос поставок в регион стройматериалов, особенно цемента. Для обеспечения бесперебойной работы строительного комплекса важную роль в этом играют белорусские поставщики.

Как подчеркнул по итогам заседания Владимир Дворник, Республика Беларусь заинтересована в совместном развитии с Калининградской областью.

- Мы декларируем свою готовность в продолжении плодотворного сотрудничества. Видим перспективы по увеличению товарооборота, развитию реального сектора экономики, социальной сферы. Сегодня был традиционно теплый, открытый деловой разговор, – сказал заместитель Премьер-министра Беларуси.

В завершении состоялась церемония подписания протокола XVI заседания Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству. А договоренности о поставках строительных материалов в Калининградскую область на 2020 год закрепили подписанием контрактов между белорусскими и калининградским предприятиями.