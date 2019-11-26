Кондукторы бегут, валидаторы "тупят", пассажиры не могут попасть в автобус: что происходит с общественным транспортом в Калининграде

Валидаторы и бегство кондукторов

В редакцию «Комсомолки» в последние несколько недель поступают жалобы пассажиров муниципального общественного транспорта на его работу. В частности, на 24-м маршруте люди на остановках выстраиваются в очереди, чтобы попасть в автобус через переднюю дверь. Обилечивает водитель. Та же картина и на многих других маршрутах.

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин разъяснил ситуацию. Рассказывая о скором запуске стационарных терминалов для оплаты проезда, он отметил, что у «Калининград-ГорТранса» есть острый дефицит кадров, который должно выправить введение в эксплуатацию новых приборов.

- Тот факт, что на многих маршрутах водители выполняют функции кондукторов – это следствие кадрового дефицита? – поинтересовались журналисты.

- Да, - ответил Кутин. - Автобусы ходят медленнее, и мы это понимаем. Мы проехали все населенные пункты, близлежащие к Калининграду, везде развесили объявления, обратились в центр занятости населения, обратились во все наши вузы и образовательные учреждения среднего профиля. За прошлые две недели у нас 14 человек кондукторов пришли, но нужно еще порядка 150. Студентов к нам пришло, к сожалению, немного.

Далее Кутин в очередной раз уверил горожан, что стационарные терминалы появятся уже в ближайшее время. Причем вице-мэр даже добавил, что монтаж этих приборов уже идет.

- На некоторых троллейбусах они уже есть, мы их запечатали, - пояснил Кутин. - До 1 декабря у нас должна быть установлена первая партия валидаторов, которая в течение недели-двух должна быть запущена через программное обеспечение.

По словам Олега Кутина, на первом этапе валидаторы будут установлены на все маршруты троллейбусов и на нескольких маршрутах автобусов. Что касается частных перевозчиков, то пока они не заявляли о начале установки приборов.

- Сами собственники будут принимать решение, насколько для них необходима закупка этих валидаторов, - добавил Кутин. - Пока они изучают этот вопрос и консультируются с поставщиками. Сколько это будет им стоить, я комментировать не могу, потому что у частников своя форма закупки, они в этом смысле не ограничены рамками законодательства.

Валидаторы, которые были представлены в мэрии Калининграда еще в июле 2015 года.Фото: Иван МАРКОВ

Причины увольнения кондукторов

В вопросе с дефицитом кондукторов немного ясности внес представитель водителей «Калининград-ГорТранса», который обратился в нашу редакцию еще в середине октября. Он еще тогда предупредил, что руководство муниципального предприятия решило заставить водителей автобусов и троллейбусов работать вместо кондукторов, из-за чего будут проблемы со скоростью перевозки пассажиров.

- Нас пока не нагружают, но обещают, что уже в ближайшее время мы будем этим заниматься, - сообщил водитель, пожелавший остаться неизвестным. – Дело в том, что кондукторов начали массово лишать премий, из-за чего они стали увольняться.

Отметим, что со стороны руководства предприятия, вероятно, и есть поводы для урезания премий, однако у сотрудников своя точка зрения.

- Конкретный пример: заходит контроль, а кондуктор еще не успел всех обилетить, из-за того, что валидаторы «тупят», - рассказывает водитель. - Контролеры, посчитав необилеченных, составляют акт. У всех кондукторов есть план сбора выручки, а выручки упали (в том числе и из-за закрытия Киевской улицы на ремонт). Одна из девчонок-кондукоров, у нее двое детей, перед отпуском отработала 187 часов, а ее лишили 100% премии за то, что она не сделала план. Она как раз работала на направлении улицы Киевской.

По словам водителя, еще в октябре множество автобусов «Калининград-ГорТранса» стояло в резерве только из-за того, что не было кондукторов – просто некому было выйти на работу.

- Страдают в первую очередь пассажиры, на нас срываются, - продолжает водитель. – Они ко мне в кабину долбятся и спрашивают: «Где вы были целых полчаса?» А у нас только перед этим, в пятницу 12 человек кондукторов написали заявления об уходе. В каждой колонне у нас около сотни кондукторов должно работать (всего колонн три). И это уже не первая волна увольнений, а уже четвертая, наверное.

Увольнение Мухомора

В свете последних событий интересно и увольнение руководителя «Калининград-ГорТранса» Анатолия Мухомора, которое во вторник также прокомментировал Олег Кутин.

- Анатолий Евгеньевич принял решение по переезду на новое место жительства, в связи с чем он, понятно, принял решение и поменять место работы, - сообщил вице-мэр. - Ершов (бывший заместитель Мухомора – Ред.) в настоящее время исполняет его обязанности, он приступил к приемке документации и предприятия, которое работает в нормальном режиме. Решение по постоянно работающему руководителю будет принимать глава администрации. Ничего другого я комментировать пока не буду.

Кстати, Анатолий Мухомор, можно сказать, пошел на повышение. По словам депутата Госдумы Александра Ярошука, он возглавил транспортный комплекс Сочи.

- Александр Мухомор уехал командовать всем транспортным комплексом в Сочи. Он был таможенником, парнем образованным, дисциплинированным, быстро схватывал, но многому надо было учить, он выучился и стал хорошим руководителем, - сказал журналистам Александр Ярошук.