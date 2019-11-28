«Россети» обеспечили крупнейший индустриальный парк Калининградской области цифровой электроэнергией

Глава Калиниградской области Антон Алиханов и руководитель группы компаний «Россети» Павел Ливинский 27 ноября дали старт работе подстанции класса напряжения 110 кВ «Индустриальная». Она обеспечит качественным электроснабжением самый крупный индустриальный парк в регионе - «Черняховск» и прилегающие населенные пункты.

Подстанция «Индустриальная» - это современный энергообъект компании «Россети Янтарь», управляемый дистанционно с помощью цифровых технологий. Оборудование и программное обеспечение объекта произведено в России, а сигналы передаются по собственным каналам связи, что минимизирует риски, связанные с кибербезопасностью.

Губернатор и глава компаний «Россети» дали старт работе новой подстанции

На открытии подстанции Павел Ливинский заявил, что традиционно компания «Россети» обеспечила опережающее развитие электросетевой инфраструктуры для нужд крупнейшего в регионе промышленно-логистического центра и жителей.

«Подстанция «Индустриальная» - это важная часть программы по модернизации всей энергосистемы Калининградской области, которая сейчас является одним из лидеров по цифровой трансформации сетевой инфраструктуры и надежности электроснабжения потребителей. Действительно, многие пилотируемые именно здесь решения в последующем тиражируются в других регионах страны», - заявил он.

Как отметил в свою очередь Антон Алиханов, «Индустриальная» - ключевой объект электроэнергетики для индустриального парка «Черняховск». Благодаря позиции «Россетей» и Минэнерго России проводилось несколько докапитализаций, для того чтобы обеспечить мероприятия по ускоренной реконструкции объектов.

«Для нас это возможность строить новые заводы, улучшать инвестиционный климат, поддерживать льготные категории граждан. Мы считаем, что региону уделяется беспрецедентное внимание», - подытожил глава области.

Оборудование и программное обеспечение объекта произведено в России

Отметим, что за последние годы в Калининградской области энергетики компании «Россети Янтарь» отреконструировали все 47 действующих высоковольтных подстанций, открыли еще восемь крупных цифровых энергообъектов. Был введен в эксплуатацию уникальный цифровой Центр управления сетями и малой генерацией, и успешно опробован опыт строительства цифровых районов электрических сетей.