Чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров: «Хочу доказать, что глухие – такие же люди, как все»

Алексей Шемаров, объявлявший о завершении карьеры, вернулся. Теперь он побеждает в сурдоспорте, где соревнуются люди с проблемами слуха. Мы поговорили с чемпионом о том, зачем и кому это нужно.

Из зала – в чиновники

- После серебряной медали первых Европейских игр в Баку-2015 вы завершили карьеру. Почему приняли такое решение?

- У каждого спортсмена есть мечта – стать олимпийским чемпионом. У меня не получилось. Был опыт участия в Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне. Но я проиграл, хотя ехал туда фаворитом, в ранге действующего чемпиона мира. На два года я взял тогда паузу и даже начал заниматься бизнесом. Поехал как-то в Белоруссию с сыном на соревнования – он занимается хоккеем. И там я пришел на сборы борцов. Просто вышел побороться с ребятами, которые были действующие, которые входили в топ-5 в мире. Смотрю, а я их побеждаю! Выиграл несколько схваток. Отец мне сказал: «Ты рано закончил, давай вернись!».

По состоянию на 2015 год я был первым в мировом рейтинге. В Баку я подтвердил лидерство. Но опять произошла травма, и участие в Олимпиаде 2016 года в Рио оказалось под большим вопросом. Говорю «опять», потому что на протяжении всей карьеры меня мучили межпозвоночные грыжи. Проблемы были всегда. Первый раз ко врачу с этими травмами я обратился, когда мне было лет 20. Я на этих грыжах собаку съел. Дошло до того, что у меня просто отказала нога.

- Как это было?

- Идешь и просто падаешь. Это могло случиться в любой момент. Нужно было что-то предпринимать. Никаких физических нагрузок я не мог себе позволить. И врачи в один голос сказали, мол, если хочешь ходить, то нужна либо длительная пауза, либо завершай карьеру. Я провел ряд операций, но ничего не получилось. Все это было накануне Олимпийских игр и я просто не восстановился. Пришлось завершить карьеру.

- Профессиональный спортсмен, который жил тренировками, режимом и соревнованиями, завершает карьеру. Это как вообще?

- Вошел в нормальную жизнь, устроился на работу. Меня пригласили на должность советника главы администрации по развитию спорта в Гурьевский район. И хотя мое публичное участие в спорте сохранилось – я вице-президент федерации спортивной борьбы, глава региональной федерации спортивной аэробики – началась другая жизнь. Я попал в другой мир взаимоотношений между людьми. На протяжении 20 с лишним лет я как жил? Знал, что нужно встать утром, что у меня спортивный режим, тренировки, питание, сон. И вдруг я оказался в мире, где все это уже не надо делать. Самым сложным был переходный период. Не все спортсмены могут с этим справиться. Кто-то ломается.

- Работа чиновника пришлась по душе?

- Мне нравится. Мое появление в администрации дало сдвиги в развитии спорта. Но спорт в моей жизни все эти годы оставался: футбол, хоккей, большой теннис.

Социальная миссия

- В этом году вы снова вернулись. На этот раз – в сурдоспорт, спорт глухих. Как решились на этот шаг?

- Мне давно предлагали. Еще когда мне было 20, 30 лет, мне говорили: «Давай, будешь параллельно выступать в сурдоспорте». Не соглашался. Дело в том, что у меня с детства полностью не слышит левое ухо. Вся нагрузка идет на правое ухо. Но из-за ухудшения, которое ощущаю последние 10 лет, оно слышит у меня всего на 40 процентов. В тихом помещении разговаривать комфортно. Но если зал побольше, много людей и шум, мне уже ничего не понятно.

Мы изучили историю выступлений тяжелого веса в спорте глухих – ни разу не было чемпиона мира. Мы, а инициатором этого был Андрей Шумилин (борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта России, президент олимпийского совета Калининградской области - Ред.) и его сын, решили через мой пример, через мои выступления и победы, показать, что людям с физическими отклонениями или каким-либо недугами, можно состояться в социуме. Многие инвалиды - это психологически зажатые люди, они всего боятся. Когда спортсмен выигрывает Олимпиаду, о нем пишут и говорят: «Вот, чемпион!». А где-то сидит дома парень с глухотой и стесняется пойти в зал заниматься с остальными детьми, и мама его стесняется. Почему? Он может стать таким же олимпийским чемпионом и государство его будет поддерживать также, как других спортсменов. Он получит те же призовые федеральные, региональные выплаты, он также обустроит свою жизнь!

- В Калининграде слабослышащие дети занимаются борьбой?

- Мы – первооткрыватели и только начинаем развивать это направление. В школе адаптивного спорта открыли отделение вольной борьбы. Есть программа «Борьба в школу», как третий урок физкультуры. В Калининграде уже в 30 школах и колледжах мы положили спортивные маты и тренер приобщает детей к борьбе. В ближайшее время будем так же приобщать к борьбе детей в интернатах для слабослышащих. Постепенно у нас получается.

