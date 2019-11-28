Юрий Грымов: «В Калининграде легко, мне симпатичны люди, мне понятен миропорядок, градоустройство»

В Калининграде побывал режиссер Юрий Грымов, который теперь плотно занимается театром, а не рекламой, как прежде. К нам он привозил два спектакля своего «Модерна»: «Ничего, что я Чехов?» о режиссере, племяннике Антона Павловича и его супруге-актрисе, а также трагикомедию «Матрешки на округлости земли».

О театре говорили много и в студии радио «Комсомольская правда» в Калининграде».

- Мне однажды женщина сказала честно: «Я не люблю театры». Согласен! Театр – вещь костная, к ней надо пристроиться. Конечно, телевизор и диван побеждают. Человек, который ленив, садится перед телевизором, – говорит Грымов. - Надо найти свой театр, свой язык, своего режиссера, актеров. Театральная магия в том, что во время спектакля вдруг понимаешь, что ты с актерами один на один, забывая о зрителях вокруг.

Юрий Грымов рассказал, что в нем во время постановок он пытается достичь идеальной темноты. Так, чтобы зрительный зал был черным, чтобы ничто не отвлекало и не мешало. А вот драмтеатр в Калининграде режиссер раскритиковал. Точнее – его внутреннее оформление.

- У вас в театре зал белого цвета. Это странно. И во многих городах я вижу, что театры бело-золотые. Это атрибутика, наверное, оперы. А театр не может быть бело-золотым! У нашего театра «Модерн» тоже историческое здание, но мы зал перекрасили в густой серый цвет. То же самое я рекомендую и вам, если есть такая возможность.

Калининград Грымов последний раз посещал 16 лет назад со спектаклем «Дали». Тогда режиссер, что называется, пробовал и экспериментировал.

- Сегодня я занимаюсь системно театром. Три года с нуля его «строю», и фактически он уже «построен». Мы, наверное, самый быстроразвивающийся театр в Москве по приросту зрителей.

Человек, который еще не так давно успешно занимался видеорекламой и клипами, сегодня называет их глупостью и уверяет, что «вырос из этих штанишек». Да и от кино он тоже не в восторге, хотя сделал несколько картин, как сам говорит, еще в XX веке.

- В XXI веке нет кино! То, что происходит в отечественном кинематографе, вообще не обсуждается: сплошные спортивные драмы и фильмы о войне. Говорю это с болью. Потому что диапазон должен быть гораздо шире. А в театре этот диапазон есть. Телевидение - это цензура. Кино - это власть денег. А театр – это территория свободы, более мобильная история. В театре сохранился зритель. Я сегодня поглощен театром. Я могу многое сделать.

Юрий Грымов признался, что еще ни разу не ставил спектакли на провинциальной сцене. Мечтал и мечтает до сих пор, но побаивается.

- Смотря, какой город предложит. Калининград мог бы стать таким городом. Я бы хотел поставить в Калининграде не со своими актерами!

Вообще, Калининградом Грымов, что называется, проникся. Заявил, что ему у нас комфортно и приятно находиться. Не то, что в других городах.

- Я был на гастролях в Череповце. Это самый тяжелый город, который я в жизни видел. Там «Северсталь»… Я не понимаю, как люди могут там жить. Это невозможно! Я вел себя неприлично. Приходил в ресторан и какие-то официантки обслуживали, а я им говорил: «Девушки, уезжайте! Вы официантками можете работать в любом городе страны». В Калининграде легко, мне симпатичны люди, мне понятен миропорядок, градоустройство.

К тому же, как оказалось, Юрий дружит с капитаном-наставником «Крузенштерна» Михаилом Новиковым. Вместе они как-то ходили под парусами.

Следующей весной Юрий Грымов собирается приехать в Калининград еще раз – снова хочет привезти два спектакля. Возможно, в их числе будет «Война и мир» по Толстому – постановка, которая длится 3,5 часа, и для которой было сшито 423 костюма.