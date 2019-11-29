В Полесске, спасая детей от огня, сгорел мужчина, многодетная семья осталась без крова

Одни на пепелище

Трагедия в Полесске произошла ночью 10 ноября.Двухэтажный дом немецкой постройки, где жили несколько семей, вспыхнул, как свечка. Пламя уничтожило жилище за считанные минуты, ведь внутренняя отделка - из горючего пластика. 45-летняя Елена Рогожина осталась на пепелище, с детьми. У нее их четверо. Самому младшему сыночку Максимке только исполнилось три годика. Муж Елены Альгис Югелас бросился в огонь спасать детей, получил ожоги 75-процентов тела и, спустя несколько дней, умер в реанимации.

Литовца Альгиса Югеласа соседи уважали - настоящий мужик, добросовестный работник, да просто хороший, надежный человек. Звали его все на русский лад Олегом.

- Как мне жить дальше, скажите? - рыдает в трубку Елена Рогожина. - Только дети на этом свете спасают. А так, не знаю, чтобы с собой сделала. Вот, детки мои...Трое от первого брака, погодки. Старшей Жене – 17 лет, сыну Игорю – 16 лет, Илоне 15 лет. С Олегом мы ладно прожили 14 лет, пока не случилась беда. Не думала, что найду свое женское счастье и... потеряю.

15 лет назад у нее умер муж. Малыши на руках - мал мала меньше. А через полтора года сосед Альгис сделал Елене предложение, она согласилась. Парень толковый, непьющий, спокойный, честный. Жизнь наладилась.

- Хорошо жили. Олег полюбил моих детей всем сердцем, они для него - родные. В детский сад возил-забирал, играл с ними, учил. И работал много, дороги строил. Когда у него умерли родители, просил, уговаривал - роди ребеночка! Так появился на свет Максимка. Младшего сынишку муж любил без памяти, - вспоминает Елена.

Незваный гость

Была нормальная счастливая жизнь семьи. До того момента, как на пороге дома впервые появился младший брат соседки - 26-летний Михаил Огеенко. Он приехал в гости к сестре, которая занимала половину дома на первом этаже. Соседка с подругой и братом весь вечер заседали в баре неподалеку. Братец накушался до положения риз и пьяный, босой пришел в дом.

- Проснулась я от лая собаки. Битый час раздавалось шорканье, какая-то возня, стуки, что-то гремело. А у нас в коридоре много вещей, одежда, обувь. Встала, подошла к двери, услышала, что кто-то щелкает зажигалкой. Позвонила мужу - он ночевал тогда в своей квартире, это совсем рядом. Сказала, что невозможно спать, боюсь маленького разбудит. Муж сразу пришел, встретил на пороге этого Мишу, спросил, что он тут делает. Тот ответил, что пришел к сестре, а сестра в баре, а телефона позвонить нет и номера ее он не помнит, - продолжает вдова. – Муж попросил уйти «гостя», мешаешь детям и жене спать. А тот на него матом. Олег в итоге выпроводил его из подъезда. Я сказала, если этот тип будет скандалить – вызову полицию.

Из окон прыгали люди

Альгис ушел в свою квартиру. Рогожины легли спать. Но через 10 минут опять послышался шум.

- Я открыла дверь, а там огонь, - продолжает вдова. - Горел весь подъезд, вещи! Захлопнула дверь и закричала: «Дети, мы горим!». В комнате было ничего не видно от дыма, из коридора шла едкая копоть, плавилась пластиковая обшивка стен и потолка. Открыла окно. Илона схватила голенького Максимку, только успела в одеялко завернуть, и первая выбралась на улицу. Следом выпрыгнули Игорь и Женя. Я замешкалась, искала документы. Крикнула детям – бегите к Олегу, зовите соседей. Со второго этажа из окон уже прыгали люди...

Когда Олег узнал, что дом горит, как был, в плавках, так и бросился на помощь. Внутрь заскочил, не глядя на сплошное пламя, текущий на голову, руки и плечи, расплавленный пластик...

- Он забежал в комнату и кричит: «Где Максим?! Где дети?». Только сказала, что вытащили детей... Он сразу упал.

Потом на улице были отчаянные крики от невыносимой боли. Потом приехала «скорая». Больше жена мужа не видела. Погорельца доставили в ожоговый центр ЦГКБ в Калининграде. Пациент впал в кому, врачи давали только 10 процентов на выживание.

- Меня к нему не пустили, хотя я так просила! На девятый день он умер, в 7 часов утра. А в эту среду приехали родители поджигателя, Михаила. Говорят, может быть вы заберете заявление из полиции. Я от этого просто в ужасе – издеваются надо мной. Ни извинений, ничего! Мои дети плачут, потеряли родного папу, кормильца, советчика и друга.

А в полиции виновник поджога признался, что хотел подшутить над соседями сестры, подпалить хату, чтобы наутро «паутину сняли».

В соцсетях соболезнуют горю семьи Рогожиных. Люди готовы помочь. «Жена и дети выкарабкались, а он получил 75% ожогов тела и скончался в больнице, - пишут знакомые. - Супруга умершего Елена одна воспитывает четверых детей. Если есть желание помочь – звоните 89527928273».