«Когда позвонили из полиции, мне стало плохо». Родственники погибших в ДТП под Прибрежным рассказали шокирующие подробности аварии

Вечером 15 ноября на Мамоновском шоссе произошла жуткая авария, которая всколыхнула весь Калининград. Пьяный 37-летний водитель «Ауди А8» Геннадий Ш. на бешеной скорости возвращался из Ладушкино на собственную свадьбу. В салоне - свадебные букеты и нетрезвый свидетель торжества. Недалеко от поселка Прибрежный огромный седан «А8» врезалась в старенькую «Ауди 80». От удара на месте погибли ехавшие в ней Павел Коваленко и его друг Андрей Галушка.

«Комсомолка» пообщалась с родственниками обоих ребят.

«Первая мысль - Андрей где-то оставил телефон»

Кристина Галушка рассказывает нам свою короткую, но яркую семейную историю:

- Познакомили нас друзья. Вскоре поняли – не можем друг без друга. Андрей сделал мне предложение. 28 апреля 2018 года сыграли свадьбу. Через полгода я забеременела. 31 августа у нас родилась чудесная дочь. Назвали Мирой. Я была счастлива. Это самые лучшие два года жизни. Андрей много работал, он специалист-инженер по газовому отопительному оборудованию, обслуживал всю область. Увлекался подводной рыбалкой, очень любил нырять. Ловил нам с дочуркой раков. Он был любящий человек, развитый интеллектуально. Что ни спроси, даст на любой вопрос ответ. Его все любили. Дарил людям тепло и заботу. Помогал даже незнакомым людям, никогда не мог пройти мимо, если кто-то нуждался в помощи. Чужую боль пропускал через себя. Это душа наша, лучик света...

15 ноября Андрей с другом Павлом возвращались из Ладушкина, куда ездили по работе. Кристина с ребенком в это время были дома. Около 10 часов вечера раздался звонок. Звонил молодой человек:

- Вы знаете этот номер? Вы в этом телефоне забиты как «Маленькая сладость».

Так Кристину называл только муж…

Андрей Галушка и Кристина сыграли свадьбу в апреле 2018 года. Недавно у пары родилась дочь, которой теперь предстоит расти без папы.Фото: из семейного архива

- Первая мысль была, что Андрей где-то оставил свой телефон, забыл, - вспоминает Кристина. - Спросила, что произошло, где мой муж? Услышала – произошла авария. Два человека в «скорой» без сознания. Мужчина сказал, что нужно ехать в сторону Голубых озер. В больницу ехать не надо. Попросила подругу побыть с ребенком, она тоже не верила, что Андрюша мог разбиться. Он очень хорошо водил машину, 10 лет водительского стажа, как и у Павла, который был за рулем. Я позвонила мужу – телефон выключен. Паша тоже не отвечал. В страшное не верилось до последнего. Потом раздался звонок, уже из полиции: «Приношу вам соболезнования»... Потом ничего не помню, что-то кричала. На место ДТП не смогла поехать, когда вышла на улицу, мне стало плохо.

Утром было опознание тел. Свекровь Кристины узнала сына.

Как стало известно позже, водитель «Ауди А8» Геннадий Ш. гнал из Ладушкина на свою свадьбу. Гуляли в заведении на Голубых озерах. Геннадий отвез беременную жену с ее ребенком домой, а потом со свидетелем бракосочетания помчался к гостям продолжать банкет. Он и пассажир были пьяны.

- Наши ребята не доехали до дома меньше километра, когда их настиг страшный удар, - говорит Кристина. - С нами никто из родни водителя не связывался, не извинялся. Да нам этого и не надо. Мы хотим наказать его очень строго, чтобы больше этот человек не мог принести такого горя в семьи. Все должно разрешиться справедливо, по закону. За преступление - максимальное наказание.

Кристина держится стойко, не погружается в безысходное уныние, ради памяти любимого мужа, ради счастья маленькой дочери, которую надо растить. 16 ноября она написала на своей страничке в Фейсбуке: «Счастье не надо искать – им надо быть. 31.08.2018 28.04.2018 - я самая счастливая. 15.11.2019 ты забрал мое сердце. Ты моя жизнь, моя душа. Я не смогу без тебя жить...».

А накануне похорон 19 ноября добавила новые строки:

«Моя любовь, уже завтра я увижу тебя. Уже завтра буду тебя целовать. Ты мне сказал: «Я твой муж на всю жизнь». Как в воду глядел, как знал! Родной мой, я столько не успела сказать и сделать. Мы с Мирой тебя любим и будем любить всегда. Ты наш лучший муж и папа. Наша доченька будет лучшей и будет тебя только радовать. Ты оставил нас в этом несправедливом мире, без тебя, без твоего плеча, опоры и защиты, как я смогу выдержать это?!»

Одна из последних записей самого Андрея в соцсетях была такой: «Ценой бесчувствия становится жизнь. Почему-то мы созданы чувствующими. И эту способность от нас не отделить. Такова наша природа. Пока мы чувствуем, мы живы».

Готовился к свадьбе...

Сестра погибшего Павла Коваленко Юлия Щербак не может говорить о брате без слез.

- Паше 30 мая исполнилось 30 лет. Он был безотказным человеком, помогал нашим родителям-пенсионерам. Помогал мне воспитывать и растить двух моих маленьких детей. Я разведена, поэтому забота и помощь Павла были для нас бесценны, - говорит Юлия. - Он встречался с девушкой, они готовились к свадьбе, мечтали о детях. Брат был мастером на все руки, работал на стройке экскаваторщиком. Всегда выручал друзей. И в этот день помогал своему другу Андрею. У того сломалась своя машина и служебный автомобиль был на ремонте. Паша возил товарища по вызовам. Это были такие жизнерадостные мальчишки, всегда с улыбкой...

Павел Коваленко никому не отказывал в помощи, вот и в тот роковой вечер возил друга по рабочим делам.Фото: из семейного архива

По словам Юлии, возбуждено уголовное дел, потерпевшие наняли адвоката. 22 ноября родственники погибших были у следователя.

Виновник аварии находится в больнице. У него перелом таза и пальца на ноге. Скоро его должны выписать.

- Следствие будет ходатайствовать о заключения этого человека под стражу, в СИЗО. Нам говорят, что хорошо, что виновник дал показания на месте ДТП, все рассказал, - продолжает Юлия. -.По слухам, один адвокат от него отказался, а сам водитель начинает изворачиваться: мол, Паша ехал не по главной дороге, якобы виновник аварии автомобиль не видел, машина перевернулась сама, то есть отказывается от первоначальных показаний. А ведь обе машины двигались в одном направлении, по шоссе. А виновник мчался по трассе, всех обгоняя. И вот результат. Надеемся, что убийцу посадят, но юристы считают, что суд учтет смягчающие обстоятельства, мол, у него есть дети. Мы наняли адвоката, у нас тоже дети. Мы потеряли любимого человека, единственного кормильца. Поэтому наши интересы должны быть учтены. Преступник должен быть строго наказан.

Горечь утраты с родными Павла Коваленко и Андрея Галушка разделили друзья, они помогли материально, а главное поддерживают всей душой. Кристина Галушка искренне благодарит людей за сердечное участие:

- Хочу всем сказать огромное спасибо, что вы с нами в эту трудную минуту. Я всех не знаю лично, но каждому из вас благодарна. Значит мой муж жил не зря, раз есть такие друзья как вы!