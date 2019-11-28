«Наливайки», ФОКи и за янтарь сроки: Ярошук рассказал, чем целый год занимался в Госдуме

Накануне депутат Госдумы Александр Ярошук встретился с журналистами, чтобы рассказать о результатах законотворческой работы. Несмотря на неформальную обстановку, - беседу дополняли соки и бутерброды - Ярошук был при полном параде: темно-синий костюм, белоснежная рубашка. Завершенность образа подчеркивал депутатский значок.

- Первый раз его надел, - улыбнулся парламентарий.

Про "наливайки" и янтарь

Едва ли не главным достижением Госдумы во время осенней сессии Александр Ярошук считает законопроект, изменяющий законодательство об обороте спиртосодержащей продукции. "Закон о наливайках", как его называют неофициально, вводит норму, по которой розничная продажа алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или в непосредственной близости к ним, допускается только при наличии зала для посетителей площадью более 20 квадратных метров. Обязательным условием продажи алкоголя является вскрытие тары и поддержание вокруг заведения тишины и покоя граждан.

- Хорошо, что приняли этот закон, потому что возле домов, бывает, творится кошмар, - сказал Ярошук. - В жилом доме продают алкоголь, рядом драки, уборные... Без изменений в законодательстве бороться с этим было сложно. Теперь будет поставлена точка.

Не менее важным решением Госдумы, по мнению депутата, является ужесточение законодательства в сфере добычи полудрагоценных камней - янтаря, нефрита и других. Калининградцев по понятным причинам больше всего беспокоит янтарь. Предполагается, что штраф за незаконную добычи вырастет до 1 млн рублей, срок заключения - до двух лет. Попадется "черный старатель" во второй раз - заплатит до 2 млн рублей штрафа и, кроме того, ему может грозить до 5 лет тюрьмы. Причем ответственность вводится не только за незаконную добычу, но также за хранение и транспортировку.

- Что касается янтаря, это постоянные смерти дайверов, это экологическая катастрофа, это ущерб экономике. Вы посмотрите, от забора аэропорта тянутся лунные кратера - все это дело рук копателей янтаря. Огромные площади земли выводятся из оборота, и бюджеты всех уровней терпят ущерб. Причем масштаб ущерба от незаконной добычи даже посчитать никто не может. Говорят, от 100 до 150 тонн янтаря в год добывается незаконно.

Ужесточение законодательства должно сохранить жизнь "янтарным дайверам" и вообще пресечь порочную практику. По словам Александра Ярошука, к 2024 году до 80 процентов янтаря должно перерабатываться в Калининградской области.

- Нужно повышать добавочную стоимость, - уверен депутат. - Сейчас мы не янтарная Мекка, а карьер. Область сейчас не получает ничего.

Вопросы бюджета

Последние месяцы в Госдуме - это напряженное обсуждение федерального бюджета. Каждый регион, понятное дело, хочет урвать себе кусок пожирнее. Как с этим обстояло дело у Калининграда? Что-то получилось, что-то нет.

- Мы плодотворно поработали с губернатором, - сказал Александр Ярошук. - Дмитрий Кусков (министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области - Ред.) последние три месяца буквально жил в Москве.

Не зря, хотя началось все для Калининграда с легкого испуга.

- Вначале у нас убрали субсидии (на поддержку рынка труда) в размере 2,9 млрд рублей. Но в итоге, благодаря нашим совместным усилиям, эту сумму на следующий год удалось вернуть.

Это - главная победа, но не единственная. Александр Ярошук сообщил, что он лично внес 10 поправок в бюджет. Не все из них были приняты, но кое-что депутаты одобрили. Например, выделение средств на реконструкцию осушительных насосов и каналов в Полесском и Славском районах.

- Это позволит осушить более 10 тысяч гектаров земельных угодий, - пояснил Ярошук. - В советское время все это поддерживалось, а в 90-е годы было брошено, пошло затопление лесов и земель сельхозназначения.

Также в бюджет на 2021-22 годы будут внесены средства на берегоукрепительные работы.

- 184 млн рублей - на строительство берегозащитных сооружений в Зеленоградске, Светлогорске, Пионерском, Янтарном и на Куршской косе. Деньги пойдут на укрепление стенок, строительство и реконструкцию волнорезов, - отметил депутат.

И признался, что убедить коллег-парламентариев раскошелиться на берегоукрепление было непросто. Мол, в Москве наши проблемы понимают с трудом.

- Когда выступал в думе, говорил, что у нас рост туризма, народ повалил со всей России, а пляжей нет. Еще 3-5 лет, и Куршская коса исчезнет, а она ведь памятник ЮНЕСКО! Тогда Татьяна Геннадьевна Нестеренко (первый замминистра финансов России - Ред.), мы ее называем "мамой бюджета", говорит: давайте на 2021-22 годы эти расходы включим. Включили.

Кроме того, в следующем году будут выделены 488 млн рублей на реконструкцию и строительство двух канализационно-насосных станций - на улице Гюго в Калининграде и в поселке Родники, где возводится онкоцентр, 188 миллионов - на реконструкцию поликлиники на улице Горького в Калининграде. А вот продолжение работ по областной клинической больнице перенесли на 2021-22 годы.

Возможно, в следующем году получится "выбить" из Москвы деньги на новые физкультурно-оздоровительные центры.

- Нам в области необходимо еще построить, как минимум, пять ФОКов - в Балтийске, Гурьевске, Черняховске, Гвардейске, а также в Московском районе Калининграда. На соответствующую федеральную программу добавили 2 млрд рублей, теперь в январе важно будет в нее попасть.

Впрочем, надеяться на государство мало, считает Ярошук. Под ФОКи нужно искать инвесторов, тогда вопрос с федеральным финансированием будет решаться быстрее.

- Когда частные структуры готовы финансировать 30-50 процентов стоимости ФОКа, государство быстрее выделяет деньги, - сказал Ярошук. - Сейчас с губернатором ищем инвестора для строительства в Московском районе крупного торгового центра с развлекательной составляющей и спортивным центром, чтобы там и лед был, и вода, и фитнес. Это будет очень востребовано. Население Московского района -168 тысяч человек, а спортивного комплекса нет.

Ложка дегтя

Сообщил Александр Ярошук и довольно неприятные новости. В следующем году вряд ли возобновится строительство Приморского кольца. Причина банальна - денег на эти глобальные проекты не предусмотрено. Хотя есть поручение президента и председателя правительства России о выделении Калининградской области 6,5 млрд рублей - главным образом как раз на развитие инфраструктуры. Поручение, подписанное в 2018 году, не выполнено. Этот вопрос, по словам Ярошука, скоро будет обсуждаться при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. И тот, кто волокитит процесс по выделению Калининграду федеральных миллиардов, получат по заслугам.

- Уже подписаны документы о проведении правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, - сказал депутат. - Дмитрий Анатольевич (Медведев - Ред.) дал поручение готовить эту комиссию. С губернатором поставим вопрос о том, что до сих пор не выполнены поручения президента России и правительства в отношении нашего региона, подписанные еще в 2018 году. Там как раз идет речь и о продолжении строительства Приморского кольца, и Северного обхода Калининграда.

Дата заседания правительственной комиссии пока не определена, возможно, оно пройдет в Калининграде.