Мы в начале года поехали в Саранск на чемпионат России среди спортсменов с нарушением слуха. Там я победил в двух дисциплинах: греко-римской и вольной борьбе. Отобрался на чемпионат мира. И о нас заговорили, началась пропаганда борьбы среди слабослышащих. Мое появление в Саранске вызвало интерес. Многие порталы написали статьи. А после победы на чемпионате Европы написали уже иностранные СМИ. Ко мне уже обращаются наши соцслужбы: «Поехали туда, расскажи там».

- То есть ваше возвращение в спорт – это социальная миссия?

- Да. Хочу показать, как можно!

- А показать себя, завоевать медали, заработать призовые?

- Мне никому ничего доказывать не надо. Я был лучший в мире, на протяжении многих лет оставался одним из самых сильных. Мне победы не нужны. Сегодня история другая. Хотя, скрывать не буду – я получу звание заслуженного мастера спорта России, которого у меня не было. Я – заслуженный мастер спорта Белоруссии, потому что на чемпионате мира побеждал в составе сборной Белоруссии. И да, призовые будут. Но главная идея конечно в пропаганде спорта.

- У вас же спортивная семья. Отец – известный тренер, мастер спорта СССР. Как родные отнеслись к вашему решению?

- Я папе сказал: «Люди, наверное, недопонимают. Думают, что слабослышащие – какие-то немножко не те люди. А тут сильный парень Леша Шемаров выходит и кого-то ломает. Мне в какой-то момент неудобно даже». Он мне сказал: «Выходи и бери свое. Это твоя дисциплина». И я хочу показать, что мы все одинаковые, мы равны. А в спорте глухих – сильные парни, красивые, тренированные. Спортсмен из Греции, например, борется и в национальной сборной среди здоровых, и выступает в спорте глухих. Там и там он первый номер!

- Как раз грека вы победили недавно на чемпионате Европы среди спортсменов с нарушением слуха в Гомеле. Тяжело было выступать после большого перерыва?

- Было волнение, потому что отсутствует соревновательная практика. Я всех – грека, белоруса, турка и украинца – поборол благодаря опыту, технике.

Во Владимире в феврале пройдет чемпионат России, который станет отбором на летний чемпионат мира в Турции. Следующий 2021 год - это уже сурдлимпиада, но какая страна ее примет, еще не определено.

«Люди просто боятся выйти из дома»

- Мы делали материалы про инвалидов-колясочников, про слепых, рассказывали о недоступности среды в городе. Как живется глухим в Калининграде?

- Мне сложно сказать, как живется человеку, который не слышит абсолютно ничего. Представляю, как это непросто. У меня 3-я группа инвалидности. Я так адаптировался среди людей, что многие не замечают мою глухоту. Родители рассказывали, что они заметили мою проблему к 10 годам. Они не понимали прежде. Я всегда становился к человеку правым ухом. Но, к сожалению, оно никак не лечится. И даже мне с моим недугом непросто. Я многое не слышу, часто переспрашиваю. Поэтому у глухих замыкается круг общения. Они общаются с себе подобными. Это накалывает психологический отпечаток. Люди просто боятся выйти из дома, выйти в общество. Это неправильно. Человек вынужден ограничивать себя. А может он талантливый художник или спортсмен. Как ему реализоваться? Почему ему не стать известным? Даже если после всех моих стараний в спортзал придет один слабослышащий ребенок, я восприму это как победу и удачу. Может быть, он не станет чемпионом, но станет уверенным в себе человеком.

- В Калининградской области проживает около 2000 глухих и слабослышащих людей. По стране – около 200 тысяч человек. Сегодня на российских телеканалах отсутствует сурдоперевод. Его не включают, даже когда проходит прямая линия с президентом. Это такое отношение к инвалидам?

- Раньше было, а сейчас нет. Это, конечно, отношение к инвалидам. Их не замечают. Это очень хорошая тема, которую мы поднимем на региональном уровне. В скором времени будут сдвиги. Мы это дожмем! Ведь это не единицы, а сотни людей, которые имеют право голоса, право получать информацию наравне со всеми. Они хотят ощущать себя в социуме. Эту проблему надо озвучивать.

- Вам сила в жизни помогает?

- Физическую силу я применял только в рамках спортивной работы. Она мне не дает чрезмерной уверенности на улице. Да я ей никогда не гордился и не пользовался. Сила воли, сила духа – это другое. Это то, что должен иметь каждый мужчина, каждый человек, особенно сегодня. Я бы часть своей силы с удовольствием поменял на знания. На то, что в жизни я упустил, часто не посещая университеты. Поэтому я своих троих детей стараюсь больше приобщать к знаниям. Мне в свое время физически было тяжело ходить на занятии из-за постоянного отсутствия в городе, из-за сборов, тренировок. Жалею, что больше времени проводил в спортзале, а не за книгой.

Сила – в характере, в уважении к старшим. Именно этому учат в единоборствах. На чемпионатах не побеждает просто физически сильный борец. Нет, нужно еще иметь терпение, силу воли.

СПРАВКА «КП»

Алексей Шемаров - первый в истории Калининграда чемпион мира по вольной борьбе. Чемпион Европейских игр, вице-чемпион Европы, дважды побеждал на самом престижном международном турнире «Гран-при на призы Ивана Ярыгина». Чемпион Европы среди спортсменов с нарушением слуха.