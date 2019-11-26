Требуется помощь: «Приступы у Люси стали повторяться, сейчас их бывает по десять в месяц»

Люсе Лебедевой из Балтийска - 1 годик и 3 месяца. Когда малышке было пять месяцев, у нее случился первый серьезный приступ. С тех пор приступы, связанные с остановкой дыхания, происходят регулярно. - Однако точный диагноз пока установить не удалось. Малышке рекомендована консультация в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге. Фонд «Берег надежды» собирает средства на консультацию специалистов, дополнительные обследования, дорогу мамы и дочки до Санкт-Петербурга и обратно, проживание рядом с местом лечения. Сумма к сбору – 70 000 рублей, - рассказали в фонде.

- Когда случился первый приступ, Люся перестала дышать, у нее остановилось сердечко. Пока муж вызывал "Скорую помощь", я делала ей массаж сердца, - мама девочки - Кристина рассказал об этом сотрудникам фонда. - Малышка не дышала больше минуты.

Бригада "Скорой помощи" госпитализировала маму с девочкой в Детскую областную больницу. К приезду в больницу Люда уже пришла в себя. В ДОБ девочку осмотрели и отметили, что серьезных нарушений у нее нет. Однако приступы стали повторяться с ужасной регулярностью – сейчас их бывает по 10 в месяц.

- Она внезапно замирает, судорожно вытягивается, в последнее время у нее даже появляются конвульсии. Потом приходит в себя, засыпает, - говорит Кристина. – Приступы случаются внезапно, предсказать их невозможно.

Малышку осматривали медики Детской областной больницы, ей делали МРТ и КТ, Люсю показывали врачам в Минске, неоднократно обследовали в Санкт-Петербурге, но пока точного диагноза нет.

– Нам рекомендовали обратиться к специалистам центра им. Бехтерева, который специализируется на неврологических заболеваниях. Конечно, врачи рекомендуют провести полное обследование, - рассказала Кристина.

В фонде говорят, что мама Люси - продавец, сейчас находится в декретном отпуске. Папа работает слесарем на предприятии. В семье подрастает старший сын – брату Люси 8,5 лет. Средств на многочисленные поездки в федеральные центры катастрофически не хватает. Фонд «Берег надежды» обращается ко всем с просьбой не пройти мимо беды маленькой девочки.

Люсе очень нужна ваша помощь!

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