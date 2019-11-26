2019-11-26T19:52:29+03:00
Общество

«Торговцев–нелегалов у нас больше не будет»: мэрия Калининграда перешла к радикальным мерам

Председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал о своих первых победах, но потом сознался, что пока незаконная торговля только растет
Иван МАРКОВ
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В арке у гостиницы «Калининград» торговцы все еще есть. Фотография сделана во вторник, 26 ноября.В арке у гостиницы «Калининград» торговцы все еще есть. Фотография сделана во вторник, 26 ноября.Фото: Иван МАРКОВ
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Скрывались в туалете

Во вторник в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев признался, что количество несанкционированной торговли на городских улицах, несмотря на борьбу с ней, только увеличилось. Кроме того, Чернышев заметил, что сотрудники комитета начали изымать у продавцов средства их торговли. Подробнее об этом чиновник рассказал уже после заседания.

Сначала журналисты вспомнили про пятничную аварию у Центрального рынка, где автобус, сбив ограждение, пролетел ровно через то место, где обычно стоят нелегальные торговцы. С ними Чернышев обещал расправиться еще летом.

- Чуть-чуть со смещением автобус прошел, не там, где торгуют. К сожалению, может быть, - ответил Чернышев, усмехнувшись. – Мы с этим предпринимателем ведем диалог. Он упирается по-прежнему, но, думаю, что мы достигли определенного компромисса в его вопросах торговли. В любом случае в следующем году его точки там не будет. Мы с ним договорились. Если он не поймет и нарушит договоренность, то будем принимать меры, как мы это сделали на улице Гайдара, 120.

Чернышев тут же поспешил рассказать, что стало с продавцами с Гайдара.

- Мы с людьми очень долго говорили. Они то эмигрировали с территории супермаркета «Виктория» на муниципальную землю, то в обратном порядке. Нас они не слышали. Начиналось все с небольшого места, а потом переросло в мини-базар. Потом там какая-то теплица появилась (они решили утеплиться перед зимой). Мы совместно с «Викторией» предприняли радикальные меры. Эти люди позволили себе матом выругаться на наших сотрудников и на сотрудников полиции, потом дали деру и скрылись в туалете «Виктории». Там они сидели, пока их не выдворили, не посадили в полицейскую машину и не увезли. Потом они вернулись и на радостях продолжили свою торговлю. На сегодняшний день там торговцев больше нет. Мы и дальше будем работать в этом же духе. С непонимающими будет именно так.

- Что вы подразумеваете под радикальными мерами? – заинтересовались журналисты.

- Оставим это за скобками, - снова усмехнулся Чернышев. – Там торговцы были, а сейчас их нет.

- А где их товар?

- Его больше нет. Этим ограничимся, - продолжил интриговать чиновник. – Товара нет. Места торговли и торговцев – тоже.

Евгений Чернышев. Фото: Иван МАРКОВ

Евгений Чернышев.Фото: Иван МАРКОВ

Исчезновение батута

Далее журналисты напомнили, что в арке у гостиницы «Калининград» торговцы все еще есть.

- Скоро их там тоже не будет, - сделался серьезным муниципальный контролер. – Если люди не понимают вообще, начинаются крайние меры. Мы готовы идти в том числе на то, что против тех, кто не слышит и не хочет слышать, вступают в силу иные механизмы. Да, на сегодняшний момент не до конца отработана правовая модель изъятия и хранения до судебного решения товаров и средств торговли… Но есть особый порядок и то, о чем мы не будем говорить вслух. Торговцы должны о них знать. Кто совсем не понимает, того ждет неминуемая участь. Она одна и для всех едина. Все, что на муниципальной территории, будет вывозиться как мусор без дальнейшего возврата.

Далее Чернышев привел пример незаконного предпринимателя, решившего зарабатывать при помощи надувного батута на улице Аксакова.

- Мы долго работали с предпринимателем, который на муниципальной территории разместил свой огромный батут. Все это было в нарушение требований безопасности. Он не понимал доводов устных. В конечном итоге, в одно прекрасное утро он пришел, а его батута там не оказалось.

- Порезали?

- Нет, мы его не резали. Таких мер мы не предпринимаем. Мы же не вандалы. Он просто исчез. Предприниматель обратился в органы полиции, потом он вышел на наш комитет. Мы объяснили, как его вернуть назад. Через определенное время он его вернул назад самовывозом. Это был огромный ящик – два на полтора метра. Но человек оказался настолько непонимающим, что этот батут появился на улице Зорге. Но после обращения сотрудника нашего комитета этот человек все понял и оттуда убрался.

Пока нелегальная торговля только разрастается

Такие случаи, по словам Чернышева, происходят, когда «предел терпения достигает определенной точки невозврата», и предпринимателям «остается уповать только на себя».

- Так сколько средств торговли и товаров вы уже изъяли все-таки? – поинтересовались журналисты.

- Пока в правовом поле ничего не изымается, - спокойно ответил Чернышев.

Чиновник также заметил, что сейчас в городе повсеместно началась незаконная торговля рыбой. По его словам, несколько человек уже получили отравления. К тому же, начали поступать жалобы от легальных торговцев, у которых нелегалы перебивают клиентов.

- Думаю, в ближайшие месяцы пойдут варежки, перчатки, шарфы, носочки вязаные и иные средства утепления. Это сезонные колебания. В этот сезон масштабы такой торговли разрастаются такими темпами, которых в прошлые годы не наблюдалось, - заключил Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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