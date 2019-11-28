Закопают в снег в саркофаге при 30-градусном морозе: морж-рекордсмен из Зеленоградска решился на очередное испытание

Известный экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию и выживанию в ледяной воде, не перестает удивлять. В море зимой он плавал, во льду лежал, с парашютом в Якутии на морозе прыгал, даже на Эльбрус с голым торсом поднимался.

Теперь Олег, или как он себя называет, Повелитель холода, решился на испытание землей, а точнее – снегом. Он придумал лечь в деревянный ящик и чтобы его засыпали 1,5-метровым слоем снега на всю ночь. Захоронение (а именно этим термином оперирует Олег) пройдет 22 декабря в лесу в 300 км от Тюмени, где температура -30 градусов.

- Для меня изготовили импровизированный саркофаг. Вообще, он похож на шкаф. Но это точно нельзя назвать гробом. Потому что гроб имеет четкую геометрию, - говорит Олег. – В саркофаге есть длинная трубка, чтобы можно было дышать после того, как меня закопают. На дно короба положат что-то мягкое, чтобы удобнее было (улыбается). Дата 22 декабря выбрана не случайно – это самая длинная ночь в году. Когда сядет солнце, на саркофаг упадет последняя лопата снега! Пролежать на морозе я собираюсь до утра. Нагреть деревянный ящик своим телом или дыханием не получится, там тоже будет -30 градусов.

И хотя Олег Резанов в себе уверен, он напишет бумагу и заверит ее у нотариуса. На всякий случай. Мол, в смерти виноват сам.

- Да, так и напишу. Но это скорее не для меня, а для спокойствия тех, кто будет помогать. И чтобы их, в случае чего, не винили в моей смерти, - спокойно рассуждает он. Вообще у экстремала к смерти особое отношение. – У меня есть любопытство, но отсутствует страх смерти. И никаких предрассудков. Результат – мое безумное, как многим может показаться, поведение.

И все же под слоем снега в морозную ночь наш герой собирается выжить.

- Я войду в состояние сверхчеловека, которое тренирую в себе последние годы, испытывая себя от простого к сложному. Что со мной будет в саркофаге? Это медитация, транс, глубокий сон, который близок к анабиозу и даже к клинической смерти. Конечно, дыхание замедляется, сердце бьется реже, – рассуждает Олег.

Сейчас нас отважный земляк в Перми, где готовится к испытанию. Говорит, что тренирует тело, которое «не должно бояться и испытывать стресс» и быть, что называется, на одной волне с разумом и мыслями.

Вы, наверное, спросите – а зачем все это? Объяснение у Олега есть.

- Я изучаю возможности человека и ищу ответ на вопрос: «Кто такой человек и на что он способен?». Знаю, что мы наделены способностями и их нужно раскрыть. Это путь долгий, опасный и непростой.

Интересно, что после экспериментом с захоронением, Олег наметил еще несколько испытаний своего организма. Первое это лечь в ванну с концентрированным соляным раствором на морозе в -40 на Ямале – по словам экстремала такой раствор в холоде воздействует на тело как кипяток. Второе – вморозиться в лед в Якутии при температуре -50 градусов. Нечто похожее Резанов уже проделывал, так что опыт есть. Третье – лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов). Это Олег планирует осуществить в Калининграде.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Резанов, 45 лет, морж из Зеленоградска. На праздновании Дня города-курорта несколько часов просидел в холодной воде, читая «Мцыри» Лермонтова.

Был участником телешоу «Я могу!» на Первом канале. На 5 минут погрузился в бассейн, наполненный льдом, получив за это 50 тыс рублей.

После прыжка с парашютом в Якутии при -29 градусах принял решение больше не устанавливать мировые рекорды, но от испытаний и походов отказываться не спешит.